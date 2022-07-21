人民网北京7月21日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，7月20日，“全国科学教育暑期学校”中小学教师培训启动，将邀请多位院士专家授课，利用暑期时间为中小学教师打造一场专属的科学盛宴，致力于提升广大教师的科学教育能力水平。

“全国科学教育暑期学校”中小学教师培训由教育部教师工作司与中国科学院科学传播局共同举办，基础教育教学指导委员会科学专委会提供专业咨询。首届培训于2022年7月20日-8月19日在北京和11个中国科学院地方分院所在城市举办，北京师范大学等12所师范大学与中国科学院计算机网络信息中心、中国科学院分院共同组织实施。其中，北京为主会场，其他城市为分会场，共组织12期培训，每期100名中小学科学教师线下参训，并通过国家智慧教育公共服务平台“暑期教师研修”专题直播。

“全国科学教育暑期学校”中小学教师培训将充分发挥中国科学院和师范院校的科学教育资源优势，组织院士等科学专家和一流教育专家参与教学，开放国家重点实验室、天文台站、野外台站和大科学装置，通过专题讲座、现场教学、探究实践等方式，介绍国内外科技前沿发展动态，突出科研过程与科研方法开展现场教学，强调跨学科融合的理念与实践，推动科技资源向课堂资源转化，帮助参训教师加深科学课程标准理解，开阔科学视野，提升科学思维，感受科学精神和科学家精神，提升科学教育能力水平。

北京主会场于21日开班，邀请中科院武向平院士、韩布兴院士、胡海岩院士、张双南教授等科学大家，以及北京师范大学科学教育研究院院长郑永和、清华大学基础教育研究所所长王殿军等教育专家授课，带领线下学员走进中科院力学研究所风洞实验室、中科院物理研究所综合极端条件实验装置等科技创新现场，帮助中小学教师了解科技前沿，提升科学素养。

北京主会场活动外，全国其他11个城市的分会场也将邀请来自中科院的知名院士专家、科普工作者和教育专家等授课，开放当地中科院的国家重点实验室等特色科研现场，推出一系列丰富多彩的培训活动。在上海、长春、西安分会场，华东师范大学校长、中国工程院院士钱旭红，东北师范大学校长、中国科学院院士刘益春，中国科学院院士、陕西师范大学教授房喻等多位教育专家、科学大家登台讲座，分享科学教育与创新人才培养的思考；广东分会场邀请钟南山院士结合当下新冠疫情防控谈青少年科学精神的培养；乌鲁木齐分会场邀请中国科学院新疆分院院长肖文交院士现身说法讲科学家精神；昆明分会场设置“探寻植物世界”“走进‘动物王国’”等地域特色性课程；沈阳、南京、武汉分会场关注虚拟仿真实验与人工智能视域下的科技教育改革等；成都、兰州分会场组织开展系列科学教育实践研讨。

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