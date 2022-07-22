宁吉喆

中央宣传部、国家发展改革委组织编写的《习近平经济思想学习纲要》，全面反映了习近平新时代中国特色社会主义思想在经济领域的原创性贡献，系统阐释了习近平经济思想的基本精神、基本内容、基本要求，是学习领会习近平经济思想的重要辅助读物，对正确把握中国经济发展怎么看、怎么干等一系列重大理论和实践问题，具有十分重要的指导意义。

一、深刻认识习近平经济思想的重大理论贡献

习近平经济思想推进了马克思主义政治经济学中国化时代化。马克思主义政治经济学是马克思主义的重要组成部分，也是我们党坚持和发展马克思主义的必修课。我们党历来重视对马克思主义政治经济学的学习研究运用，坚持把马克思主义基本原理同中国经济发展实践相结合。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央准确判断我国发展新的历史方位，科学把握发展面对的历史条件，在指导推动经济社会发展工作中，不断推进马克思主义政治经济学中国化时代化，形成了习近平经济思想，谱写出当代马克思主义的崭新篇章，奏响了21世纪马克思主义的时代凯歌。

习近平经济思想是新时代社会主义经济建设实践的理论结晶。随着中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾发生新变化，经济发展进入新阶段，中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局展现新特征，党领导人民把握发展机遇，应对风险挑战，推动我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革。新的实践呼唤新的理论。面对错综复杂的国际国内环境，面对我国经济发展一系列深刻变化，以习近平同志为核心的党中央运筹帷幄、审时度势，坚持用马克思主义之“矢”射新时代中国之“的”，积极探索新路径，及时总结新经验，形成了一系列关系新时代经济发展的新理念新思想新战略，具有鲜明的实践性和深刻的理论性。

习近平经济思想对丰富发展马克思主义政治经济学作出了重要原创性贡献。中国特色社会主义进入新时代，党坚持把马克思主义政治经济学基本原理同新时代经济建设相结合，从经济和政治关系、社会主义经济本质、经济发展原则、经济发展阶段、市场经济、生产和需要关系、社会再生产、世界经济等方面形成了当代马克思主义政治经济学的许多重大理论成果，不仅深化了我们党对经济发展规律特别是社会主义经济建设规律的认识，提高了我们发展和驾驭社会主义市场经济的能力，而且赋予马克思主义以新的时代内涵，开拓了当代中国马克思主义政治经济学的新境界，实现了马克思主义政治经济学中国化时代化新的飞跃。同时，也为世界不同国家发展经济、改善民生提供了新的理论，为解决人类发展问题贡献了新的智慧。

二、习近平经济思想是体系严整、内涵丰富的理论体系

习近平经济思想基本内容可以概括为13个方面，系统回答了新时代我国经济发展的根本保证、根本立场、历史方位、指导原则、路径选择、鲜明主题等一系列重大理论和实践问题，深入提炼和总结了我国经济发展实践的规律性成果。

要把握“两个坚持”。坚持党的领导，加强党对经济工作的全面领导，是我国经济发展的根本保证。党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。经济建设是党的中心工作，抓住了中心工作这个牛鼻子，把发展作为第一要务，其他工作就可以更好展开。坚持以人民为中心的发展思想，是我国经济发展的根本立场。人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。要在发展中保障和改善民生，坚定不移走共同富裕的道路。坚持党的全面领导和坚持以人民为中心的发展思想是相辅相成、内在统一的，深刻回答了我国经济发展的根本保证、根本立场，是党领导经济社会发展工作的基本原则。

要领会“三新一高”。进入新发展阶段，是我国经济发展的历史方位，是我们党明确阶段性中心任务、制定路线方针政策的根本依据；坚持新发展理念，是我国经济发展的指导原则，是我国进入新发展阶段、构建新发展格局的战略指引；构建新发展格局，是我国经济发展的路径选择，是适应我国发展新阶段要求、塑造国际合作和竞争新优势的必然选择；推动高质量发展，是进入新发展阶段我国经济发展的鲜明主题，是体现新发展理念的发展。把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展环环相扣、互为支撑，深刻回答了我国经济发展的历史方位、指导原则、路径选择、鲜明主题，是党中央对经济形势和经济工作作出的重大战略判断和战略选择。

要掌握系列创新理论。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央深刻总结并充分运用我国经济发展的成功经验，在继承和创新马克思主义政治经济学基础上，从新的发展实际出发，在经济制度、发展战略、创新驱动、实体经济、对外开放、安全发展、工作方法等方面形成重要创新理论成果，明确了新时代推动我国经济高质量发展的制度基础、战略举措、第一动力、主要着力点、重要法宝、重要保障和方法论。这些创新理论是我们党在社会主义经济建设实践中形成的宝贵思想结晶，需要我们认真学习领会，深入贯彻落实。

三、坚持以习近平经济思想为指导做好经济工作

习近平经济思想源于实践、指导实践并在实践中不断丰富、发展和升华，体现了理论与实践相结合、认识论和方法论相统一的鲜明特点，特别是提出的坚持正确工作策略和方法，为我们认识经济运行过程、把握经济发展规律、做好经济发展工作提供了科学指南。一是要坚持稳中求进工作总基调。稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。坚持稳中求进是党的十八大以来积累的做好经济工作的重要规律性认识，具有很强的现实针对性。要积极推出有利于经济稳定的政策，提振信心，调动各方面积极性。二是要坚持系统观念。系统观念是具有基础性的思想和工作方法。经济社会发展是一个系统工程，需要综合考虑政治和经济、现实和历史、物质和文化、发展和民生、资源和生态、国内和国际等多方面因素。要从系统论出发优化经济治理方式，提高统筹谋划和协调推进能力。三是要坚持目标导向和问题导向相结合。这是对长期以来社会主义现代化建设成功经验的科学总结，也是今后制定规划、推动工作需要遵循的基本原则。要围绕确立的目标，聚焦迫切需要解决的突出问题，以重点突破引领全局发展。四是要坚持集中精力办好自己的事。当今世界，百年变局和世纪疫情交织影响，世界进入新的动荡变革期，不稳定性不确定性明显增多。要坚定不移做好自己的事情，以稳定的国内经济发展来应对国际环境的不确定性。五是要坚持以钉钉子精神抓落实。强调真抓实干，是中国共产党的优良传统。中华民族伟大复兴绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的。要提高抓落实能力，不断通过化解难题开创工作新局面，确保经济发展目标顺利实现。

站在新的历史起点上，推动经济发展和深化改革开放的机遇和挑战前所未有，面临的任务更艰巨、使命更光荣。我们要认真学习和深刻领会习近平经济思想，全面把握其核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求，在学懂弄通做实上下更大功夫，自觉做习近平经济思想的坚定信仰者、忠实实践者、有力传播者，扎实推动经济高质量发展，为夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

（作者为全国政协经济委员会副主任）

《 人民日报 》（ 2022年07月22日 12 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)