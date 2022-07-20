人民网记者 杜燕飞

近期，马可波罗控股股份有限公司（以下简称马可波罗）向深交所递交了《招股说明书》，拟募集资金401793.25万元。

马可波罗是一家土生土长的本土公司。记者查阅《招股说明书》发现，作为一家建筑陶瓷的研发、生产和销售公司，2019年至2021年（以下简称报告期），马可波罗存在着关联交易频繁、坏账压力增大等问题。与此同时，马可波罗生产的瓷砖存在被消费者投诉问题。

关联交易复杂频繁

马可波罗的实际控制人为黄建平，而黄建平名下还有另一家实控公司——东莞市唯美装饰材料有限公司（以下简称唯美装饰）。《招股说明书》显示，报告期内，马可波罗与唯美装饰之间存在着复杂、频繁的关联交易。而关联交易正是证监会发审委审查企业IPO的重点之一。

报告期内马可波罗前五名客户的销售收入。数据来源：《招股说明书》

唯美装饰成立于1988年，一直从事陶瓷产品的生产、销售。《招股说明书》显示，2019年和2020年，唯美装饰连续两年是马可波罗销售的大客户，其中，2019年，唯美装饰作为第一大客户，销售金额占马可波罗总收入的13.21%；2020年销售金额占马可波罗总收入的7.56%，位居第二位。报告期内，马可波罗还委托唯美装饰生产并向其采购陶瓷产品，采购金额分别达17512.04万元、23586.87万元和11714.55万元，连续3年位居首位。其中，2019年和2020年，加工模式为唯美装饰包工包料；2021年，加工模式变为马可波罗提供原材料、唯美装饰代为加工并收取加工费。

值得注意的是，《招股说明书》将唯美装饰列为股权投资，认为马克波罗与唯美装饰之间不存在同业竞争的关系，认为其业务是在唯美装饰等企业的基础上发展的，需要充分利用唯美装饰的客户资源，拓展业务渠道。

与此同时，报告期内，唯美装饰及其关联方与马可波罗之间发生了大量的资金拆借。根据《招股说明书》，2019年、2020年，唯美装饰及其关联方分别借给马可波罗86094.96万元、129497.86万元；2019年至2021年，马可波罗分别归还了156640.26万元、158959.31万元、119243万元，2021年未归还余额16381.95万元。

业内人士认为，关联方资金拆借是企业将自己暂时闲置的资金转给其它企业使用的，是一种常见的企业短期融资。“这一行为必须符合法定条款规定。”北京市京师律师事务所律师孟博在接受人民网记者采访时表示，根据有关法律规定，法人之间、非法人组织之间以及它们相互之间为生产、经营需要订立的民间借贷合同，当事人主张民间借贷合同有效的，人民法院应予以支持。

不光借钱给马可波罗，报告期内，唯美装饰及其关联方还直接豁免了马可波罗24382.29万元债务，并于2021年接受了马可波罗将其持有的对地产公司66761.79万元应收账款及应收票据对应的债权，转让价格也是66761.79万元。此外，报告期内，马可波罗与唯美装饰之间还存在着相互为彼此融资进行担保的情况。

业内人士认为，尽管马可波罗在2021年尽力归还相关的拆借资金，斩断两者之间的供应和销售关系，甚至停掉了唯美装饰生产瓷砖的业务，但这也不能完全撇清两者之间的关系以及对于过去几年唯美装饰对马可波罗业绩的影响。

大笔坏账压力凸显

根据《招股说明书》，2019年末、2020年末和2021年末，马可波罗营业收入分别为812962.22万元、859142.29万元和936482.95万元，业绩整体呈上升趋势。不过其同期净利润分别为162750.54万元、157395.98万元和165321.72万元，净利润并未与收入同步增长，2020年存在明显的增收不增利现象。同时，报告期内马可波罗主营业务毛利率也由47.11%降至43.09%。

作为一家研发、生产、销售建筑陶瓷的企业，马可波罗的经营业绩与房地产行业息息相关。《招股说明书》显示，2009年至2021年，马可波罗前5大销售客户中有恒大地产、保利地产、中海地产、万科地产等4家地产公司，其中，恒大地产的销售占比最高。

