人民网北京8月1日电 （记者杨虞波罗）据中国气象局消息，进入8月后，高温仍是天气主旋律。但不同的是，从今天开始高温主场将逐渐从南方转向北方。

8月上旬，我国江南及四川盆地东部仍将持续高温天气。8月1日起，高温范围北扩，华北南部、陕西南部、黄淮、江汉、江淮等地也将出现高温天气，并且由于湿度大，上述地区将体验到盛夏“桑拿天”。

8月3日起，受降水影响，华南、江南南部高温天气将明显缓解。8日起，受冷涡影响，华北、黄淮高温天气明显缓解。此外，8月上旬，新疆盆地地区、内蒙古西部、甘肃西部等地也多高温天气。

今晨，我国东部海域有两个台风活动，分别是5号台风“桑达”和6号台风“翠丝”，均为热带风暴级强度。目前双台风的路径都指向偏北方向，强度逐渐减弱。受其影响，黄海中部和南部、东海东部将有6-7级风，“桑达”和“翠丝”中心经过的附近海面风力有8级，阵风9-10级。

中央气象台预计，8月上旬，南海及西北太平洋热带扰动趋于活跃，可能有1-2个台风生成。上旬后期将给我国南部海区及华南沿海地区带来风雨影响。

8月上旬，内蒙古中部、山西、京津冀、东北地区、山东、河南、江南南部、华南、四川南部、云南、贵州南部、西藏南部等地累计降雨量有30-60毫米，部分地区有90-140毫米，局地超过180毫米。上述地区降水量较常年同期偏多或接近常年，我国其余大部地区降水偏少。

8月2日08时至3日08时，内蒙古中东部、黑龙江西南部、青海南部、江南东部、四川盆地西部、云南西部、广东东部、台湾岛等地部分地区有中到大雨，其中内蒙古东北部、台湾岛南部等地局地有暴雨（50-80毫米）。

8月3日08时至4日08时，东北地区、江西南部、福建南部、四川盆地西部、广东、广西东部等地部分地区有中到大雨，其中内蒙古东南部、黑龙江西南部、吉林中西部、辽宁北部、福建东南部、广东中东部沿海等地局地有暴雨（50-90毫米），新疆南疆盆地等地部分地区有4-6级风。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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