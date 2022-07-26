本报记者 杜海涛 罗珊珊

外贸外资，是观察一国经济的重要窗口。

今年上半年，尽管受到国内疫情多点散发、全球经济复苏艰难等多重挑战，但我国外贸外资依然展现较强韧性，在去年新高的基础上双双延续稳定增长态势。

数据显示，今年上半年，我国外贸进出口总值达19.8万亿元，同比增长9.4%。前5月，全国实际使用外资金额5642亿元，同比增长17.3%。目前，我国外贸进出口已连续8个季度实现同比正增长，实际使用外资保持两位数增长态势，充分展现我国外贸外资强大的发展韧性和综合竞争力。

习近平总书记指出：“中国将挖掘外贸增长潜力，为推动国际贸易增长、世界经济发展作出积极贡献。”“中国欢迎各种资本在中国合法依规经营，为中国发展发挥积极作用。”

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门坚持高效统筹疫情防控和经济社会发展，有力应对各种挑战，持续释放政策红利，不断拓展对外经贸合作空间，在构建新发展格局、推动高质量发展、推动建设开放型世界经济中再接再厉，行稳致远。

稳中有进，外贸外资成色足

以稳促进、以进固稳，“稳”的基础更加夯实，“进”的动能持续显现

平均0.5秒下线一台笔记本电脑，累计向126个国家和地区出货超2亿台笔记本电脑……走进联宝（合肥）电子科技有限公司，一块硕大的电子屏幕映入眼帘，上面实时显示着出货量、出口国家和地区以及今日订单等信息。

在去年全年进出口总额首次突破百亿美元基础上，联宝科技今年上半年再次交上出色答卷：进出口总额达68.26亿美元，同比增长33%。“我们将继续发挥产业链‘链主’的引领带动作用，加速智能化转型，携手更多产业链上的中小型企业走向专精特新之路，培育外贸增长新优势。”公司首席执行官丁晓辉说。

以稳促进、以进固稳，今年上半年，我国外贸外资延续稳中有进发展态势，“稳”的基础更加夯实，“进”的动能持续显现——

发展韧性强。今年一季度，我国外贸实现平稳开局，5、6月份迅速扭转4月份增速下滑的趋势，5月份我国外贸进出口同比增长9.5%，增速较4月份加快9.4个百分点，6月份增速进一步提高至14.3%。

海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，今年以来，长三角、珠三角、东北等地出现了局部疫情，相关地区外贸进出口一度下滑，但随着国内疫情防控形势总体向好，各项稳增长政策效应逐渐显现，上述地区月度外贸进出口增速快速由负转正、恢复向好。5月份，长三角、珠三角、东北地区进出口同比分别增长4.8%、2.8%、12.2%，6月份增速分别进一步回升到14.9%、6.4%、12.8%，有力保住了全国外贸稳定增长的基本盘。

企业活力足。今年上半年，我国有进出口实绩的外贸企业50.6万家，同比增加5.5%；相关部门完成7.37万家进口食品境外生产企业在华注册工作；压缩出口食品生产企业备案办理时限，备案企业2.35万家……随着一系列政策落地见效，市场主体活力有效激发，各类外贸主体进出口均保持增长。

“当天申报，当天查验，当晚证书已寄出。‘查检绿色通道’让出口跑出更快速度。”清晨，收到海关“隔夜达”的检验检疫证书，甘肃春盛康达实业有限公司外贸专员王辉说。

甘肃省特色农牧产品资源丰富，苹果、中药材等特色产品出口“朋友圈”持续拓宽。今年前5月，甘肃省特色农产品出口值10.7亿元，同比增长44.5%。

增长动能新。创新已成为中国经济高质量发展的重要驱动力，带动外贸外资质量提升、结构优化。上半年，我国电工器材、集成电路、汽车等机电产品出口分别增长24.8%、16.4%、51.1%；前5月，我国高技术产业实际使用外资同比增长42.7%，其中高技术制造业增长32.9%，高技术服务业增长45.4%。

