本报记者 赵展慧

“1至5月份，基础设施投资同比增长6.7%，比1至4月份加快0.2个百分点。从先行指标来看，1至5月份新开工项目计划总投资同比增长了23.3%，保持较快增长。”日前，国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办发布会上介绍。

基础设施建设是稳投资的“压舱石”。今年的《政府工作报告》提出，围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资。今年以来，金融政策加大力度，推动基础设施投资快速增长，为扩大有效投资、稳定宏观经济大盘提供有力支撑。

加快投放，开发性金融发挥主力军作用

早上在郑州喝胡辣汤，坐着高铁中午就能到重庆吃火锅——6月20日，郑渝高铁全线贯通，从郑州出发经过襄阳、巴东，一路向西南，最快4个多小时就能抵达重庆。

这条联结西南和华中、华北的交通大动脉畅通，离不开开发性金融的支持。郑渝高铁襄阳至万州段建设难度较大，尤其是巫山至万州段，大多数路段是隧洞，被称作“地铁式”高铁。

“工程建设难度越高，对资金保障的要求也就越大。”国家开发银行行业一部行业五处处长杨菲说，今年以来，国开行重庆分行对接建设方资金需求，发放1.6亿元贷款支持该项目建设。自郑渝高铁开工建设以来，国开行已累计提供融资支持129.3亿元。

开发性金融是支持重大项目建设的主力军。中国人民银行相关负责人表示，通过政策性、开发性金融工具加大对重大项目融资支持的力度，有利于在不搞大水漫灌、不超发货币的条件下，引导金融机构增强信贷增长的稳定性，助力实现扩投资、带就业、促消费综合效应，稳定宏观经济大盘。

今年以来，一系列政策措施相继出台，推动政策性、开发性金融更好支持重大项目。4月18日，中国人民银行、国家外汇管理局发布通知要求，开发性、政策性银行要结合自身业务范围，加大对重点投资项目的资金支持力度。6月1日，国务院常务会议部署加快稳经济一揽子政策措施，明确提出调增政策性银行8000亿元信贷额度，并建立重点项目清单对接机制。6月29日，国务院常务会议提出，运用政策性、开发性金融工具，通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金、但不超过全部资本金的50%，或为专项债项目资本金搭桥。

“这些政策好比‘及时雨’，有利于激发市场主体活力，促进稳增长政策效果落地。”国家开发银行研究院副院长、研究员沈继奔说，此次人民银行支持国家开发银行、农业发展银行设立总规模3000亿元的金融工具，有利于满足重大项目资本金到位的政策要求，引导金融机构发放中长期低成本配套贷款，撬动更多民间资本参与，推动项目尽快开工，形成实物工作量。

开发性金融进一步发挥自身优势，做好长期规划，加大对基础设施建设的支持力度。今年5月，国开行进一步延长贷款期限，对于国家重大水利工程、铁路工程，最长贷款年限从30年延长至45年，进一步匹配重大工程建设投资规模大、投资回收周期长的特征。

聚焦“补短板”。国开行加大中西部地区、边疆地区、欠发达地区的交通基础设施投融资。“这些地区的基础设施建设相对薄弱，需要开发性金融进一步发挥引领作用，带动更多民间资本参与。”杨菲说。

开发性金融大力支持传统基础设施建设的同时，不断探索新型基础设施建设的融资支持模式，加大对5G、“东数西算”、智能制造等支持力度。

协同发力，提升稳投资政策效能

大桥桩基直抵水底、巨型箱梁整装待发、隧道向深处掘进……广东省江门市银洲湖高速公路正在紧锣密鼓施工。这条高速公路全长52.7公里，建成后将助力江门成为粤港澳大湾区西翼门户枢纽。

该工程总投资127.6亿元，融资总金额97亿元。“国家开发银行牵头，我们一起参与，为江门市银洲湖高速公路有限公司贷款授信20亿元，期限30年。”光大银行公司金融部总经理冯晓康表示，该笔银团贷款于2021年进行了首期投放，截至今年6月末，光大银行已按施工进度累计提供资金支持1.11亿元。

