人民网北京7月14日电 （记者王震）财政部今日召开2022年上半年财政收支情况新闻发布会，介绍上半年财政收支情况。财政部预算司一级巡视员兼政府债务研究和评估中心主任宋其超表示，今年以来，财政部认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，采取了更加积极的政策措施，推动各地加快发行使用节奏，截至6月末，各地发行新增专项债券3.41万亿元。

专项债券是落实积极财政政策的重要抓手，在带动扩大有效投资、稳定宏观经济大盘等方面发挥着重要作用。为应对经济下行压力和疫情影响，2020-2022年分别安排了新增专项债券额度3.75万亿元、3.65万亿元、3.65万亿元，持续保持较高规模。

宋其超介绍，今年上半年，专项债券在发行使用方面有四个特点：一是下达时间早。去年12月提前下达新增专项债券额度1.46万亿元，今年3月用于项目建设的新增专项债券额度全部下达完毕，比以前年度平均提早3个月左右。

二是发行进度快。按照国务院扎实稳住经济一揽子政策措施要求，财政部及时指导地方调整发行计划，加快发行节奏。截至6月末，各地发行新增专项债券3.41万亿元，2022年用于项目建设的新增专项债券额度基本发行完毕，比以往年度大大提前，充分体现了积极财政政策靠前发力的要求。

三是重大项目优先支持。指导地方做好专项债券项目储备，2022年分两批储备专项债券项目7.1万个。1-6月，已发行的新增专项债券共支持超过2.38万个项目，其中在建项目约1.08万个，新建项目约1.3万个。要求各地将专项债券资金优先用于支持纳入国家“十四五”规划《纲要》和重大区域发展战略的重点项目，坚决不“撒胡椒面”。

四是撬动投资作用明显。1-6月，各地共安排超过2400亿元专项债券资金用作重大项目资本金，有效发挥政府投资“四两拨千斤”的撬动作用。财政部门积极引导项目单位与商业银行对接，对偿还专项债券本息后收益仍有剩余的项目，项目单位可根据剩余专项收入情况申请市场化配套融资。1-6月专项债券项目市场化配套融资超过5300亿元，对带动扩大有效投资发挥了重要作用。

下半年，我们的重点工作，一是继续做好对地方的工作指导，督促各地做好专项债券发行收尾工作。二是督促地方及时拨付专项债券资金，压实项目单位责任，推动专项债券尽快形成实物工作量。

(责编：王震、吕骞)