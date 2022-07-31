人民网北京7月31日电 （记者罗知之）7月30日，银保监会副主席梁涛在“2022青岛·中国财富论坛”发表主旨演讲时表示，新发展格局的不断深化，对金融体系适配性提出了一系列新任务、新要求。资管行业作为联结实体经济与居民财富的重要桥梁，要积极探索创新发展路径，把握机遇，有所作为。

一是以人民为中心，促进实现共同的富裕。梁涛表示，资管行业要深化供给侧结构性改革，积极回应各类投资群体的财富管理需求，做好客户细分，切实将国民经济改革发展红利转化为可分享的投资收益，助推全体人民共同富裕。积极应对人口老龄化，通过提供养老理财等金融产品，解决居民在不同生命阶段收入与支出的平滑问题，满足居民多层次的养老需求。

梁涛介绍，去年以来，银保监会正式启动了养老产品试点，目前有23.1万投资者累计认购了养老理财产品超过600亿元，总体开端良好，进展顺利。下一步将在充分总结的基础上，研究适时进一步扩大试点的范围。此外，资管行业还应主动满足人民对美好生活的向往，着力为新市民提供有温度的金融服务，增强新市民的获得感、幸福感和安全感。

二是以稳增长为使命，提升服务实体经济的质效。梁涛指出，推进经济复苏进程走稳走实是后疫情时代的重要任务，资管行业作为直接融资的重要提供者，要积极促进优化融资结构，助力资本市场平稳运行，降低实体经济的融资成本，引导金融资源流向国民经济的关键领域和薄弱环节，加大对战略性新兴产业、先进制造业的支持力度，推进产业结构转型升级，提升我国的核心竞争力。

三是以新发展理念开创高水平的开放新局面。梁涛认为，要坚持对外开放，2018年以来，银保监会先后推出了34条对外开放的举措，其中有五条直接涉及到资管的业务。贝莱德、东方汇理等国际领先财富管理机构先后来华，投资中国市场的积极性显著提高，资管行业要以此为契机，深入推进国际合作，深入共享良好经验，提升我国在国际金融体系中的话语权，为推动解决国际金融问题贡献中国智慧和中国方案。

四是以双碳目标为导向，助力绿色低碳发展。梁涛强调，实现碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性的变革。银行保险资管机构要积极践行“环境、社会、治理”（ESG）投资理念，加大社会责任投资力度，防止运动式减碳，提升绿色金融资源配置效率，为增进经济社会福祉和人类文明进步作出贡献。

(责编：罗知之、吕骞)

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