人民网记者 王震

——2021年，我国算力核心产业规模达1.5万亿元，关联产业规模超过8万亿元；

——截至2022年6月底，我国在用数据中心机架总规模超过590万标准机架，服务器规模近2000万台，算力总规模居全球第二；

——2021年我国数据中心存储总容量达800EB（1EB=10亿GB），全国先进存储使用占比约14%。

7月30日，2022中国算力大会发布我国首个中国综合算力指数和《中国算力白皮书》《中国存力白皮书》《中国运力白皮书》。数据显示，我国算力发展水平总体逐步提升，东部算力枢纽节点所在省市综合算力总体处于领先水平。

在综合算力方面，东部算力枢纽节点所在省市综合算力总体处于领先水平，部分西部算力枢纽节点和中部省市榜上有名。排名前10位的省市分别为广东、上海、江苏、北京、河北、浙江、山东、内蒙古、贵州、山西。北上广及周边市场需求旺盛，其算力、存力、运力和环境整体处于较高水平，产业发展势头良好，综合算力指数总体较高。

在算力指数方面，上海、广东、北京、河北、江苏在算力方面强势领跑。其中，北京、上海、广东在算力质效方面以领先发展，其他省市算力质效提升空间较大。

在存力指数方面，一线城市及周边省市是存力发展的佼佼者，存力规模和存力性能在全国处于领先地位。广东排名第一，整体实力最强。北京、上海、江苏、河北紧随其后，整体实力相差不大，但在规模和性能方面各具优势，存储总体容量均超过65 EB。

在运力指数方面，我国各省市运力发展差异较大，东部和中部地区运力指数高于西部地区。浙江整体实力较强，排名第一。江苏、上海紧随其后，总体水平较为接近，但在网络质量和基础网络条件方面各具优势。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经