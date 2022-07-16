我国成功发射四维03/04卫星。郑斌摄

人民网北京7月16日电 （记者赵竹青）记者从中国太原卫星发射中心获悉，北京时间2022年7月16日6时57分，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将四维03/04两颗卫星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

这两颗卫星主要为国土调查、地理测绘、自然灾害监测、城市规划等领域，以及实景三维、城市安全、数字流域、金融农业等新兴市场提供商业遥感服务。

据中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院（以下简称“火箭院”）长二丙火箭总体设计师谢志丰介绍，本次任务首次在院宇航发射任务中应用通用化、系列化、标准化的统型地面测发控设备。院于2020年开展地面测发控设备统型工作，统型后，长二丙火箭地面测发控设备数量缩减了50%左右，并且实现了与长三甲系列火箭地面测发控设备通用，简化了使用维护工作，降低了保障难度，推进了运载火箭测发控设备装备化发展，提升了现役常规液体运载火箭测试发射能力，也为后续进一步提高火箭发射效率奠定了良好基础。

本次任务中，长二丙火箭还基于用户需求，提供定制化“专车”服务，采用加长版3.35米直径整流罩，让卫星“乘坐”更舒适；采用了高效简约的短时间多星分离技术，相对于传统的调姿分离方案，具有最大化运载能力、最大化卫星可用测控时间，并具有较好的远场安全性，减少专用调姿系统的配套，简化发射场测发流程，降低发射费用等优点。

此次任务是长征系列运载火箭第427次飞行。

我国成功发射四维03/04卫星。郑斌摄

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