本报记者 郑少忠

从空中鸟瞰江西，宛如徐徐展开的山水画。行走在江西乡村，常能感受到“六山一水两分田、一分道路和庄园”的美，更能体会到发展的日新月异。

第一产业增加值从1520.2亿元增加到2334.3亿元，增长53.6%；农村居民人均可支配收入从8103.4元增加到18684元，增长130.6%；粮食产量从428.1亿斤提高到438.5亿斤，增加10.4亿斤……党的十八大以来，江西奋力推进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，开启农业农村高质量发展新征程。

培育新业态

质量兴农，农产品产得出、供得上、供得优

“米袋子”抓得牢，“菜篮子”拎得稳。质量兴农，成为江西现代农业发展的“主旋律”。

——结构调整，方式变革，粮食和重要农产品产得出、供得上、供得优。

“靠着这几年种水稻，我们家建了新房，买了轿车，日子越过越舒坦。”赣州市宁都县竹笮乡大富村村民温伟清说，去年他家的富硒稻亩均增收约1500元，收入翻番，一年挣了60多万元。

丰城市调优结构，大力推广“中早35”等优质早稻品种，同时投入420多万元用于低洼农田改造，增加早稻种植面积5700亩。

鹰潭市建立市县乡村四级田长制，全市1700名干部担任各级田长，将耕地保护、粮食安全等落实到具体田块上，今年水稻种植面积同比增加近6万亩。

结构调整实打实，现代农业动力足。目前，江西主要农作物品种良种覆盖率稳定在96%以上，年生产杂交水稻种子5000万公斤以上；主要农作物和水稻耕种收综合机械化效率分别达77%、83%。

——绿色发展滋润田畴，绿色生产成为主基调，绿色产品成为金字招牌。

“我家500多棵脐橙树去年开始挂果，给家里增加了近4万元收入。”兴国县方太乡井口村村民赖福松说。

赣南脐橙，通过生态化开发、标准化管理、产业化经营、品牌化营销、社会化服务，目前其品牌价值已达681.85亿元，带动200多万赣南老区群众增收致富。去年，江西175万亩赣南脐橙喜获丰收，产量150万吨，产值166亿元。

绿色发展深入推进，现代农业魅力十足。截至去年底，江西农产品质量安检合格率连续8年稳定在98%以上，发展绿色有机地理标志农产品4413个，创建全国绿色食品原料标准化基地和有机农产品基地49个，井冈蜜柚、婺源绿茶、广昌白莲、樟树中药材等成功入选中国特色农产品优势区名单，富硒农业综合产值达500亿元。

——产业融合效率变革，给现代农业带来竞争力。

今年“五一”期间，抚州市资溪县鹤城镇大觉山村芦姿红夫妇开办的民宿11间客房被订满，几天之间带来2万多元收入。前4个月，资溪县接待游客108.9万人次，实现旅游综合收入6亿多元。

近年来，江西休闲农业和乡村旅游不断发展壮大，综合产值突破千亿元大关。毗邻鄱阳湖和长江的庐山、瑞昌、都昌、永修、湖口、彭泽、德安、共青城、余干等地，许多农民把闲置旧房改造成民宿，办起农家乐，每年吸引数百万名游客来“观江豚”“看白鹤”。

“我们要扛稳粮食安全责任，增强重要农产品保供能力，把‘米袋子’‘菜篮子’牢牢抓在手里。”江西省委常委、常务副省长梁桂说，“今年我们再新建高标准农田290万亩，稳定粮食播种面积和产量，提高农业机械化率，推动江西农业在高质量发展征程上再上新台阶。”

融入新潮流

“农民”，正在成为有吸引力的职业

懂市场、懂经营、会管理，各类人才在江西农村大施所能、大展才华、大显身手。

——留在乡村更安心，返乡下乡有信心。

90后大学生张根群，大学毕业后远赴国外从事外贸生意，收入不菲，而今却回到家乡吉安市青原区炉下村务农。正在蔬菜大棚里操控着遥控器给菜苗施肥喷药的她介绍，父亲之前经营60亩蔬菜基地，她已扩展到700亩，建成大棚100多亩，种植无公害时令蔬菜品种近百种，年产蔬菜4000多吨。在她带动下，10多户贫困户脱了贫，120多名困难群众解决了就业，人均月收入3000多元。张根群还被评为江西省劳动模范。

人才进了村，农村有了“活财神”。目前，江西拥有家庭农场9.8万个，专业合作社7.6万个，科技小院19家，农业科技进步贡献率达到61.5%。

——庄稼一枝花，高素质农民来当家。

测土配方、集中育秧、机耕机收门门精，病虫害防治、品牌化经营、互联网销售样样行，53岁的吉安市泰和县苏溪镇上彭村农民刘丰春被村民尊称为“田博士”。他手把手教乡亲们学技术，领衔成立的丰颖稻业农民专业合作社获评全国先进，还带动3000余户农民种植优质水稻20万亩，仅此一项就为当地农民增收近亿元。

