中国两部门发文启动特定养老储蓄试点
2022年07月30日09:24 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国两部门发文启动特定养老储蓄试点
中新社北京7月29日电 中国银保监会和中国人民银行近日联合发布《关于开展特定养老储蓄试点工作的通知》，启动特定养老储蓄试点。官方称，此举旨在加快推进商业养老金融业务发展，进一步丰富养老金融产品供给，满足民众多样化养老需求。
上述《通知》29日正式对外公布。《通知》明确，由中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行四家大型银行在合肥、广州、成都、西安和青岛五个城市开展特定养老储蓄试点，单家银行试点规模不超过100亿元(人民币，下同)，试点期限为一年。
特定养老储蓄产品包括整存整取、零存整取和整存零取三种类型，产品期限分为5年、10年、15年和20年四档，产品利率略高于大型银行五年期定期存款的挂牌利率。储户在单家试点银行特定养老储蓄产品存款本金上限为50万元。
鉴于试点银行系统改造需要一定时间，试点开始时间为2022年11月左右。《通知》要求试点银行做好产品设计、内部控制、风险管理和消费者保护等工作，保障特定养老储蓄业务稳健运行。
下一步，中国银保监会和中国人民银行将密切跟踪特定养老储蓄试点情况，加强监督管理，确保试点安全稳健开展，切实维护消费者合法权益。同时，及时总结评估试点情况，适时研究推广试点经验，推动商业银行更好服务多层次、多支柱养老保险体系建设。
(责编：王连香、陈键)
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