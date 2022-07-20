本报记者 白剑峰 孙秀艳 申少铁 杨彦帆

习近平总书记指出，保障和改善民生没有终点，只有连续不断的新起点，要采取针对性更强、覆盖面更大、作用更直接、效果更明显的举措，实实在在帮群众解难题、为群众增福祉、让群众享公平。

民生是人民幸福之基、社会和谐之本。民生稳，人心就稳，社会就稳。今年以来，各地区各部门统筹推进经济发展和民生保障，在医疗、养老、托幼、住房、教育等领域持续增进民生福祉，推出了一系列温暖人心的举措，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

病有所医 兜牢底线

民之所盼，政之所向。今年以来，各地优化医疗卫生资源配置，加快优质资源扩容和区域均衡布局，完善分级诊疗体系，着力解决群众看病难、看病贵问题，兜住兜牢民生底线，努力实现病有所医。

“盼了许多年，家门口也有了大医院！”家住河北省怀来县的李女士说，“我母亲病都看完了，还一直念叨着医院的设施条件真好。”

7月1日，北京大学人民医院怀来院区正式开诊，标志着怀来县医院正式被北京大学人民医院托管。这是继北京大学人民医院石家庄医院揭牌后，区域医疗合作迈出的新步伐。

目前，北大人民医院已派出20位专家入驻怀来院区，参与门诊、查房、手术、科室管理等工作，完成髋关节置换术、颅脑外科术等多项高难手术。北大人民医院派出心内科、神经内科、呼吸科、内分泌科等11个学科专家担任科室主任，采用常驻、定期出诊等形式，定期开展线下和线上查房、病例讨论等。

今年以来，我国不断优化医疗资源配置，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，国家医学中心和区域医疗中心建设取得新进展，缓解了群众看病难问题。

“感谢医保政策，让我们的花费少了很多！”不久前，湖南省临澧县修梅镇观音洞村村民范艳红接受了人工关节置换术，耗材费用降低了八成。去年，国家医保局组织开展人工关节集中带量采购，中选产品平均降价82%。今年3月底，国家医保局、国家卫健委印发《关于国家组织高值医用耗材（人工关节）集中带量采购和使用配套措施的意见》，推动人工关节集中带量采购中选结果平稳实施。目前，这项惠民政策已在全国落地，有效降低了患者的医疗负担。

今年的《政府工作报告》提出，提高医疗卫生服务能力。居民医保和基本公共卫生服务经费人均财政补助标准分别再提高30元和5元，推动基本医保省级统筹。推进药品和高值医用耗材集中带量采购，确保生产供应。

今年年底前，力争实现集采药品在每个省份平均达到350个以上，骨科耗材、药物球囊、种植牙等高值医用耗材分别在国家和省级层面开展集采，进一步降低患者医药负担，有效缓解群众看病贵问题。

养老托幼 补齐短板

“一老一小”是民生保障的重点。各地区各部门增加针对养老、托幼的普惠性服务供给，不断满足人民对美好生活的新期盼。

今年以来，我国坚持补短板、增供给、提质量，大力发展互助养老和志愿服务，扩大养老服务社会参与。一系列新政策新举措让“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”迈出坚实一步。

公共服务关乎民生，连接民心。今年的《政府工作报告》提出，加大社区养老、托幼等配套设施建设力度，在规划、用地、用房等方面给予更多支持。

目前，全国养老服务机构和设施总数达34万个，床位817.2万张；县、乡、村三级农村养老服务体系建设进度显著加快，县级特困人员供养服务机构的护理型床位占比已达到64%；长期护理保险制度试点扩大至49个城市……

今年，我国将完善三孩生育政策配套措施，将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除，多渠道发展普惠托育服务，减轻家庭生育、养育、教育负担，着力解决群众生育养育方面的急难愁盼问题。

“价格实惠，老师们也很专业。”浙江省杭州市拱墅区和睦新村的吾啸丹说，两岁多的女儿在家对面的普惠托育中心得到细心照料，省心多了。

2021年，我国支持建设了6.1万个普惠托位。国家卫健委对托育机构服务质量、安全提出具体要求和指导，保障婴幼儿安全健康成长。

各地区各部门将降低生育成本、普惠托育、营造育儿友好环境等列入重要议事日程，努力实现幼有所育。河北提出开展孕妇无创产前基因免费筛查，打造160家省级婴幼儿照护服务示范机构；江苏提出健全普惠托育服务体系，加快发展公办和普惠性幼儿园；安徽计划新建、改扩建公办幼儿园300所，支持发展普惠性民办幼儿园。

