本报记者 吴秋余

数据来源：中国人民银行

“上半年，人民银行降低准备金率0.25个百分点，上缴结存利润9000亿元，合理增加流动性供给，引导金融机构加大对实体经济的信贷支持力度。”日前，中国人民银行调查统计司司长阮健弘在国新办发布会上介绍。

为受疫情影响较大的行业提供差异化金融服务、加大对小微企业等受困市场主体的金融支持力度、强化产业链供应链核心企业金融支持……今年以来，面对新冠肺炎疫情等因素给经济社会发展带来的不利影响，我国多措并举加大金融支持力度，全力稳经济增长、稳市场主体。不断畅通的金融血脉，为实体经济健康发展提供了有力支撑。

政策加力，“真金白银”服务实体经济

一水护田，群山环绕。位于贵州省黔南布依族苗族自治州的福泉市，资源丰富。随着绿色发展脚步加快，这里的磷化工、新能源材料等产业成为发展新引擎。今年以来，国内外形势变化，当地龙头企业川恒化工遇到了前所未有的挑战。

“上游原材料报价不断上涨，下游海外客户迟迟不能签收付款，公司资金链异常紧张。”川恒化工股份有限公司财务总监何永辉眉头紧锁。

针对公司实际情况，建设银行黔南州分行派出专门工作组上门定制融资方案。“我们与建行澳门分行联动信贷资源和力量，创新‘跨境融资贷’方式，让企业按照最优惠利率获得金融支持。”建设银行黔南州分行公司部负责人胡绍铃说。

“不到10个工作日，就给我们投放了3000万元贷款，为公司降低了融资成本，让我们沉稳应对原材料涨价和疫情影响。”何永辉告诉记者，不仅是信贷支持，建行还针对公司外汇服务需求，通过下放海运费审核权限和汇率优惠等方式，助力公司参与国际竞争。

在福泉市，建设银行黔南州分行组织了专门金融服务工作队，已为14家磷化工重点企业对接项目46.7亿元，投放贷款超5亿元。

今年以来，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。金融管理部门主动作为、靠前发力，全力支持稳经济增长、稳市场主体。“人民银行加大稳健的货币政策实施力度，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，努力服务实体经济，稳住经济大盘。”阮健弘说。

数据显示，上半年，我国社会融资规模增量为21万亿元，同比多增3.2万亿元，人民币贷款增加13.68万亿元，比上年同期多增9192亿元。与此同时，央行持续释放贷款市场报价利率（LPR）改革潜力，1年期LPR和5年期以上LPR分别下降10个基点和20个基点，6月份新发放企业贷款利率为4.16%，比上年同期低34个基点，企业综合融资成本稳中有降，金融服务实体经济的质量和效率明显提升。

精准滴灌，为中小微企业纾困解难

受益的不只有行业龙头企业。今年以来，人民银行联合相关部门落实做好疫情防控和经济社会发展金融服务的23条举措、促进服务业领域困难行业恢复发展、加力帮扶中小微企业纾困解难等政策措施，支持市场主体走出困境。

——加大政策激励，增加普惠小微贷款投放。

浙江省湖州市安吉县溪龙乡黄杜村的玉禾园农场里，茶农徐心安正在辛勤劳作。“今年受疫情影响，大量茶叶滞销，不少茶农资金短缺，‘两山白茶贷’帮我们解了难题。”徐心安说。

今年初，人民银行推出普惠小微贷款支持工具，按照地方法人金融机构普惠小微贷款余额增量的1%提供激励资金，二季度起，又将激励资金比例由1%提高到2%。在政策工具引导下，浙江农商银行系统辖内安吉农商银行全方位加强对茶企的金融扶持，截至6月底，今年累计向415户茶农发放“两山白茶贷”1.18亿元，同比增长15.9%。

——持续减费让利，降低企业经营成本。

凭借无公害蔬菜的优势，福建省的福州优野生态农业有限公司成为沃尔玛、麦德龙等大型商超的蔬菜核心供应商。在人民银行福州中心支行引导下，福建海峡银行推出小微企业跨行转账手续费减免政策，帮企业降低成本。“每年能节约近6万元手续费，着实让我们轻松不少。”公司财务负责人游吉旺说。

近年来，我国持续推动金融系统向实体经济减费让利。去年9月，人民银行会同多部门推出的12条降费措施开始实施，到今年3月，已为超过8200万户市场主体减免支付手续费120多亿元。

