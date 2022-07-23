人民网北京7月23日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，目前全国早稻收获近七成。多地进入早稻抢收、晚稻抢播的“双抢”关键时期，各地通过落实机具抢收、病虫害防治等细则，确保早稻颗粒归仓。

当下正值“双抢”时节，在广西省贵港市平南县的稻田里收割机来回穿梭，运输车辆把收获的稻谷运往合作社的烘干中心。“连片的400多亩水稻已经收割超六成，预计在7月中下旬全部入仓完毕。”当地某合作社负责人吴鹏表示，“预计今年合作社的早稻产量可达40万斤。”

在我国，水稻“双抢”主要集中在7月中旬到8月初。农业农村部相关负责人预计今年“双抢”期间，南方稻区将投入联合收割机28万台，其中跨区作业机具约5万台，早稻机收率将达到95%以上。

在农业农村部举行的“三夏”生产形势发布会上，农业农村部农业机械化管理司副司长王甲云表示，在总结推广“三夏”麦收好经验、好做法的同时，继续组织好今年的早稻抢收、晚稻抢种和秋粮收获。“南方稻区陆续进入‘双抢’大忙时期，联合收割机通行转运即将迎来小高峰，提醒跨区作业机手注意选择合适的转运车辆，避免超限超载运输，确保便捷安全通行。”王甲云说。

今年降雨天气多，“双抢”时间紧，要加强病虫监测预警，在病虫害防治方面显得尤为重要。“各地需要筑牢草地贪夜蛾‘三区四带’布防，抓好稻飞虱和稻纵卷叶螟的跨区联合监测、分区协同治理，实现‘虫口夺粮’。”农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，通过加快晚稻的栽插，确保适时栽插，应种尽种。同时，指导各地组织好机具抓紧抢收，确保早稻颗粒归仓。

(责编：王震、高雷)