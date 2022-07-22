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中央企业改革任务举措完成率超95% 三年行动主体任务基本完成

2022年07月22日17:44 | 来源：人民网
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人民网北京7月22日电 （记者王仁宏）今年是国企改革三年行动的收官之年。在国新办今日举行的新闻发布会上，国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗对国企改革三年行动进展情况进行介绍。

据悉，截至6月底，中央企业和地方省级层面的改革任务举措完成率都超过了95%，三年行动的主体任务基本完成，国企改革的许多领域都取得了决定性的成果。

“下个阶段，我们将按照锁定重点、狠抓收官、谋篇布局的要求，全力以赴打好高质量的收官战，取得经得起历史和实践检验的改革成效，重点要抓好五个方面的工作。”彭华岗表示。

第一，强化落实首要任务。将进一步提高政治站位，把准改革方向，增强改革动力，优化改革方法。

第二，补短板、强弱项。按照制度健全、动作到位、效果显著的工作要求，逐项对标对表，全面梳理自查改革任务落实情况，对短板弱项采取更为精准有力的措施，靶向攻关，确保按期完成。

第三，突出改革实效。将市场化机制等关键改革任务放在高质量收官阶段的突出位置，对照着要办事的标准，对改革实效进行再评估、再检验，确保质量双优，神形兼备。

第四，巩固改革成果。持续推动三年行动好的做法和重要成果的制度化、长效化，特别是对破除利益固化藩篱、提升企业活力效率、完善体制机制意义重大的并且成熟定型的制度举措，要进一步固化，加快推动国有企业纳入公司章程或者纳入到公司内部的制度体系。

第五，做好总结谋划。认真总结三年行动取得的系列标志性成果，同时结合新阶段、新征程的要求，坚持目标导向、问题导向、效果导向，要系统谋划下一步国企改革的思路，持续将改革向纵深推进。

(责编：王仁宏、高雷)

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