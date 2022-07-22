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人民银行：扩大跨国公司本外币一体化资金池试点

2022年07月22日17:33 | 来源：人民网
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人民网北京7月22日电 （记者罗知之）日前，中国人民银行、国家外汇管理局决定，在上海、广东、陕西、北京、浙江、深圳、青岛、宁波等地开展第二批跨国公司本外币一体化资金池试点，进一步优化管理政策，便利跨国公司企业跨境资金统筹使用。此次试点政策内容主要包括：一是增加试点地区和企业数量；二是允许跨国公司在境内办理境外成员企业本外币集中收付业务；三是进一步便利跨国公司以人民币开展跨境收支业务。

据介绍，近年来，中国人民银行、国家外汇管理局积极支持建设更高水平开放型经济新体制，不断便利跨国公司跨境资金运用。2021年3月，中国人民银行、国家外汇管理局在北京、深圳开展首批跨国公司本外币一体化资金池业务试点。试点以来，跨境资金集中运营业务办理规模合计近500亿美元，显著提升了跨国公司本外币跨境资金统筹使用效率，有效降低了企业汇兑风险及财务成本。

(责编：罗知之、高雷)

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