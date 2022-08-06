人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

全国城市农贸中心联合会马增俊：RCEP助力区域经济高水平发展

2022年08月06日16:49 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月6日电 （记者杜燕飞）日前，浙江（台州）RCEP经贸合作论坛在台州举行。论坛期间，全国城市农贸中心联合会会长马增俊表示，RCEP红利持续释放，区域经济将成为经济新增长极，制造业、服务业、数字经济化以及流通领域，将迎来更大发展空间。

RCEP即“区域全面经济伙伴关系协定”，其涵盖了全球约30%的人口、30%的经济总量和30%的对外贸易，是全球体量最大的自贸区。根据世界银行2020年的数据，RCEP的GDP为25.9万亿美元，占全球GDP的30.64%。

“这表明RCEP国家具备强大的经济地位，将对全球经济作出贡献。”马增俊表示。

近年来新冠肺炎疫情、气候变化等对全球影响比较大，带来了许多挑战。农产品价格对公众生活有着重要影响，粮食安全变得更加重要。

他表示，RCEP规则的生效，有利于繁荣国际间区域贸易经济，加深了各国之间的贸易往来，为约23亿人——相当于世界人口的三分之一，提供了优惠的市场准入机会。

马增俊认为，随着多国不断推进RCEP规则的实施，以及政策的落实和增加，将带来合作区域内的产业转移，产业集聚区的形成，也将形成新的国际贸易集散中心。

“例如，原产地规则，实际上是在RCEP区域范围内，最大限度降低了产品获得原产资格的门槛，具有软化剂功效，有助于鼓励生产商在各缔约方区域内进行生产资源配置，促进区域内贸易自由，进而有利于区域内产业经济发展。”他说。

“在市场调研和发展方面，我们将进一步发挥渠道资源优势，尤其是很多农贸经济领域的资源，加速推进企业与国际接轨。”马增俊说，RCEP除强化现有网络外，还能在国内企业融入全球贸易生态系统时，帮助其提升增长率和竞争力，进而推动创建全新区域供应链。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
全国城市农贸中心联合会马增俊：RCEP助力区域经济高水平发展
　　人民网北京8月6日电 （记者杜燕飞）日前，浙江（台州）RCEP经贸合作论坛在台州举行。论坛期间，全国城市农贸中心联合会会长马增俊表示，RCEP红利持续释放，区域经济将成为经济新增长极，制造业、服务业、数字经济化以及流通领域，将迎来更大发展空间。…
2000℃高温！看“焊将”们如何作业
　　进入8月，我国持续迎来一波高温天气 在这样炎热的天气里 有一群人 趁着夜色作业 .…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部