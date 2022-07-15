原标题：航天+旅游 业界携手打造太空经济新业态

科技日报北京7月14日电 （丛楠 记者付毅飞）记者14日从广州中科宇航探索技术有限公司获悉，该公司近日与中国旅游集团旅行服务有限公司签署战略合作框架协议，双方将共同推动商业航天高新技术的应用，携手打造太空旅游等太空经济新业态，促进国家航天文旅产业高质量发展。

根据协议，双方将携手打造航天博物馆、航天体验园等科普教育示范基地，满足大众沉浸式、体验式的定制化旅游需求，共同推动亚轨道载人旅游计划，充分发挥高科技产业和旅游产业的优势。

中科宇航董事长、总裁杨毅强在签约仪式上表示，目前中科宇航的液体动力研制有了突破性进展，将持续进行可回收技术的研究、迭代，生命保障系统在国内已经非常成熟。中科宇航与中旅旅行的核心定位高度契合，双方将结合各自优势，推进深度合作。

据悉，中科宇航是国内首家混合所有制商业航天企业，依托中国科学院力学研究所和空天飞行科技中心的科研力量和资源优势，致力于新一代可重复使用液体运载火箭和亚轨道太空旅游飞行器的研制。该公司计划于2023年进行无人亚轨道验证飞行，飞行成熟后将开始提供亚轨道载人旅游服务。

随着太空技术的发展，太空旅游逐渐从科学幻想变为现实。国务院新闻办公室2022年1月发布的《2021中国的航天》白皮书中表示：未来5年，中国航天将“培育发展太空旅游、太空生物制药、空间碎片清除、空间试验服务等太空经济新业态，提升航天产业规模效益”。

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