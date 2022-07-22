本报记者 王永战

王伶俐在查看小麦长势。

杨柳农民专业合作社供图

夏收时节，杨柳农民专业合作社在开展小麦机收作业。

郭迎伟摄（人民视觉）

毛远超（中）在指导农户使用无人除草机。

胡径野摄（人民视觉）

宋兵在推介水蜜桃新品种。

南 岳摄（人民视觉）

引子

90后王伶俐，大学毕业后选择回乡投身农业，现在是四川成都崇州市杨柳农民专业合作社的一名农业经理人，为合作社代管3900亩高标准农田，负责每年的播种计划和日常管理。

“王经理，昨天我们插的秧，你看效果怎么样？”

“深度、密度都合适，效果不错！”接受记者采访时，接到村民电话，王伶俐打开“大田北斗”手机客户端，认真查看了秧苗插播面积、平均深度、机器行驶轨迹等信息。

像王伶俐这样，在农民专业合作社等农业经济合作组织中从事农业生产组织、设备作业、技术支持、产品加工与销售等管理服务的人员，被称为“农业经理人”。2019年4月，人力资源和社会保障部等部门联合发布了13个新职业，农业经理人位列其中。

习近平总书记强调，要推动乡村人才振兴，把人力资本开发放在首要位置，强化乡村振兴人才支撑，加快培育新型农业经营主体，让愿意留在乡村、建设家乡的人留得安心，让愿意上山下乡、回报乡村的人更有信心，激励各类人才在农村广阔天地大施所能、大展才华、大显身手，打造一支强大的乡村振兴人才队伍，在乡村形成人才、土地、资金、产业汇聚的良性循环。

实施乡村振兴战略，必须破解人才瓶颈制约。2018年2月，《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》正式发布，其中要求：“扶持培养一批农业职业经理人、经纪人、乡村工匠、文化能人、非遗传承人等。”2021年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快推进乡村人才振兴的意见》提出，鼓励有条件的地方支持农民合作社聘请农业经理人。

2012年9月，成都市开始探索开展农业经理人培育工作，逐渐建立起农业经理人选拔、培养、管理、服务机制，培养了一批有文化、懂技术、善经营、会管理的农业经理人。如今，全市持证农业经理人已达约2.04万人。

如何培育农业经理人？农业经理人又如何服务现代农业？记者日前在成都展开调研。

缘 起

壮大新型农业经营主体，需要有文化、懂技术、善经营、会管理的农业经理人

蒙蒙细雨中，崇州市隆兴镇黎坝村，66岁的王志良头戴斗笠，站在田埂上指挥插秧。水田里，插秧机来回穿梭，栽下的秧苗一行行整齐分布。

种了大半辈子地，在杨柳农民专业合作社负责农机耕种的这几年，王志良感觉最轻松：“全程机械化操作，比过去人工劳作省力省时。”

打小在农村长大，王伶俐跟着父母干农活、学耕作，深知“汗滴禾下土”的辛劳，“家里几亩地，全靠手工插秧，烈日下弯着腰，汗止不住地流，有时都能听到汗滴水田的声响。”

2012年9月，还在成都读大学的王伶俐来到杨柳农民专业合作社开展课外实践，并逐渐参与合作社的日常生产、管理。同在一个合作社工作，那时王伶俐常给王志良讲机械化、信息化耕作的好处，但都被婉拒：“我们年纪大了，哪会用这新玩意儿？”

“那些年社员们辛苦劳作，活没少干，到了年底分红，钱却不多。”杨柳农民专业合作社理事长王志明说，“村里不少种田的老把式，搞传统耕作是一把好手，但对一些新理念、新技术缺乏了解，发展现代农业的积极性不高。”

人才问题，也曾困扰成都龙泉长松水蜜桃专业生产合作社理事长张天义。2008年6月，张天义在龙泉驿区柏合镇（现为柏合街道）长松村发起成立合作社。除草施肥、防治病虫害……他样样操心，但受市场影响，种出的果子销售价格波动较大，“赶上滞销的年份，一筐筐水蜜桃只能亏本卖。”

几年下来，张天义得出结论：“合作社要发展，离不开专业的经营、销售和管理人才。”

“不少人有发展现代农业的意愿，但是缺技术、少经验。”成都市农业农村局科技教育处处长曾宏说。

成都市蒲江县大兴镇米锅村村民毛远超就吃过“缺技术、少经验”的亏。10年前，他看准农业机械化发展需求，开始经营农机服务。不承想，事业刚起步就走了弯路。

“蒲江的主导产业是柑橘和猕猴桃。我们购置了一些无人机设备，但它们只适合大田喷洒作业，在果树林里施展不开，还容易发生碰撞损坏。”毛远超说，“农机设备的购置要考虑地形、农作物等多种因素，一旦进错了货，再先进的设备也成了摆设，我们吃了不熟悉农机技术应用方面的亏。”

