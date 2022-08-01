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官宣！C919国产大飞机完成取证试飞

2022年08月01日13:55 | 来源：人民网
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人民网北京8月1日电 （记者王连香）据中国商用飞机有限责任公司（以下简称中国商飞）官方微信公众号消息，C919国产大飞机完成取证试飞。

据介绍，C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，座级158-168座，航程4075-5555公里。

目前，C919大型客机经过十年奋战、攻坚克难，完成立项论证、可行性论证、总体方案定义、初步设计、详细设计、全面试制，进入试飞取证，科研工作及研制批飞机生产有序推进，累计28家客户815架订单。

C919的含义是什么？

2009年1月6日，中国商飞公司正式发布首个单通道常规布局150座级大型客机，机型代号“COMAC919”，简称“C919”。

C919中的“C”是中国的英文名称CHINA的首字母，也是中国商飞公司的英文缩写COMAC的首字母，体现了大型客机是国家意志，人民的期望。第一个“9”的寓意是天长地久，“19”则代表的是这种大型客机的最大载客量为190座。

(责编：王连香、高雷)
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