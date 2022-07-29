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台风“桑达”生成！我国这些地区将受风雨影响

2022年07月29日20:13 | 来源：人民网
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人民网北京7月29日电 （记者余璐）记者从中国气象局获悉，今年第5号台风“桑达”已于7月28日晚上生成，7月29日8时，其中心位于距离日本冲绳县那霸市东偏北方向约740公里的洋面上，热带风暴，中心附近最大风力有8级（18米/秒），中心最低气压1000百帕，七级风圈半径120公里至180公里。

预计，“桑达”将以每小时40公里至50公里的速度向西偏北方向快速移动，强度变化不大，将于7月29日夜间移入东海海域，7月30日夜间逐渐转向偏北方向移动，之后强度逐渐减弱。

气象专家表示，明后两天随着“桑达”趋于我国近海，华东沿海有风雨影响。大风方面，7月29日至8月1日，我国东海北部、黄海南部有6级至8级大风，台风中心经过的附近海面有9级、阵风10级大风。

降雨方面，7月29日，辽宁中西部、吉林中部、黑龙江西北部、山东南部、安徽北部、江苏北部、湖南北部、云南东南部、广西西北部等地的部分地区有大雨，其中，辽宁北部、山东南部、江苏北部等地局部地区有暴雨；上述部分地区还将伴有短时强降水、局地有雷暴大风或冰雹等强对流天气。

7月30日至31日，受台风“桑达”北上影响，江苏、上海、浙江等地部分地区有中到大雨。

此外，受台风影响，未来三天，东海大部、黄海大部、华东沿海有6级至7级大风，“桑达”中心经过的附近海面有8级至9级大风，阵风可达10级。

(责编：杨曦、吕骞)
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