曾宏说，壮大新型农业经营主体，需要政府部门扶上马、送一程，其中一个“扶”就是加快培养农业生产经营人才，服务现代农业发展。

2012年9月，成都市出台加强农业经理人队伍建设的相关意见，面向大中专毕业生、有一定文化程度和农业生产管理技能的种养能手、有意投身农业事业的返乡农民工等群体，探索建立农业经理人选拔、培养、管理、服务机制，培养一批有文化、懂技术、善经营、会管理的农业经理人。

培 训

理论与实践、集中与分散培训相结合，每年跟踪回访开展知识更新培训

“我把培训的内容‘现学现卖’，效果还不错。”2015年9月，大学毕业的王伶俐报名参加成都市农业经理人培训，了解到农业合作社的现代财务管理制度，她马上把课堂上讲到的知识要点、相关书籍分享推荐给父亲王志全。

王志全是崇州市石马土地股份合作社的农业经理人。原先，隆兴镇石马村会计负责石马合作社的成本经营核算，手工记账，到年底分红时，一些入股村民难免担心账算不准。

2016年初，按照王伶俐的建议，经过前期调研，王志全在合作社推行现代财务管理制度：引入第三方机构负责财务工作，定期将财务资料交财务公司进行收支核算，财务运行状况每月公示，年底召开社员代表大会接受审议。“账本公开，一笔笔账目清晰，规范的管理打消了社员们的疑虑。”王志全说。

毛远超则于2016年5月参加了农业经理人培训，“课堂上讲到的绿色控草技术让我长了见识”。

培训课上，老师提问：“田地除草，哪种作业方式最好？”

毛远超自信地举手回答：“用大型喷灌器喷洒除草剂，效率高，覆盖面广！”

“效率高，不一定是最好的作业方式。”老师接着解释，“传统施用大量除草剂除草的方法治标不治本，往往药打了一次又一次，草还是会长一茬又一茬。不妨将除草机作业后割下的草就地平铺，用旧草遮挡阳光，遏制新草生长。还田的草加速腐败转化为有机质，可以增加土壤有机质含量。”

“这些年，我们选聘具有副高级以上职称的农业专家和具有丰富实践经验的‘土专家’担任培训教师，既讲专业生产、技能服务知识，也讲经营管理、政策法规，紧贴发展现代农业设置培训课程。”曾宏说。

课堂教学只是成都农业经理人培训的一个方面。2010年1月，在外务工多年的长松村村民宋兵返乡创业，以现金入股的方式加入成都龙泉长松水蜜桃专业生产合作社，参与合作社经营管理，年底根据效益按股分红，成为合作社理事长张天义所需的“专业的经营、销售和管理人才”。2013年12月，宋兵参加市里组织的农业经理人培训，一次实践观摩课让他印象深刻。

在省内一家柑橘种植合作社生产基地，工人将现摘的果子打包、装车，财务人员仔细核算果品重量、装箱数，一家销售公司工作人员正在联络客商，逐一确认订单货品、数量等信息。

“我们不是生产、销售一肩挑，而是把精力放在做优做强生产、加工主业上，销售则寻找专业销售公司合作。”生产基地负责人现场传授的这一经验，让宋兵深受启发：“术业有专攻，应该让专业的人干专业的事。”

常年开展农业经理人培训的成都农业科技职业学院副院长王慧介绍：“每期培训我们都会组织学员到农业基地、科研院所参观交流，就农业生产服务中的现实问题开展讨论。”

培训并非一蹴而就。曾宏介绍，成都市采取集中培训与分散培训相结合的方式，7至15天的集中培训完成后，还会通过每年的跟踪回访，组织部分优秀农业经理人开展知识更新培训。

宋兵没想到，一次知识更新培训帮助他打开思路，为合作社拓展了销售渠道。

2018年3月，按培训安排，宋兵到省内一家猕猴桃种植加工基地学习。该基地将发酵蒸馏的酿酒工艺应用于果酒生产，一个个小型发酵罐内，猕猴桃果子经蒸馏、发酵、冷却等处理后酿造成果酒，散发出阵阵清香。

