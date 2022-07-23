人民网北京7月22日电 （记者王震）7月22日，“数造新实体”案例路演暨《数字技术赋能实体经济白皮书》研讨会在人民网举行。来自全国的21个实践案例在线上路演，来自中国信通院、中国科学院大学、中国工业经济联合会的专家学者和人民网课题组成员围绕“数实结合”在现场深入交流。

研讨会上，专家认为，“数造新实体”案例库覆盖了目前主流的云计算、大数据、人工智能、物联网、VR等新技术，数字技术应用具有一定代表性。同时，应用场景覆盖面广，涉及数字政府、工业互联网、金融科技、智慧城市、数字乡村、新零售等十余个行业。

专家指出，从案例库展示的首批案例来看，数字技术在赋能实体经济过程中有三个主流方向：一是基于数字化手段形成统一的平台化管理，如雄安的政务云平台、青岛的城市云脑集群等；二是在解决一些重点行业、重点领域的突出问题方面形成突破，如香港国际机场的无人驾驶应用等；三是基于数字技术创造一些行业的新模式、新场景，如三只松鼠的VR云店、贝壳的家装平台等。

“不仅要把这些‘数造新实体’的好案例选出来，更要想办法推出去。”与会专家指出，这些案例在推动传统企业围绕主营业务进行数字化转型有很好的借鉴意义，这是“数造新实体”案例库建设更重要的价值所在。“要让更多企业看到数字技术对实体经济赋能，让更多优秀案例走进地方、落地生根。”

为推动数字经济与实体经济深度融合，加快传统产业数字化转型升级，今年4月，人民网财经研究院数字经济研究中心联合中国信息通信研究院云计算与大数据研究所，启动“数造新实体——数字技术赋能实体经济”课题项目，并向社会征集2021-2022数字技术赋能实体经济案例。两个多月时间里，课题组共收到来自70多家企业的200余项实践案例，并筛选出首批98个案例进入案例库。

下一步，课题组将启动《数字技术赋能实体经济白皮书》撰写工作，并综合研讨会评审意见择选具有典型性、先进性的实践案例纳入白皮书。该课题成果将在人民网举办的2022数字经济论坛上对外公布。

（数造新实体案例库）

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