新农人青睐红土地。一批爱农业、懂技术、善经营、受尊重的职业农民队伍正在涌现。截至2021年年底，江西累计培养高素质农民21.7万人，2022年计划培养3万人左右。

——土专家不“土”，职称农民走俏。

“空心菜种植密度不要过大，要控制温湿度，持续阴雨要防止灰霉病发生；种草莓要当心红柱病，雨后要及时排水，严禁大水灌……”连日来，南昌市南昌县幽兰镇农民危小芳一边参与当地疫情防控，一边解答村民关于蔬菜瓜果的技术咨询。

危小芳有个自豪的身份——中级农艺师，南昌市从2021年开始对职业农民评聘职称，危小芳等186名职业农民榜上有名并纳入乡土专家库，作为重点培养、扶持与服务对象。被评聘者可优先承担农业科技试验、示范推广任务，享受国家给予的良种、化肥、农药以及小额创业贷款等方面扶持。

好政策激活一池春水，职称成为新农人的新追求。从2020年开始，南昌、赣州等市探索完善职业农民职称评审制度，目前已有1875名职业农民取得职称。截至去年底，江西农村实用人才数量突破67万人；全省各级财政累计投入3.48亿元，实施“一村一名大学生”工程，共培养学员7.2万人，每个行政村平均有4名“农民大学生”。

江西省委农办主任，省农业农村厅党组书记、厅长江枝英说：“一批批持证农民、网红农民，甚至硕士、博士、海归农民的‘回归’，给传统农业注入了新活力，他们懂技术、善经营、有朝气，开得好农机、用得活手机、玩得转无人机，是大有希望的新农人。”

引领新风尚

“自治、德治、法治”的乡村治理格局正在形成

解决农村“关键小事”，事关广大农民获得感、幸福感、安全感。

——尊重农民意愿，促进邻里和睦、社会和谐。

“王嫂、李嫂，以前你们姐妹俩多亲呀，邻居互相让一让不更亲了吗？”“想想也是，为芝麻大点事吵架不划算呀。”这是在景德镇市珠山区竟成镇黄泥头村“百姓说事点”，村里志愿者调解邻里矛盾时的一幕。

王嫂、李嫂是邻居，一些琐事拌嘴后，便断绝了往来。志愿者多次约两人聊天，姐妹俩聊着聊着又握手又抹泪。如今，113个“百姓说事点”已覆盖珠山区每个自然村，并推广到邻近的余江、贵溪、月湖等县市区。大事不出镇、小事不出村，在吉安、宜春、九江、抚州、新余等地蔚然成风。

民风淳朴，和谐安宁，赣鄱农村气象日新。江西各地探索出“群众说事”“民情恳谈”“和事佬”等“土法子”，成立各类村民理事会4万余个，发挥乡贤能人作用，拓宽基层议事协商制度化渠道，提升乡村治理水平。

——综合治理，道德积分人心思贤。

“行长，我家积分在村里排第几位？”“我女儿订婚，没要男方家里一分钱彩礼，是不是可再加分？”……自2020年成立以来，上饶市鄱阳县芦田乡金源村新时代文明实践站的“新风积分”银行里，每天都有村民来“存取”积分。鄱阳县以村、社区为单位，在全县创新设立575个“道德积分银行”，群众参加孝善、公益、文明、清洁四类活动，就可获取相应积分用于兑换奖励。安义、安源、万安、章贡等县区都在探索“道德积分兑奖”制，探索破解农村人居环境整治、移风易俗等治理难题。

——民主协商，农民办农民管，农村矛盾不出村。

萍乡市莲花县在全县157个村和5个社区中召开“村事不过夜会”，由村“两委”组织与村民围坐一起，协商解决，基本实现“小事不出村”。闪石乡新建幼儿园原来拟放在江南村，因存在一些争议一直扯皮，村党支部书记李雷雨与村民“夜话”一个多小时，解开了村民的心结，项目用地牵涉的十几个问题，全部协调完成。

江西出台矛盾纠纷多元化解条例，创新基层社会治理。目前，全省建立各类人民调解组织2.4万个，7.5万名网格员、617万农村“法律明白人”活跃在基层一线，矛盾纠纷化解成功率96%以上，“自治、德治、法治”的乡村治理格局正在形成。

一个个生态优、环境美、面貌新的新村镇、新市镇，星罗棋布镶嵌在美丽的赣鄱大地上，“人地钱”要素正在江西广大乡村集聚迸发。

《 人民日报 》（ 2022年07月22日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)