今年上半年，总投资额超百亿元的华晨宝马生产基地大规模升级项目（里达工厂）正式开业，默克先进半导体一体化基地签约落户江苏张家港。前5月，我国合同外资1亿美元以上大项目实到外资476.8亿美元，同比增长40.3%，占我国同期实际使用外资的54.3%。

商务部新闻发言人束珏婷表示，我国深入实施创新驱动发展战略，在全球创新指数中的排名从2012年的第三十四位上升到2021年的第十二位。中国欧盟商会6月20日发布的《商业信心调查2022》显示，在华欧洲企业持续看好中国的研发和创新环境。

多措并举，保供稳链促畅通

一揽子举措持续发力助企纾困，稳住外贸外资基本盘

7月5日，西门子宣布自10月1日起，其位于江苏苏州的西门子电气产品中国总部将正式升级为中国及东亚总部，管理范围覆盖韩国、日本在内的东亚地区市场，并将与苏州高新区深化战略合作，打造绿色智能数字新生态。

“苏州及长三角地区良好的营商环境、成熟的供应链生态以及充足的人才储备为我们的业务发展提供了有力支持，这更加坚定了我们的投资信心。”西门子电气产品中国及东亚总部总经理马库斯·加布梅尔表示。

稳外贸稳外资事关经济全局、就业大局。尤其是在国际环境更趋复杂严峻的背景下，稳外贸稳外资成为稳增长的重要支撑，也是我国推动高水平对外开放、建设更高水平开放型经济新体制的内在要求。

今年以来，面对国际国内环境一些超预期变化，按照党中央、国务院总体部署，各地区各部门稳外贸稳外资一揽子举措持续发力，助企纾困、保供稳链。商务部充分发挥稳外贸相关工作机制、重点外资项目工作专班、物流保通保畅工作机制作用，协调帮助相关企业尽快复工复产；海关在全国范围推进进口货物“船边直提”和出口货物“抵港直装”试点，加快企业货物通关；中国贸促会设立服务外资企业工作专班，积极推动解决外资企业在华投资、生产、经营中遇到的困难。

畅通供应链，推动企业复工达产——

山东潍坊港码头车流如梭，一片繁忙。“海关推行‘直装直提’，港口运转效率明显加快，出口货物在港口停留时间压缩60%以上，进口提货用时最短压缩至2小时。”潍坊港集团董事长栾纪弢说。上半年，潍坊港外贸集装箱吞吐量2.7万标箱，同比增长22.3%，创历史同期新高。

江苏苏州高新区新项目签约热火朝天。面对疫情冲击，苏州市及高新区政府迎难而上、主动作为，以专班专业服务帮助外企解决发展存在的堵点难点，全力保障企业正常生产经营。上半年，苏州高新区全区新增外资项目87个，预计上半年累计实际使用外资6.03亿美元，较去年同期增长24%。

加大财税金融支持，助力企业降本增效——

“这是我们第一次申报出口退税业务，因为受疫情影响，税务部门无法进行实地核查，本以为这笔退税款还要再等一段时间，没想到，通过‘容缺’办理模式，交齐材料后不到两天退税款就到账了。”收到退税款后，哈尔滨如轩经贸有限公司国贸经理苏庆环惊喜不已。此前，新办企业需通过实地核查后才能确认办理出口退税。在“容缺”办理模式下，可先行享受退税政策，事后补办实地核查手续即可。

中国贸促会发布的《2022年第二季度中国外贸形势调研报告》显示，稳外贸政策纾困解难效果明显。许多企业认为加快出口退税对企业缓解现金流压力帮助最大，减税降费对解决企业实际运营困难较为有效。

防范市场风险，扩大出口信用承保覆盖面——

近日，中国出口信用保险公司首次以中长期出口信用保险承保海外仓业务，为天津市建筑设计研究院承建波兰星商仓储物流中心项目提供支持，承保金额约3364万欧元。按照规划，该项目建成后仓库总容积达5万立方米，日均运作订单量最高可达2万单，可有效缓解旺季订单的物流压力，推动对外贸易创新发展。