安居优居 体现温度

“十四五”期间，我国将继续坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，努力实现全体人民住有所居。从安居到优居，民生保障更有温度。

“在外面租房，月租2000元左右，对于刚毕业的年轻人来说有一定压力。这里房租只要1000元左右，减轻了我的负担。”今年初，在江苏省无锡市工作的宋铭拿到了首批保障性租赁住房——惠山区国际人才社区的钥匙。该项目总投资约2亿元，拥有小户型公寓1031间，配备健身房、公共客厅、共享厨房、咖啡吧等设施，可为1500名青年人才提供拎包式入住服务。

今年的《政府工作报告》提出，探索新的发展模式，坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，稳地价、稳房价、稳预期，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。

今年，住建部将大力增加保障性租赁住房供给，以人口净流入的大城市为重点，全年建设筹集保障性租赁住房240万套（间），预计可解决近700万人的住房困难。

走进江苏省南京市秦淮区宏鹰花园小区，居民楼外搭起了脚手架，工人们正在忙碌。宏鹰花园小区已建成30余年，出现了一定程度的老化。根据改造方案，小区将以现代化宜居小区为改造标准，彻底解决屋面墙面渗漏、道路坑洼、绿化杂乱等问题，同时对小区内部停车设施等重新规划改造。目前，南京市128个小区改造工程已经全部进场施工。

城镇老旧小区改造和棚户区改造加快推进。“十四五”时期，我国将基本完成2000年底前建成的、约21.9万个城镇老旧小区的改造任务。

“终于有自己的新房子了！”广东省阳春市潭水镇高尧村村民欧成梅搬进了新房。去年，当地政府为欧成梅申请了危房改造指标和2万元改造资金，经过几个月的建设，一座宽敞明亮的砖混结构新房落成了。

今年，住建部将实施乡村建设行动。以农房和村庄建设现代化为着力点，加快建设美丽宜居乡村。在样本县开展乡村建设评价，实现省级全覆盖。实施农房质量安全提升工程，持续实施危房改造和抗震改造，深入推进农村房屋安全隐患排查整治。

办好教育 夯实基础

教育是民生之基。我国有2.9亿在校学生，要坚持把教育这个关乎千家万户和中华民族未来的大事办好。

“双减”政策落地后的首个完整暑假即将到来。近日，教育部印发了《关于做好2022年中小学暑期有关工作的通知》，提出严格控制暑假书面作业总量，鼓励布置探究性和实践性作业，严禁个别地区、个别学校利用暑期组织集体补课、讲授新课或提前开学。

时下，各地中小学陆续开启暑假模式。很多地方严格执行“双减”政策，让中小学生过一个快乐、有意义的长假。内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区五塔寺东街小学开展“快乐迎暑期 安全不放假”主题教育活动，提升学生的安全意识与防范危险能力；江苏省连云港市一些游泳馆为中小学生提供暑期游泳培训，让学生在提高身体素质的同时，度过快乐暑假；湖南省株洲市石峰区举办“快乐暑假科技实践”少年科技夏令营，对中小学生进行机器人、无人机编程教学及实践体验，激发学生对科技的兴趣……

“我虽然看不见这个世界，但音乐是我心中的光。”前不久，全国第一名盲人声乐硕士——张晨从安庆师范大学研究生毕业。今年9月，她将回到曾经从教14年的安徽省安庆市特殊教育学校，继续执教，为更多“特殊”孩子带去音乐的快乐。

党和国家高度重视残疾人教育。今年1月，国务院办公厅印发《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》，提出到2025年，高质量的特殊教育体系初步建立，适龄残疾儿童义务教育入学率达到97%。改善特殊教育办学条件，加大特殊教育专业教师配备，增加财政投入。

“感谢国家助学贷款，让我顺利完成了4年学业！”前不久，小李怀着无比激动的心情参加了中国人民大学的毕业典礼。小李来自贵州省偏远山区，2018年考入中国人民大学。由于父亲患重病，家庭负担重，小李申请了国家助学贷款，学费得到了解决。

设立国家助学贷款，从制度上保障每一名学生不因家庭经济困难而失学。近年来，我国不断提升国家助学贷款的额度。2021年，全国脱贫家庭辍学学生数量持续保持动态清零。

民生无小事，枝叶总关情。展望未来，更多的民生红利渐次释放，更美的民生画卷徐徐铺展，将温暖亿万人民的心田。我国在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展，为人民生活安康托底，让老百姓的日子越过越红火！

《 人民日报 》（ 2022年07月20日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)