过去，长松村产出的水蜜桃保存时间短，遇到市场滞销容易腐烂变质，能否借鉴这家基地的做法，对产品开展深加工？培训结束后，经成都市农林科学院专家推荐，宋兵与泸州市一家酒业公司开展合作。合作社提供果子，酒业公司负责酿造，酿造后的果酒交由专业销售公司进行品牌化包装和销售。“我们生产的果酒既有水果的酸甜，又有酒味的浓香，很受市场欢迎。”宋兵说。

近10年来，成都市已和四川农业大学、成都农业科技职业学院等6所院校合作，累计开展100多期农业经理人集中培训、知识更新培训。培训期间学员免缴食宿、培训等费用，由市财政予以补助。

实 践

将生产经营新理念、新技术应用到农业生产一线，助力丰产增收

对机械化插秧，王志良一度不太放心：“人工插秧虽然费点儿力，但可以保证插得牢固，整整齐齐，不会遗漏。这些年不少合作社采用机器插秧，虽然解决了效率问题，但仔细一看，有的地方插得深浅不一，有的地方还出现了漏插。”

2015年底，王伶俐受聘成为杨柳农民专业合作社农业经理人。和王志良这些种田老把式相处久了，她最懂他们的心思：“田里忙活了几十年，在种地这事儿上容不得一点儿瑕疵。”

如何打消大家的顾虑？王伶俐想起培训课上所讲的，要用信息化、智慧化管理帮助解决农业机械化生产质量不高的问题。她通过培训时认识的农业专家联系到相关科研院所、生产基地参观，一些生产基地给插秧机搭载北斗卫星导航系统的做法让她眼前一亮。

经过前期调研，王伶俐先引进了两台插秧机，在试验田给王志良等合作社的种田能手们演示：把秧苗搬运到插秧机上，驾驶员打开搭载的北斗卫星导航系统，缓慢开动机器，作业深度、行距、作业轨迹等信息便实时传送到了“大田北斗”手机客户端上。

走近大田一瞧，王志良服了：一排排秧苗插得整齐、笔直，比人工插得还牢固。打开手机，行驶轨迹、秧苗深度、肥料用量等数据一目了然。如果驾驶路线偏差造成部分地块漏插，导航地图还会实时标注漏插地块的定位信息。

“一天可以作业50多亩地，大幅节省了人力和时间成本，目前我们合作社已全部实现机械化耕种。”王伶俐很有成就感，“合作社生产能力上去了，我的工作能力也得到大家认可，根据工作实绩，去年拿到了20多万元薪酬。”

培训回来不久，宋兵就联系了他的老朋友、一家专注农产品销售的公司负责人李维波，商量开展合作的事。专业公司支招，帮助宋兵找准了问题症结：按品牌营销理念，合作社还要在标准化种植上发力，选育优良品种，实施绿色生态栽培，打造“卖点”。随即，宋兵与四川省农业科学院联系，引进了“晚湖景”“红玉”等多个口感、品型佳的水蜜桃新品种，在合作社推广种植。

宋兵还请来专家指导，按绿色生态栽培模式管理果园：按比例给果树施有机肥和化肥，有效提供氮、磷、钾等营养元素，在减少土壤板结、提高水果品质的同时，减量使用化肥超过70%；在果树行间种植白三叶、紫花苜蓿等，促进果树根系生长发育及对水分肥料的吸收。

“绿色生态栽培的‘晚湖景’水蜜桃”“产自成都龙泉山，特有的紫色沙壤土富含磷钾等物质”……李维波帮着做品牌宣传，通过入驻网店、举办水蜜桃现场品鉴会等线上线下多种形式，拓展销售渠道。

如今，成都龙泉长松水蜜桃专业生产合作社出售的水蜜桃供不应求，还卖到了东南亚地区的多个国家。“目前合作社服务周边3个村的370多户社员，带动每户年均增收1万元以上。”宋兵说。

村民受益，得益于合作机制，也得益于规范管理。“与销售公司合作前，我们对果品质量、双方销售分成方案等细节进行摸底，征得全体社员同意。合作过程中，我们详细公布账目，接受全体社员监督。”时隔多年，宋兵还记得参加实地观摩培训时听到的话：“开展市场合作，建立生产、加工、销售的全产业链，要尊重社员意见，保护农民利益。”

将培训中所学的新理念、新技术应用到农业生产一线，毛远超也有新作为。2017年初他以现金入股蒲江县慧耕农机服务专业合作社，并受聘成为合作社农业经理人，蒲江县大兴镇九尖村的李晓斌是他的服务对象之一。

来到李晓斌承包经营的120亩果园，毛远超现场演示除草作业：操纵控制器，机身小巧的无人除草机在林间灵活穿梭，松土、除草，再将割下的草从机器后侧排出，就地还田平铺到地面，整套动作流畅连贯。

