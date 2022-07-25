人民网记者 许维娜

第二届现代能源产业发展大会。主办方供图

盛夏包头，处处涌动着绿色的生机。

7月24日，第二届现代能源产业发展大会如约而至，来自中央部委、地方政府、高校科研院所、新能源领军企业等各界嘉宾齐聚“草原钢城”“稀土之都”包头，畅所欲言，激荡智慧，为能源高质量发展建言献策。

绿色低碳发展是经济社会发展全面转型的复杂工程和长期任务，能源行业重任在肩、大有可为。与会专家纷纷表示，第二届现代能源产业发展大会的顺利举办，将有助于为更繁荣的能源产业奠定基础，通过创新发展推动低碳经济和更清洁的能源生产方式。

统筹兼顾“双碳”目标和发展目标

“十四五”是中国实现碳达峰、碳中和（以下简称“双碳”目标）的关键时期。实现“双碳”目标路在何方？与会代表们给出了一份份方案。

内蒙古自治区副主席李秉荣表示，“十四五”是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，是碳达峰的关键期、窗口期。内蒙古自治区从实际出发，全面分析了能源发展基础和形势，明确了通过实现“一个目标”、推进“三个转型”、打造“四大产业”、实施“十大工程”，在全国率先建成以新能源为主体的能源供给体系，率先构建以新能源为主体的新型电力系统。到2025年新能源装机规模超过火电装机规模，到2030年新能源发电总量超过火电发电总量。

国家发展和改革委员会环资司副司长赵鹏高表示，能源绿色低碳转型是一个过程，不是一蹴而就的事情。要立足以煤为主的基本国情，坚持先立后破、统筹谋划，传统能源退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上，推进新旧能源有序稳妥替代，切实保障国家能源安全，产业链供应链安全，粮食安全和群众正常生产生活。

在危机中育新机，于变局中开新局。“实现我国‘双碳’目标，是一项艰巨且繁杂的系统性工程，把能源的‘饭碗’牢牢端在自己手中，显得尤为重要。”中国工程院院士，华北电力大学教授、博士生导师，新能源电力系统国家重点实验室主任刘吉臻表示，建设能源强国，尤其是要推进煤炭清洁高效利用，加快传统产业的转型升级。

统筹兼顾改善能源结构和提高能源效率

在“双碳”目标约束下，能源结构、产业结构、交通结构等将面临深刻的低碳转型，也将给清洁能源、生态环境等绿色产业带来广阔的市场前景和全新的发展机遇。

如何突破重围？多位专家学者告诉记者，能源转型是一个循序渐进的过程，不可能一蹴而就，需建立平台化思维，通过增强企业主体能动性，推动产业各方协同创新，把能源产业做优做强。

对此，中国工程院院士，清华大学化学工程系教授、博士生导师金涌提出了四点建议：一是产业结构的改变。随着工业化水平提高，进入信息化社会以后，低端的产品会退出，同时要生产高产值、高附加值、清洁、不耗能的高端制造；二是用能结构的改变。要减少过多煤的使用，要多使用不排放二氧化碳的风能光能；三是依靠节能。节能是我国减排二氧化碳的重要方向，要把现有的耗能技术降下来；四是依靠科技。实现碳排放的减少，科技是最关键的手段。随着走向信息化社会，生产高附加值的、高端的产业，要靠技术，靠科技。

“碳中和不等于不能排碳，追求零碳既不科学又不现实。”澳大利亚国家工程院外籍院士、南方科技大学创新创业学院院长刘科在接受记者采访时表示，现在要研究的是如何在保留一定碳的基础上，尽量增加风能、太阳能等可再生能源的利用率。

“内蒙古作为风光资源大省，它的优势就是风能太阳能十分丰富。如何将风能、太阳能和内蒙古煤炭资源中的劣质煤结合起来转化成一种‘绿色的液体’，这是今后内蒙古发展的机会。”刘科说“这对我国今后实现碳中和、实现石油自给、能源自给至关重要。同时，在发展太阳能的过程中，利用煤炭里分离出来的成分，把内蒙古的沙漠也尽量智力城绿洲，这都是内蒙古发展至关重要的战略方向。”

随着新一轮科技革命和产业变革，碳达峰、碳中和成为科技创新的新赛道。招商蛇口产园事业部产业研究院院长黄岱表示，要明晰“双碳”赛道的重点方向，从数据来看，电力、工业、交通、建筑是我国碳排放的四大部门，建议从能源供给侧和需求侧两侧双向发力，从而推动各部门有效地进行碳减排。

新能源、新产业打造现代化新包头

大力发展现代能源产业，是包头落实内蒙古自治区党委部署要求的责任所在，也是这座传统工业城市转型发展、争先进位的契机所在。

记者在会上了解到，今年上半年，包头市地区生产总值同比增长6.8%，规模以上工业增加值同比增长17.1%，固定资产投资同比增长31.4%，工业技改投资增长22.8%，工业投资增长119%，高技术产业投资增长1.2倍。

在第二届现代能源产业发展大会上，包头市委副书记、市长张锐在向来宾致辞时说，各界对包头市发展现代能源经济充满信心。

张锐介绍，包头是“一带一路”中蒙俄经济走廊重要节点城市，是黄河几字湾都市圈呼包鄂榆城市群中心城市之一，历史悠久，区位优越，工业基础扎实，制造实力雄厚，特别是风光等新能源资源丰富，是内蒙古自治区少有的风光资源双高地区。

包头市委副书记、市长张锐表示，包头正加紧布局风光发电、风光制氢、抽水蓄能等项目，超前谋划源网荷储一体化和多能互补项目，全力推动保障性并网新能源项目、分散式风电和分布式光伏项目落地见效，以迅速有力的行动抢占产业发展制高点，全力打造千亿级新能源装备制造产业集群，争当碳达峰碳中和的先锋城市、模范城市。

近一年来，从观念变革到行动落地，包头瞄准“双碳”目标，敲定时间表、确立路线图、下达任务书，向着建设碳达峰、碳中和先锋城市、模范城市的目标扎实迈进。

中国工程院院士，北京化工大学党委常委、副校长张立群告诉人民网记者，希望北京化工大学与包头市加强合作，抢抓内蒙自治区新时代“向北开放重要桥头堡”重大战略机遇，利用创新载体资源更加深入地推动双方“政产学研用”紧密结合，有效促进北京化工大学科技、人才等优势要素向包头市及内蒙区域快速转移，积极开创地方、高校和企业多方协同创新的良好局面。

加拿大工程院院士、北京科技大学教授、北京科技大学绿色创新中心主任、顺德区院士创新中心理事长刘焕明在接受记者采访时表示，内蒙古自治区与粤港澳大湾区优势互补，各有所需，双方的合作是全面的合作，是技术人才的合作，是绿色能源、绿色原材料、高增值产业的合作，在合适的时机要把高中级的技术输送回内蒙古，从而实现双赢。

“科技创新是支撑双碳目标实现的根本动力。”中国可再生能源学会副理事长祁和生提出，今后学会将一如既往地发挥群团组织的桥梁纽带作用，进一步汇聚专业科技资源，为包头市现代能源产业高质量发展，提供更加优质的服务。

(责编：杨曦、吕骞)