原标题：专项债有力拉动投资增长

专项债券在带动扩大有效投资、稳定宏观经济大盘等方面发挥着重要作用。今年我国安排新增专项债券额度3.65万亿元。最新统计显示，截至6月末，各地发行新增专项债券3.41万亿元，2022年用于项目建设的新增专项债券额度基本发行完毕，比以往年度大大提前，拉动有效投资规模持续扩大。

靠前发力拉动投资

“为应对经济下行压力和疫情影响，2020年至2022年分别安排了新增专项债券额度3.75万亿元、3.65万亿元、3.65万亿元，持续保持较高规模。”财政部预算司一级巡视员兼政府债务研究和评估中心主任宋其超表示，今年以来，财政部认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，采取了更加积极的政策措施，推动各地加快专项债发行使用节奏。

宏观政策要“靠前发力”，对专项债券来说首先体现在新增额度下达时间早。去年12月份，财政部提前下达新增专项债券额度1.46万亿元，今年3月份用于项目建设的新增专项债券额度全部下达完毕，比以前年度平均提早3个月左右。

同时，在发行进度上“快马加鞭”。在前期提速的基础上，国务院扎实稳住经济一揽子政策措施进一步要求，“抓紧完成今年专项债券发行使用任务，加快今年已下达的3.45万亿元专项债券发行使用进度，在6月底前基本发行完毕，力争在8月底前基本使用完毕”。

据悉，财政部及时指导地方调整发行计划，加快发行节奏。截至6月末，各地发行新增专项债券3.41万亿元，2022年用于项目建设的新增专项债券额度基本发行完毕，与以往年度进度相比大大提前，充分体现了积极财政政策靠前发力的要求。

国家统计局发布数据显示，受专项债加速发行的带动，上半年，基础设施投资同比增长7.1%，增速比1月份至5月份加快0.4个百分点，连续两个月回升。其中，信息传输业投资增长20.6%，水利管理业投资增长12.7%，公共设施管理业投资增长10.9%，生态保护和环境治理业投资增长4.8%。

“专项债券是落实积极财政政策的重要抓手，今年以来各地加快专项债发行使用、优化资金投向，成为稳投资、稳增长的重要力量。”中国社科院财经战略研究院财政研究室主任何代欣表示。

合理扩大使用范围

按照规定，专项债券必须用于有一定收益的公益性项目。今年以来，专项债券投向领域总体保持稳定，同时结合经济运行中出现的新情况进行优化调整。

3月29日召开的国务院常务会议明确，合理扩大专项债使用范围，在重点用于交通、能源、生态环保、保障性安居工程等领域项目基础上，支持有一定收益的公共服务等项目。

据悉，专项债券继续重点用于交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链等物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程等九大领域。同时，合理扩大了专项债券使用范围，主要包括3个方面：加大惠民生、解民忧等领域投资；支持增后劲、上水平项目建设；推动补短板、强弱项项目建设。

在项目储备方面，财政部和发改委协同配合，去年9月份部署地方报送2022年的专项债券项目资金需求，今年1月份又布置地方补报一批储备项目，合计两批储备了专项债项目7.1万个。

6月中下旬，多个省份相继完成专项债券发行任务。比如，福建于6月14日发行完毕，在安排专项债券项目时，优先保障省重点项目和水利、教育、卫生、养老等重点领域项目，共计安排相关重点项目487个806亿元；广东全省2022年新增债券4326亿元于6月28日全部发行完毕，债券资金全部落实到国家与省部署的重点领域与使用投向，近八成落实到交通基础设施、市政和产业园区基础设施等拉动投资明显的领域。

此外，6月底，湖南省全年新增专项债券限额1388亿元全部发行完毕，有力支持了860个重点项目建设，拉动项目总投资6500多亿元，资金运用领域包括园区建设，医疗卫生、教育等社会事业，机场、铁路、收费公路等交通基础设施。陕西省完成2022年新增政府专项债券764亿元的发行任务，有力保障了西安咸阳国际机场、引汉济渭、秦创原创新驱动平台等一大批重点项目和重点民生工程建设资金需求。

统计显示，1月份至6月份，已发行的新增专项债券共支持超过2.38万个项目，其中在建项目约1.08万个，新建项目约1.3万个。“要求各地将专项债券资金优先用于支持纳入国家‘十四五’规划纲要和重大区域发展战略的重点项目。”宋其超说。

撬动投资作用明显

从实际效果看，专项债券撬动投资作用明显。1月份至6月份，各地共安排超过2400亿元专项债券资金用作重大项目资本金，有效发挥政府投资“四两拨千斤”的撬动作用。

比如，广东持续用足用好专项债券用作项目资本金政策，支持白云机场三期、深圳至中山跨江通道、珠江三角洲水资源配置工程等重大基础设施项目加快建设，撬动更多社会资本参与基建投资，有力有效拉动投资。福建省安排专项债券68.5亿元，用作交通、水利、城镇污水垃圾处理及供水等领域的重大项目资本金。

宋其超介绍，财政部门积极引导项目单位与商业银行对接，对偿还专项债券本息后收益仍有剩余的项目，项目单位可根据剩余专项收入情况申请市场化配套融资。统计显示，1月份至6月份专项债券项目市场化配套融资超过5300亿元，对带动扩大有效投资发挥了重要作用。

对于下半年重点工作，宋其超表示，一是继续做好对地方的工作指导，督促各地做好专项债券发行收尾工作。二是督促地方及时拨付专项债券资金，压实项目单位责任，推动专项债券尽快形成实物工作量。

“8月末预计发债募集的资金将大部分使用完毕，将有效支持重大项目落地实施，财政对稳增长的政策效应会进一步显现。”植信投资首席经济学家兼研究院院长连平说。

连平建议，应督促地方加快专项债券支出进度，进一步简化和优化项目审批流程，提高专项债资金的使用效率；充分发挥社会资本的作用，出台政策鼓励和引导社会资本参与投资；引导做好信贷资金与专项债券资金的有效衔接。

“新型基础设施、重大民生工程、交通运输工程等将是重要的投向领域，也是形成实物工作量的重点。专项债的发行使用牵涉到多个部门，需要各方共同努力，提高支出效率，严格资金监管，推动资金合规高效使用，防止沉淀闲置，更好发挥专项债在拉动有效投资、稳定宏观经济大盘中的重要作用。”何代欣说。（记者 曾金华）

(责编：赵竹青、陈键)