近年来，金融机构组成银团，采用同一贷款条件向借款人提供贷款的合作模式，成为支持重大项目建设的重要方式。“审批效率更高，支持金额更大，放款速度更快。”冯晓康表示，银团贷款有助于金融机构形成合力。

为支持成都5G互联科创园项目建设，国开行四川分行牵头，与建设银行、交通银行的四川省分行共同组建29亿元银团；助力贵州省纳雍至晴隆、六枝至安龙高速公路项目建设，国开行贵州分行与工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和邮储银行5家银行的地方分支机构共同给予380亿元贷款……今年，更多银行机构“组团”合力助推基建项目开工建设。

不仅金融机构之间抱团合作，金融机构与地方政府、社会资金也协力并进，共同支持重大项目开工建设。今年专项债发行节奏加快、发行进度大幅提前，投放向基础设施倾斜。

光大银行机构客户部副总经理吴晓艳表示，今年光大银行协助地方政府开展专项债项目筛选、发行服务、项目评审工作，加大债券承销力度，上半年已为北京市轨道交通等近400个专项债项目提供了全流程服务。

专项债配套融资力度加大。“今年我们重点支持偿还专项债本息后收益仍有剩余的项目进行配套融资，比如，目前对广东省专项债实施主体综合授信已超100亿元。”吴晓艳说。

国务院日前印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》要求，财政部会同中国人民银行、银保监会引导商业银行对符合条件的专项债券项目建设主体提供配套融资支持，做好信贷资金和专项债资金的有效衔接。专家认为，通过“专项债+信贷资金”这种新的融资方式，财政、货币等政策协同发力，有助于提升稳增长政策的效能。

盘活存量，推动形成更多有效投资

规模47.93亿元！近日，又一只基础设施不动产投资信托基金（简称基础设施REITs）在上海证券交易所成功发行。这是以中国铁建为主发起的“国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金”，底层基础资产是重庆至四川遂宁高速公路（重庆段）。发行后公司将实现资金回收近13.90亿元，可带动新项目总投资超过350亿元。

一年前，首批9只基础设施REITs在沪深证券交易所上市。“上市一年来，投资者在二级市场拿到了30%左右的收益回报。”中航基金总经理刘建告诉记者，去年以首钢鲁家山垃圾焚烧发电项目为底层资产的“中航首钢绿能REIT”在深交所上市后，企业募集到资金13.38亿元，目前项目收入好于预期。

基础设施REITs试点一年来运行平稳有序。过去，基础设施项目融资渠道较为单一，大多只能依靠负债获得资金支持，如今，基础设施REITs为这些项目开辟了直接融资的新渠道，通过证券化方式将具有持续稳定收益的不动产转化为可上市交易、流动性高的证券。

“从首批试点项目情况看，基础设施REITs广泛吸引了各类社会资金尤其是长期资金参与投资，首批企业通过基础设施REITs盘活存量资产，降低了负债水平，加快了投资资金周转，形成存量资产和新增投资的良性循环。”证监会公司债券监管部相关负责人表示。据统计，目前上市的12单基础设施公募REITs产品已带动3000亿元的新增基础设施项目建设投资。

随着试点平稳推进，基础设施REITs政策环境不断优化，制度规则逐步完善。2021年11月17日，银保监会发布通知，引入保险资金入市，提高基础设施REITs二级市场流动性；2022年1月26日，财政部明确基础设施REITs税收优惠政策；今年5月，国务院办公厅印发《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，要求进一步提高推荐、审核效率，鼓励更多符合条件的基础设施REITs项目发行上市；5月31日，沪深交易所发布扩募规则，同步优化扩募机制……基础设施REITs可持续发展的路径逐步明晰。

“我们将加快推进保障性租赁住房REITs落地，大力推动清洁能源、新基建等领域参与基础设施REITs试点，持续扩大产业园区、高速公路、仓储物流、生态环保等领域的基础设施REITs规模。”深交所相关负责人表示，今年将持续加快扩大REITs试点规模，发挥市场功能，盘活存量资产，推动形成更多有效投资。

《 人民日报 》（ 2022年07月18日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)