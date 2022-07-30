致敬高温下每一个坚守的身影
热辣夏日，铁路暑运的十二时辰
又是一年“高温季”
有这么一群铁路人
与烈日相伴、与汗水为伍
以坚守为每一趟列车保驾、为每一名乘客护航
卯时，环境温度38摄氏度
上水工拽着20多斤重的上水管
穿梭在线路上、列车间；
午时，环境温度58摄氏度
钢轨焊接工在钢轨上挥汗如雨；
酉时，环境温度45摄氏度
房建巡检工爬上47米屋面
对屋顶设备进行巡检
……
跟着视频，让我们一起去感受铁路人的十二时辰
子时23:00-01:00
地点：萧甬铁路蜀山站至慈城站区段
工种：线路工
作业内容：运用大型铁路换枕机械进行换枕、换轨作业，减少轨道结构病害，提高行车平稳性
环境温度：36摄氏度
丑时01:00-03:00
地点：郑徐高铁萧县北至铜山线路所区段
工种：接触网工
作业内容：运用JJC型接触网检修作业车，对接触网线索、悬挂部件、绝缘子等进行检修和维护，保障牵引供电设备安全稳定运行
环境温度：32摄氏度
寅时03:00-05:00
地点：天堂寨站通信机房
工种：通信工
作业内容：对传输、视频、bts等设备进行检修，确保通信设备安全稳定，视频清晰流畅，无线覆盖正常
环境温度：26摄氏度
卯时05:00-07:00
地点：上海站站场股道
工种：上水工
作业内容：拽着20多斤重的上水管，在线路上、列车间穿梭进行上水作业，满足乘车旅客用水需求
环境温度：38摄氏度
辰时07:00-09:00
地点：宁波北货场
工种：外勤货运员
作业内容：对待装集装箱箱体及装载加固情况进行检查，确保货物装载安全
环境温度：43摄氏度
巳时09:00-11:00
地点：义乌西站调车场
工种：连结员
作业内容：进行解编取车、外挂牵引，保障中欧班列的安全开行和高效正点
环境温度：47摄氏度
午时11:00-13:00
地点：京沪线丹阳站区段
工种：钢轨焊接工
作业内容：采用铝热焊接技术，对钢轨接头进行焊接，确保列车安全平稳运行
环境温度：58摄氏度
未时13:00-15:00
地点：阜阳北驼峰场
工种：信号工
作业内容：组织开展缓行器集中检修整治，确保驼峰信号设备安全稳定
环境温度：53摄氏度
申时15:00-17:00
地点：上海上铁勤佳洗涤厂
工种：洗涤工
作业内容：洗涤列车卧具，用心做好洗、熨、烫、叠、运等作业，保障旅客乘车环境舒适、洁净
环境温度：41摄氏度
酉时17:00-19:00
地点：上海南站站房屋面
工种：房建巡检工
作业内容：爬上47米屋面，对上海南站站房屋顶设备进行巡检，确保房建设备质量良好
环境温度：45摄氏度
戌时19:00-21:00
地点：合肥南动车运用所
工种：动车组地勤机械师
作业内容：认真检查车体裙板、车底走行部等，确保动车组上线运行安全平稳
环境温度：42摄氏度
亥时21:00-23:00
地点：合肥东机车整备场
工种：机车乘务员
作业内容：手比眼看口呼，精心操纵机车，牵引钢铁巨龙将旅客和货物安全正点送达目的地
环境温度：28摄氏度
致敬高温下每一个坚守的身影！
（图片、视频来源于中国铁路上海局集团有限公司）
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