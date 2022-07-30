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工信部：我国算力核心产业规模超1.5万亿元 行业支柱作用愈发凸显

2022年07月30日15:29 | 来源：人民网
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人民网济南7月30日电 （记者王震）7月30 日，2022中国算力大会在济南开幕。工信部副部长张云明表示，近年来，我国算力产业发展基石日益坚固，产业协同不断深化，融合应用竞相涌现。据中国信息通信研究院测算，2021年，我国算力核心产业规模超过1.5万亿元，其中云计算市场规模超过3000亿元，人工智能核心产业规模超过4000亿元，算力行业支柱作用愈发凸显。算力已经成为继热力、电力之后的新的生产力。

“算力是数字经济时代集信息计算力、数据存储力、网络运载力于一体的新型生产力，呈现多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳的发展趋势。”张云明表示，未来一段时期，算力将驱动数字产业化发展进程，提升5G、大数据、人工智能、云计算等新一代信息通信技术的创新活跃度，为各行各业生产效力提升、商业模式创新、服务能力优化提供有力支撑。下一步，工信部将着力抓好四个“高质量”：

一是夯实赋能底座，引导战略实施，高质量布局。全面推进5G网络和千兆官网建设，加快新型数据中心工业互联网大数据中心布局，和部署超级计算中心，打造全国一体化算力网络国家枢纽结点和数据中心集群；统筹优化算力资源，降低算力网络时延，不断提升算力网络可靠性，加速打造数网协同、数云协同、云边协同、绿色智能多层次算力设施体系，为我国算力产业发展奠定坚实基础，助推数字经济蓬勃发展。

二是坚持创新驱动，促进核心技术高质量研发。整合优质资源，加大研发投入，加速推进高端芯片、核心算法等算力关键核心技术的研发突破，支持企业、科研机构开展联合攻关，搭建协同创新平台，增强算力产业链、供应链自主可控能力，在算力领域形成一批原创性、引领性的研究成果；加强算力标准顶层设计，持续推进新型数据中心，工业大数据中心，超级计算机等技术标准的研究制定工作，完善算力技术人才支撑体系，筑牢算力产业安全发展计时。

三是丰富融合应用，强化普惠算力高质量供给。不断完善算力产业生态，加速培育算力新产业、新业态和新模式。深入推动全社会上云、用数、赋智，繁荣业态，降低算力使用门槛，引导算力供给，市场主体按照适度超前原则，配置优质算力资源，推动多元算力服务与人工智能、物联网和区块链等技术融合创新。支撑工业等重点行业转型升级。促进融合算力应用走向更广、更深、更紧的领域，赋能千行百业数字化转型。

四是健全低碳体系，推动算力绿色高质量发展。落实国家双碳战略，处理好发展和减排，整体和局部，长期和短期的关系，优化绿色算力发展布局；着力推进算力基础设施能效碳效水平的提升，推动行业提高绿色用能水平，加大绿色能源推广使用力度，加强节能降碳技术运用，推动企业面向数据中心等算力基础设施；建立绿色低碳管理平台，完善算力运用体系，加速推进算力赋能各行各业节能减排的进程，助力经济社会全面绿色转型发展。

(责编：王震、吕骞)
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