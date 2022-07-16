人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国成功发射四维03/04卫星

2022年07月16日09:10 | 来源：人民网
小字号

我国成功发射四维03/04卫星。郑斌摄

人民网北京7月16日电 （记者赵竹青）记者从中国太原卫星发射中心获悉，北京时间2022年7月16日6时57分，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将四维03/04两颗卫星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

这两颗卫星主要为国土调查、地理测绘、自然灾害监测、城市规划等领域，以及实景三维、城市安全、数字流域、金融农业等新兴市场提供商业遥感服务。

据中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院（以下简称“火箭院”）长二丙火箭总体设计师谢志丰介绍，本次任务首次在院宇航发射任务中应用通用化、系列化、标准化的统型地面测发控设备。院于2020年开展地面测发控设备统型工作，统型后，长二丙火箭地面测发控设备数量缩减了50%左右，并且实现了与长三甲系列火箭地面测发控设备通用，简化了使用维护工作，降低了保障难度，推进了运载火箭测发控设备装备化发展，提升了现役常规液体运载火箭测试发射能力，也为后续进一步提高火箭发射效率奠定了良好基础。

本次任务中，长二丙火箭还基于用户需求，提供定制化“专车”服务，采用加长版3.35米直径整流罩，让卫星“乘坐”更舒适；采用了高效简约的短时间多星分离技术，相对于传统的调姿分离方案，具有最大化运载能力、最大化卫星可用测控时间，并具有较好的远场安全性，减少专用调姿系统的配套，简化发射场测发流程，降低发射费用等优点。

此次任务是长征系列运载火箭第427次飞行。

我国成功发射四维03/04卫星。郑斌摄

(责编：赵竹青、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
我国成功发射四维03/04卫星
　　我国成功发射四维03/04卫星。郑斌摄 人民网北京7月16日电 （记者赵竹青）记者从中国太原卫星发射中心获悉，北京时间2022年7月16日6时57分，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将四维03/04两颗卫星发射升空。…
《财米油盐》|全球物价上涨，下半年CPI怎么走？
　　一只南美洲亚马逊热带雨林中的蝴蝶扇动几下翅膀，可能两周后就会在美国德克萨斯州引起一场飓风。这就是著名的“蝴蝶效应”。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部