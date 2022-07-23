本报记者 王 珂

在国新办22日举行的国务院政策例行吹风会上，商务部副部长盛秋平表示，《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》（以下简称《措施》）将于近期发布。

在全国开展家电以旧换新和家电下乡

2021年，全国限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额达到9340亿元，占限额以上单位商品零售额的6.1%，带动家电流通和生产服务等行业就业480多万人，在稳增长、促消费、扩就业等方面发挥着重要作用。

据介绍，受疫情等因素影响，今年3月份以来，家电消费面临较大压力，特别是4、5月份受到较大影响。商务部会同相关部门研究制定了多条促进绿色智能家电消费的政策措施。

开展全国家电以旧换新活动。发挥政府部门、行业协会、电商平台和家电生产、流通、回收等企业的作用，通过政府支持、企业促销等方式，全面促进绿色智能家电消费。

推进绿色智能家电下乡。深化县域商业建设行动，指导地方统筹利用好财政专项资金，改造提升乡村家电销售、配送、维修、回收网点。

强化全链条服务保障。聚焦家电产品生产、消费、售后服务、回收等全过程领域，优化绿色智能家电供给，推行绿色家电、智能家电认证，推进智能家电标准兼容互通，用好重要展会平台，便利国际优质家电产品进入中国市场。

夯实基础设施支撑。加强废旧家电回收利用，支持家电回收网点、绿色分拣中心建设，构建废旧物资循环利用体系，加快城镇老旧小区改造，实施农村电网巩固提升工程，全面实施千兆光纤网络部署工程，加大用电用水用气用网保障，通过设施提升持续释放消费潜力。

以市场化手段补齐家电市场短板弱项

当前，人民群众对绿色智能家电的升级消费需求旺盛，农村等下沉市场潜力巨大。《措施》立足于加强政策支撑和措施保障，以市场化手段补齐家电市场短板弱项，推动家电消费可持续发展。

以市场化手段激发消费潜力。鼓励有条件的地方给予政策和资金支持，但不得设置不合理和歧视性准入退出条件，有效发挥市场机制作用，让政策红利惠及更多企业和群众。

以便利化措施提升消费体验。目前，家电消费领域还存在一些短板，家电超期使用的安全隐患大、回收利用不畅等问题仍然突出，既影响消费体验，也抑制消费意愿。

以产业升级优化消费供给。一方面，推动家电生产企业加快转型升级，推出更多满足不同需求的绿色智能家电产品，吸引更多优质家电产品进入中国市场。另一方面，推动智能家电标准开放融合、互联互通，推广互联网智能家电全场景应用。

商务部流通业发展司司长刘德成说，家电回收网点总体来说还不是很健全，回收场所条件比较落后，生产、回收、拆解、利用的全链条目前还不是十分畅通。《措施》提出加强废旧家电回收利用，将为激发家电的更新消费提供强大支撑。

以高质量供给引领和带动家电消费

工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼说，2021年，我国家用电器行业实现营业收入1.74万亿元，出口突破了1000亿美元，中国家电产品畅销全球160多个国家和地区。工信部将和有关部门一起，继续从供需两侧同时发力，以高质量的供给引领和带动家电消费。

挖掘消费热点，增强供给对需求的适配性。工信部目前已发布8批431项优秀产品；持续开展超高清视频“百城千屏”推广活动，推动高能效的家电、智能家电等新品类满足千家万户需要。

营造多元场景，促进生产和消费高效衔接。把政策发力点前移到家庭和个人，畅通消费者和生产者关系。

加强政策引领，筑牢消费升级的产业基础。工信部将推出实施家居产业高质量发展的行动方案，在家电领域增品种、提品质和创品牌方面下更大功夫。

《 人民日报 》（ 2022年07月23日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)