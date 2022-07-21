人民网北京7月21日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人束珏婷今天在例行新闻发布会上介绍，上半年，我国网络零售市场企稳回升，展现良好的复苏态势。根据商务大数据监测，上半年，商务大数据重点监测的电商平台累计直播场次数超6000万场，累计观看人次超5170亿人次，直播商品数超4750万个。

据国家统计局数据显示，上半年全国网上零售额6.3万亿元，同比增长3.1%；其中，实物商品网上零售额5.45万亿元，增长5.6%，占社会消费品零售总额的比重为25.9%，较去年同期提升2.2个百分点。

束珏婷透露，其中，基本生活类和升级类商品销售增速较快。上半年，粮油食品网络零售的销售额同比增长21.9%；露营天幕、便携桌椅床、滑雪装备销售额分别增长331.8%、123.1%和72.7%；节能中央空调、节能冷柜、节能热水器销售额分别增长124.0%、33.8%和27.2%。

从地区来看，中部和东北地区增速持续领跑全国。中部和东北地区网络零售额同比分别增长8.1%和4.7%，比全国增速分别高出5和1.6个百分点，西部和东部地区网络零售额同比分别增长4.5%和2.9%。

同时，在线服务消费逐步回暖。上半年，在线餐饮销售额同比增长2.6%，其中到店餐饮和外卖销售额同比分别增长14.2%和0.8%。

农村网络零售市场持续恢复。上半年，全国农村网络零售额9759.3亿元，同比增长2.5%；其中，农村实物商品网络零售额8904.4亿元，增长3.6%。全国农产品网络零售额2506.7亿元，同比增长11.2%。

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