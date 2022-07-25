人民网北京7月25日电 （记者杜燕飞）眼下，我国正处于迎峰度夏能源保供重要阶段。中国电力企业联合会发布的最新数据显示，今年上半年，全国全社会用电量4.1万亿千瓦时，同比增长2.9%，预计迎峰度夏期间全国电力供需总体紧平衡。

“今年上半年，国家能源集团煤炭产量3亿吨，销量3.9亿吨；发电量5264亿千瓦时，同比增长1%；铁路运输量2.3亿吨；黄骅港务和天津港务两港装船量1.2亿吨；航运量1.1亿吨；含主要中间品的化工品产量1523万吨。”国家能源集团新闻发言人张玉新今日在国家能源集团上半年重点工作情况新闻发布会上表示，主要经营指标量增质升，营业收入、利润总额、净利润再创历史最好水平。

黑岱沟露天煤矿煤炭开采现场。人民网记者 杜燕飞摄

一直以来，富煤贫油少气是我国的基本国情，以煤为主的能源结构短期内难以根本改变。当前，煤电提供了我国60%以上的发电量, 在保障现阶段电力供应中仍起着重要的“压舱石”作用。

“今年上半年，集团自产煤月均突破5000万吨，火电发电量约占全国的17%，新朔铁路煤炭装车量多次刷新神池南、大同东口交接纪录，航运量同比增长12%。”国家能源集团新闻发言人张玉新表示，自产动力煤兑现率超过100%，严格执行煤炭限价政策，购销价格长期保持稳定，累计向社会让利超560亿元。落实国家煤炭储备要求，实现电煤库存15天以下电厂动态清零，加快建设珠海高栏港、广西北海等储煤基地。

张玉新同时表示，上半年，国家能源集团推进资源开发接续，骆驼山煤矿、准东二矿工程总进度超60%，完成18个煤矿5800万吨产能核增；加快建设清洁高效煤电，罗源湾、上海庙一期工程建成投产，汉川四期7号机、舟山三期、江阴二期、池州二期等项目取得核准；推动煤电“三改联动”，开工61个、完工12个改造项目，机组供电煤耗同比降低1.1克/千瓦时，供热机组占比达到63.4%。集中开工电力项目11个、总装机1238万千瓦、总投资861亿元，发挥投资带动效应，提升可持续保供能力。

神东煤炭8.8米超大采高智能综采工作面。受访者供图

“在实现碳达峰、碳中和的过程中，要发挥煤电兜底保供、灵活调节作用，确保我国电力系统安全运行。”厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺认为。

数据显示，上半年全国规模以上企业煤炭产量21.94亿吨，同比增长11%，连续5个月保持两位数快速增长，推动电厂、港口存煤水平大幅提升，煤炭增产保供取得显著成效。

“当前，稳经济措施带动煤炭消费持续增长，国际煤炭进口压力仍然存在，煤炭增产保供不能松懈。”国家能源局22日召开的持续推进煤炭增产保供视频会议明确，要加强煤炭产量调度，协调解决增产保供难题，不折不扣完成增产保供任务。督促煤矿持续加大安全生产投入，提升安全管控能力和保障能力。加快释放先进产能，确保煤炭产能接续平稳。强化电煤中长期合同签约履约监管，确保量价执行到位。做好进口煤资源对接、合同签订等工作，努力保持煤炭进口格局。

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