“除一次草付费不到1000元。如果自己买除草机，一台就要1万元左右，120亩果园需要好几台同时作业，这得增加多少花销？”李晓斌对毛远超提供的服务颇为满意。

“李晓斌家的果园还用上了我们的剪枝机、旋耕机、无人喷药车，一个电话上门服务。我们把服务做好，合作社也提升了效益，去年底我按股拿到了10多万元的分红。”毛远超介绍，目前慧耕农机服务专业合作社已建立起无人机飞防（即无人机喷洒农药）服务队、水肥一体化喷滴灌服务队等多支队伍，服务周边20多个村以及崇州市、眉山市丹棱县的部分区域。

“农业经理人帮助农民专业合作社提高了生产水平，增强了经营能力，拓宽了发展思路。”曾宏介绍，截至目前，全市农业经理人已领办、创办农民合作社9200余家，占全市农民合作社总数的83.4%，从事粮食规模生产面积达85万余亩，占全市粮食规模生产面积的80.9%。

管 理

出台扶持政策，建立等级评定及考核管理机制

近几年虽推广了一些新品种，但长松水蜜桃依然存在品种老化等问题。2018年1月，经龙泉驿区有关部门牵线，四川省农业科学院在长松水蜜桃专业生产合作社建设了100亩试验基地。如今，四川省农业科学院园艺研究所研究员陈栋成为合作社的常客，常来开展技术指导。

“长松村所在的龙泉山一带，特有的紫色沙壤土富含磷钾等物质，种出的水蜜桃甘甜可口。但这种土壤偏碱性，果树难以有效吸收铁元素，容易出现桃树黄化病等问题。”说着，陈栋带领记者到试验基地察看最新培育的100株毛桃苗，“这是我们引进试种的新品种，即便在偏碱性土壤种植也不影响铁元素吸收，具有抗黄化、抗旱、抗寒等特性。”

“如今试验基地已培育了黄肉水蜜桃、油蟠桃等多个新品种，试种推广情况不错。”宋兵说。

“这些年我们加大科技扶持力度，鼓励农业经理人领办或经营的农民合作社与大专院校、科研院所建立联合实验室，既推动农业科研院所将论文写在大地上，也促进农业科技在生产一线的推广应用。”曾宏说，“下一步我们还将组建市农业科技专家库、农业科技专家服务团，并推动他们与农业经理人开展合作。”

不只是科技扶持。近年来成都市持续出台产业扶持、金融扶持等激励政策，建立健全农业经理人等级评定及考核管理机制，推动实现进退有序、奖优罚劣。

在合作社推广机械化插秧，王伶俐坦言，离不开政府支持。按成都市产业扶持政策要求，农业经理人领办、新办的农民合作社、家庭农场，符合农机购置补贴政策的，在享受国家农机购置补贴政策的基础上优先享受市级累加补贴。“一台搭载北斗卫星导航系统的插秧机要10万元左右，政府补贴50%，帮我们解决了资金困难。”王伶俐说。

2018年11月，王伶俐被评为高级农业经理人。“市里建立了农业经理人初级、中级、高级‘三级贯通’的资格等级评定制度。初级、中级根据条件自行申报，培训合格后颁发证书；高级资格需在取得中级资格的前提下，符合从事农业生产经营管理3年以上、领办的合作社年销售额在500万元以上、无农产品质量安全不良记录等条件，个人申报后由市农业农村局和人社、科技、财政等部门人员组成的农业经理人评价委员会统一评定。”曾宏介绍，截至目前，成都市持证农业经理人已达约2.04万人，其中高级农业经理人600多人。

为推动常态化管理，成都市还建立了农业经理人管理考核制度，将取得农业经理人证书人员的基本信息、生产经营情况、培训考核情况等纳入人才库动态管理：每年评定市级“十佳”“优秀”农业经理人；每两年对农业经理人的职业素养、业绩、诚信经营情况以及是否继续从事农业生产等开展考核，根据考核情况调整或取消其资格等级；对出现重大农产品质量安全、违法违规和有违诚信经营等问题的，注销农业经理人证书。

去年6月，毛远超获评成都市“十佳”农业经理人。如今，他又忙着新的筹划：利用流转和自有的50多亩土地建设无人智慧化农场。“预计明年建成，一批先进的无人除草机、剪枝机、农药喷洒机将在这里得到示范应用。推广农业机械化，我们要继续带头做给村民看、领着大伙干。”

《 人民日报 》（ 2022年07月22日 13 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)