——延期还本付息，帮小微企业渡过难关。

“幸好有延期还本付息的好政策，帮我们挺过了这个关口。”严先生在广东省佛山市顺德区经营一家从事砂石运输的小微企业，由于是贷款购买的运输船，他每月都要向银行还款。

为应对疫情影响，人民银行广州分行今年引导辖内金融机构推行延期还本付息政策，顺德农商银行第一时间为严先生办理了延期3个月的手续，让企业渡过难关。

——优化金融供给，提供便利化金融服务。

“放款速度快，全程线上办，‘工信e贷’给我们小微企业送来及时雨。”辽宁省的大连伟岸纵横科技股份有限公司负责人赵先生说。

“疫情影响下，小微企业线下办理贷款有困难，我们与大连市信用中心创新研发‘工信e贷’产品，以非接触远程服务方式与客户进行线上对接，依托科技赋能实现小微企业精准滴灌、主动授信、有效增信。”工商银行大连科技金融服务中心负责人张冠初告诉记者。

为克服疫情给金融服务带来的不利影响，金融部门组织开展多种形式的政银企对接活动，帮助银行提升客户获取、风险评价和管控能力，针对企业特点开发动产抵质押和信用贷款产品，努力破解疫情影响下的小微企业融资难题。

数据显示，在一系列措施综合作用下，今年我国普惠小微贷款继续保持“量增、面扩、价降”的局面。6月末，普惠小微贷款余额同比增长23.8%，比各项贷款增速高12.6个百分点；普惠小微授信户数为5239万户，同比增长36.8%。5月份新发放普惠小微企业贷款加权平均利率为5.19%，环比下降5个基点。

聚焦重点，结构性货币政策工具箱更充实

塔吊耸立，机械轰鸣，浙江省丽水市缙云县抽水蓄能电站项目建设正在紧锣密鼓推进。

这是丽水首个单体百亿级投资项目，预计2025年项目建成后年发电量可达18亿千瓦时，每年可节约系统耗煤量约23万吨，减少二氧化碳排放46万吨。

在项目推进关键时刻，人民银行创设碳减排支持工具，对金融机构发放的碳减排贷款，按贷款本金的60%提供资金支持。“有了这一工具支持，我们第一时间发放了一笔25年期8000万元的碳减排贷款，全力支持项目建设。”农业银行缙云县支行行长郑振科介绍，截至6月末，已为该项目投放贷款8.3亿元。

为更好支持经济社会高质量发展，人民银行充分发挥结构性货币政策的精准导向作用，推出多项政策工具，不断强化对国民经济重点领域和薄弱环节的支持。

在去年四季度推出碳减排支持工具、支持煤炭清洁高效利用专项再贷款的基础上，今年人民银行又出台三项新的结构性货币政策工具，其中“科技创新再贷款”主要支持高新技术企业、“专精特新”中小企业、国家技术创新示范企业、制造业单项冠军企业等科技企业，“普惠养老专项再贷款”主要支持符合条件的普惠养老机构，推动增加普惠养老服务供给，“交通物流专项再贷款”主要支持公路货物运输经营企业和货车司机等受疫情影响较大的企业和个人。

“目前，我国结构性货币政策工具箱已比较丰富和完善。”人民银行货币政策司司长邹澜表示，结构性货币政策工具“聚焦重点、合理适度、有进有退”，有利于激励金融机构优化信贷结构，实现向普惠金融、绿色发展、科技创新等领域精准倾斜的效果。截至目前，碳减排支持工具累计发放1827亿元，支持银行发放碳减排领域贷款3045亿元，带动减少碳排放超过6000万吨。

当前，国内经济恢复还存在很多不稳定不确定因素。“随着稳增长措施加快落地，企业信心和预期持续改善，实体经济有效融资正在加快恢复，这为下半年进一步稳定宏观经济大盘创造了有利条件。”招联金融首席研究员董希淼说。

“近年来我们一直坚持实施正常的货币政策，为应对超预期的新挑战留下了充足的政策空间和工具储备。”邹澜表示，下半年，人民银行将继续落实好稳经济一揽子政策措施，加大稳健的货币政策实施力度，营造良好的货币金融环境，形成政策合力，保持经济运行在合理区间。

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《 人民日报 》（ 2022年07月25日 18 版）

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