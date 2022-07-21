人民网北京7月21日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2022年上半年银行业保险业运行发展情况。银保监会新闻发言人、法规部主任綦相在会上表示，河南、安徽5家村镇银行事件爆发以后，银保监会多次公开表示，要严格依法依规，以事实为依据，以法律为准绳进行处理。目前，相关工作正在稳步推进过程中。

“银保监会明确，凡依法合规办理的业务均受到国家法律的保护。7月17日，银保监会有关部门负责人接受了媒体采访，提出了这5家村镇银行风险处置的一些思路、步骤、要点以及下一步的工作安排。前期，有关单位已经对外公布了5家村镇银行账外业务客户资金垫付的公告。今天上午河南、安徽相继发布公告，启动了对10万元以下客户本金的第二批垫付工作。”綦相说。

綦相介绍，为了确保信息的真实性，两个省新搭建了客户信息登记系统，目前正在做客户登记工作。下一步，银保监会将和相关部门一道，继续积极配合地方党委政府依法依规处置风险。后续的进展情况，有关单位将会及时通报。

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