人民网北京7月21日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，大理至瑞丽铁路大理至保山段（以下简称大瑞铁路大保段）将于7月22日开通运营，这标志着中缅国际铁路通道建设取得重要进展。

大瑞铁路东起云南省大理市，西至中缅边境城市云南省瑞丽市，全长330公里，分两段建设，目前，保山至瑞丽段建设正在有序推进，大理至保山段如期建成。本次开通的大保段全长133公里，连接大理市和保山市，设计时速140公里，为国家I级单线电气化铁路，全线共设大理、漾濞、永平县、保山北、保山5座车站，其中大理、漾濞、永平县、保山4座车站开办客运业务；漾濞、永平县、保山北3座车站开办货运业务。

大瑞铁路大保段位于云南西部山区，穿越横断山脉纵谷区、地震带，横跨漾濞江、银江、澜沧江等多条河流，沿线山高谷深、河流密布，具有高地热、高地应力、高地震烈度等特点，是目前国内地形地质条件最为复杂的铁路之一。自2008年6月开工建设以来，国铁集团组织参建单位科学组织施工，创新攻克地质灾害难关，科学有序推进工程建设。全线新建桥梁34座、隧道21座，总长115.8公里，占线路全长约87%，特别是克服溜坍、突泥、涌水等地质灾害，建成了施工难度极大的大柱山隧道、秀岭隧道；克服山谷横风影响，建成了澜沧江特大桥，积累了复杂地质条件下铁路隧道和桥梁建造的宝贵经验。

项目开通运营前，国铁集团严格各项规定和标准，精心组织对大瑞铁路大保段各专业设备的检测验收和安全评估，对轨道状态、弓网性能、列车控制、通信信号系统等进行了综合优化调整。目前，该项目完全满足客货列车安全稳定运营要求，具备开通运营条件。

大瑞铁路大保段开通运营初期，将安排开行旅客列车7对，其中昆明至保山旅客列车3对、大理至保山旅客列车4对，昆明至保山最快3小时26分可达，大理至保山最快1小时09分可达；安排开行货物列车5对，各地建材、化工、农产品等可通过铁路从大理快速运达保山。

大瑞铁路大保段区域地位重要，途经白族、傣族等少数民族地区，沿线原生态旅游资源丰富。这一铁路的建成通车，结束了保山等地不通铁路的历史，将进一步完善西部边疆铁路网结构，极大便利沿线各族人民群众出行和货物运输，加快滇西旅游资源开发，对促进民族团结、乡村振兴，具有十分重要的意义。

未来，大瑞铁路全线贯通后，中缅国际铁路通道中国境内线路将全面建成，大保段服务“一带一路”和中缅经济走廊建设的通道作用将进一步凸显。

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