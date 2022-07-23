人民网北京7月23日电 （记者李栋）近日，农业农村部召开全国农业防灾减灾保秋粮丰收工作推进视频会。农业农村部相关负责人表示，锚定今年粮食生产目标任务，全力以赴落实晚稻和晚秋作物面积，环环紧扣抓好秋粮田间管理，毫不放松抓实农业防灾减灾，千方百计夺取秋粮和全年粮食丰收。

目前，夏粮夏油已丰收到手，早稻收获过七成，但全年粮食大头在秋粮。“当前秋粮生产进入生长发育和产量形成的重要阶段，也是‘七下八上’防汛抗旱、防灾减灾的关键时期，必须一季接一季、一环扣一环，一招不落抓紧抓实田间管理、防汛抗旱、防病治虫等各项工作，努力夺取秋粮丰收、确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。”该负责人表示。

在早稻抢收、晚稻抢播方面，会议强调，要抢抓农时收获早稻、插种晚稻，加强农机调度，抓紧收获腾茬、整地泡田，发挥好社会化服务组织作用，开展代收代耕、代育代插等服务，确保种了早稻的地块和秧田全部种上晚稻。要切实抓好秋粮作物田间管理，紧盯水稻、玉米、大豆等重点作物，分长势、分类型因地制宜落实好肥水调控措施，落实落细秋粮稳产增产关键技术措施，努力释放单产潜力。

在气象灾害预防和治理方面，通过分区施策抓好气象灾害防范。东北和黄淮海地区重点防范局部内涝，提前备好排涝机具，同时加强墒情监测，防范“涝旱急转”；在长江中下游及华南地区，要重点防好高温干旱和台风，提早调度储备抗旱水源，多备引水调水提水拉水送水设备；在西南、西北地区，要坚持抗旱防涝两手抓，把物资、技术、人员等准备工作做得更扎实更充分。

“同时，要治早治小做好草地贪夜蛾、水稻‘两迁’害虫、境外蝗虫等重大病虫防控工作，努力实现‘虫口夺粮’，千方百计夺取秋粮和全年粮食丰收。”该负责人表示。

(责编：王震、高雷)