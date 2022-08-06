人民网北京8月6日电 （记者杜燕飞）日前，浙江（台州）RCEP经贸合作论坛在台州举行。论坛期间，全国城市农贸中心联合会会长马增俊表示，RCEP红利持续释放，区域经济将成为经济新增长极，制造业、服务业、数字经济化以及流通领域，将迎来更大发展空间。

RCEP即“区域全面经济伙伴关系协定”，其涵盖了全球约30%的人口、30%的经济总量和30%的对外贸易，是全球体量最大的自贸区。根据世界银行2020年的数据，RCEP的GDP为25.9万亿美元，占全球GDP的30.64%。

“这表明RCEP国家具备强大的经济地位，将对全球经济作出贡献。”马增俊表示。

近年来新冠肺炎疫情、气候变化等对全球影响比较大，带来了许多挑战。农产品价格对公众生活有着重要影响，粮食安全变得更加重要。

他表示，RCEP规则的生效，有利于繁荣国际间区域贸易经济，加深了各国之间的贸易往来，为约23亿人——相当于世界人口的三分之一，提供了优惠的市场准入机会。

马增俊认为，随着多国不断推进RCEP规则的实施，以及政策的落实和增加，将带来合作区域内的产业转移，产业集聚区的形成，也将形成新的国际贸易集散中心。

“例如，原产地规则，实际上是在RCEP区域范围内，最大限度降低了产品获得原产资格的门槛，具有软化剂功效，有助于鼓励生产商在各缔约方区域内进行生产资源配置，促进区域内贸易自由，进而有利于区域内产业经济发展。”他说。

“在市场调研和发展方面，我们将进一步发挥渠道资源优势，尤其是很多农贸经济领域的资源，加速推进企业与国际接轨。”马增俊说，RCEP除强化现有网络外，还能在国内企业融入全球贸易生态系统时，帮助其提升增长率和竞争力，进而推动创建全新区域供应链。

(责编：王连香、高雷)

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