压实业务一线主体责任，切实扩大承保规模和覆盖面；引导各营业机构充分挖掘市场潜力，积极支持外贸企业防风险、抓订单、保市场……前5个月，中国信保累计实现承保金额3545.8亿美元，同比增长12.7%；服务客户14.9万家，增长7.5%。

坚定信心，迎难而上勇争先

我国保持外贸外资稳定增长的有利因素没有改变，实现保稳提质仍具备诸多有利条件

99个重点外资项目、总投资156亿美元、合同外资53.1亿美元……6月20日至21日，第三届跨国公司领导人青岛峰会成功举办，新一代信息技术、新能源新材料、高端装备、高端化工等产业领域收获颇丰，阿斯利康青岛生产供应基地、荷兰路易达孚食品科技产业中心等一批外资大项目落地山东。

当前，百年变局和世纪疫情相互交织，世界进入新的动荡变革期，不确定性不稳定性因素明显增多。直面风险挑战，更要坚定信心，总体上看，我国保持外贸外资稳定增长的有利因素没有改变，实现外贸外资保稳提质仍具备诸多有利条件。

中国供应链优势依然明显——

近年来，产业链全球布局深度调整，引发关于中国市场订单和投资转移的担忧。对此，德勤相关负责人蒋颖表示：“着眼未来，我们依然坚定看好中国市场。”蒋颖分析说，中国工业体系涵盖了所有的工业门类，在全球产业链和供应链中处于枢纽位置，考虑到成本、效率及集聚效应，中国供应链优势十分明显，中国制造能力难以被取代。

商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明认为，中国制造业规模大、配套完善、供应链有韧性的优势难以替代，在劳动生产率、数字化转型等方面的高性价比优势正在凸显。此外，中国创新资源丰富，研发市场转化率高，创新应用性强的新优势持续提升，从而进一步夯实供应链优势。

国际合作和竞争新优势不断增强——

从区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式生效，到跨境电商综试区再扩围至132个城市和地区；从连续5年缩减外商投资准入负面清单，到21个自由贸易试验区及海南自由贸易港建设扎实推进……扩大高水平对外开放，中国不止步不停顿。

“中国不断完善市场化、法治化、国际化的营商环境。”蒋颖表示，中国持续深化“放管服”改革，知识产权保护体系日渐完善。“十四五”期间，中国政府还将通过数字化手段提高行政效率，进一步降低制度性交易成本。

“中国不断对标国际高标准经贸规则，推进制度型开放，不断增强国际合作和竞争新优势。一个更加开放的中国，必将能够进一步激发外贸活力，增强利用外资‘磁力’。”顾学明说。

超大规模市场优势进一步显现——

前不久，在广州南沙，全球领先的农产品贸易和加工企业路易达孚与东凌控股集团、广东海大集团合建的富凌食品产业园正式动工。该项目总投资额达70亿元，预计2023年建成。

“中国市场一直是路易达孚全球价值链上重要的一环，更是我们在全球布局、寻求合作发展的重中之重。”路易达孚集团北亚区首席执行官陈嘉渊说，“作为世界第二大经济体，中国有着14亿多人口和4亿多中等收入群体，构成了一个巨大的消费市场，随着人们对美好生活的追求不断提升，中国市场将持续充满活力。”

蒋颖认为，中国拥有全球最大的电商市场，居民消费升级趋势可观，消费数字化、品质化、个性化、多元化、品牌化升级的趋势明显，中国市场巨大的增长空间始终对外资具有强大吸引力。

相关专家表示，中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有变。面对新冠肺炎疫情冲击和更趋严峻复杂的国际环境，中国高效统筹疫情防控和经济社会发展，推动稳经济一揽子政策措施持续落地见效，一定能推动对外贸易和利用外资高质量发展，为构建新发展格局作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年07月26日 01 版）

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