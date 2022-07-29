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中国有色金属工业协会: 下半年有色金属工业有望保持平稳运行

2022年07月29日20:14 | 来源：人民网
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人民网北京7月29日电 （记者杜燕飞）“今年上半年，面对复杂的国际环境和国内新冠肺炎疫情多点散发等不利因素，有色金属行业运行总体保持平稳向好态势。”中国有色金属工业协会党委常委陈学森今日在上半年有色金属工业经济运行发布会上表示，下半年有色金属工业有望保持平稳运行势头。

具体来看，上半年，有色金属生产总体保持平稳，原铝产量恢复正增长。数据显示，上半年，十种常用有色金属产量为3283.3万吨，同比增长1%，增幅比一季度扩大0.1个百分点。其中，原铝产量为1968.0万吨，由一季度下降0.3%转为增长0.7%。上半年，规上有色金属企业工业增加值比去年同期增长5%，比一季度增速回落了1.2个百分点，其中，矿山采选企业增长10.8%，冶炼加工企业增长4.1%。

固定资产投资增速达10%以上。数据显示，上半年有色金属工业完成固定资产投资额同比增长10.9%，比一季度增速加快0.2个百分点，比2021年同期的两年平均增速加快8个百分点。

主要有色金属品种进出口量方面，上半年，铜精矿进口实物量为1248.1万吨，同比增长8.6%；未锻轧铜及铜材进口量294.2万吨，同比增长5.3%；铝土矿进口量为6520万吨，同比增长18.1%。上半年，未锻轧铝及铝材出口量350.9万吨，同比增长34.1%；稀土出口量2.6万吨，同比增长10.1%。

与此同时，国内外市场主要有色金属品种价格冲高回落。6月末伦敦金属交易所（LME）三月期铜、铝收盘价分别为8258美元/吨和2445.5美元/吨，比3月末收盘价分别下跌20.4%和29.9%。上半年，国内现货市场铜均价为71750元/吨，比去年同期上涨7.7%，涨幅比一季度回落了6.6个百分点；国内现货市场铝均价为21435元/吨，比去年同期上涨23%，涨幅比一季度回落了14.1个百分点。

受此影响，规上有色金属企业上半年实现利润持续增长，但增幅放缓。数据显示，上半年规上有色金属工业企业实现营业收入39720.9亿元，同比增长18.6%，但增幅比一季度放缓5.8个百分点；实现利润总额1974.4亿元，同比增长22.8%，比一季度放缓33.3个百分点。

“下半年有色金属工业有望保持平稳运行的势头。”陈学森介绍， 从我国经济环境看，下半年保持平稳运行的积极因素增多：上半年国家出台的一系列稳增长政策效果将逐步显现；光伏、风电等可再生能源的发展，汽车轻量化、电动化及新能源电池扩产将拉动有色金属需求。

中国有色金属工业协会预计，下半年，有色金属工业生产总体将保持平稳，全年增幅有望达到3%；规上有色金属企业实现利润增幅放缓，但全年实现利润仍有望与上年大体持平；有色金属行业固定资产投资额将继续保持增长态势，全年增幅有望高于2021年增幅；有色金属产品出口增幅或放缓，但全年出口增幅仍有望高于上年；铜、铝等矿山原料进口有望保持稳定或略有增加。

(责编：杨曦、吕骞)
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