近年来，我国坚持“房住不炒”，陆续出台了“三道红线”“集中供应土地”等相关房地产调控政策，一定程度上抑制了房地产投资需求，也一定程度上影响了建筑陶瓷企业的业务发展速度。与此同时，房地产公司等工程类客户大多采用应收账款或商业票据结算。近年来，房地产行业出现了信用违约或逾期情形，而这正是马可波罗目前遇到的难题之一。

报告期内马可波罗应收账款情况。数据来源：《招股说明书》

报告期内马可波罗应收票据账面构成。数据来源：《招股说明书》

根据《招股说明书》，报告期内各期末，马可波罗应收账款账面价值分别为192149.83万元、216628.39万元和224311.49万元，占各期末流动资产的比例分别为26.35%、25.08%和27.92%；应收票据账面价值分别为118467.61万元、89665.25万元和16518.93万元，占各期末流动资产的比例分别为16.24%、10.38%和2.06%。

在应收账款增加影响资金流动性同时，马可波罗不得不计提大额坏账准备。报告期内，马可波罗计提的应收账款坏账准备分别为26708.37万元、30847.2万元、61946.45万元；计提的应收票据坏账准备分别为13088.97万元、38106.11万元、19708.66万元。

记者梳理发现，2021年马可波罗应收账款账面余额占营业收入的比例达30.57%。截至2021年底，马可波罗仍有逾24000万元款项尚未收回，给公司短期资金带来压力。“大笔坏账会影响到企业财务状况，甚至会影响到企业的正常运转。”孟博说。

值得注意的是，尽管应收账款高企是建筑瓷砖行业的普遍情况，但在资金流动性受坏账影响的情况下，2021年7月、2022年3月，马可波罗两次分红共计58000万元，这一行为也遭到了业内质疑。而本次IPO，马可波罗拟募集资金401793.25万元，拟将其中的86000万元用于补充流动资金。

产品质量曾被投诉

马可波罗的产品质量问题曾遭消费者投诉。人民网“领导留言板”显示，近两年来，消费者投诉马可波罗的内容包括产品质量差、以次充好，虚假宣传、售后服务等问题。其它投诉平台上关于马可波罗瓷砖有异味的投诉也有多条。知乎上“买的马可波罗瓷砖有很大的臭味，墩地之后味道更大了，请问怎么解决？”的贴子吸引了上千次浏览，且有网友回复“我家也遇到了，你那个怎么解决的”。《中国消费者报》等多家媒体报道称，多名消费者称自己购买的马可波罗畅销产品“CH系列”瓷砖存在吸水、部分瓷砖散发鱼腥味等现象。

中国陶瓷工业协会有关负责人认为，瓷砖的吸水率如果比较高，长期用湿拖把拖地，脏水渗入砖体，容易滋生藻类、细菌而产生异味。吸水率越低，说明陶瓷烧的温度越高，成本也越高，质量也就越好。

专家表示，当前，我国建筑陶瓷行业集中度低，行业呈现“大市场，小企业”的竞争格局。随着房地产行业调控的持续以及环保标准不断趋于严格，未来我国建筑陶瓷行业竞争将会进一步加剧。在这过程中，企业加大科研投入十分重要。

记者查阅《招股说明书》发现，报告期内马可波罗研发费用分别为25346.16万元、31467.81万元和32262.27万元，占营业收入的比例分别为3.12%、3.66%和3.45%。其中，2021年马可波罗减少了设备和材料直接投入的研发费用，设计费也从2019年的170.13万元降至99.32万元。与此同时，报告期内马可波罗广告宣传费用分别为19325.22万元、10756.15万元和11144.27万元，占销售费用的比例分别是21.26%、23.59%和23.82%，在销售费用中的比重越来越大。

专家认为，加大广告投放，打响知名度，一直以来是各大企业包装品牌的方式之一。但是，如果只是重广告轻研发，忽视产品质量的打磨，只能风光一时。企业要把握好营销与研发的平衡，造就过硬的技术，才能在市场中赢得主动。

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(责编：赵竹青、高雷)