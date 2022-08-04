本报记者 陆娅楠 邱超奕 丁怡婷 常 钦

看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。重要之年，船行中流，书写不寻常的一页。

今年以来，百年变局和世纪疫情相互交织，世界经济复苏步履维艰，全球发展遭遇严重挫折，中国经济社会发展面临的风险挑战更加复杂多变。

砥柱中流，折冲千里。在发展的关键时刻，习近平总书记运筹帷幄、举旗定向：“我们有信心统筹好疫情防控和经济社会发展工作，争取今年我国经济发展达到较好水平。”

坚定信心，迎难而上。我们抗灾情、促弱苗、抢农时，夺取夏粮丰收；畅循环、减税费、保主体，稳住经济大盘。

笃行不怠，稳中求进。我们战疫情、稳就业、保供稳价，兜牢民生底线；强链条、增后劲、持续创新，牢牢掌握我国发展和安全的主动权。

面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平经济思想科学指引下，我们有效统筹疫情防控和经济社会发展工作，疫情防控取得积极成效，经济社会发展取得新成绩。

百舸争流，奋楫者先；中流击水，勇进者胜。中国号巨轮迎风搏浪心如磐，无惧风浪立潮头。

稳字当头、稳中求进——

统筹疫情防控和经济社会发展，经济企稳回升

将2022年中国经济“半年报”以月度曲线标注，这是一条惊心动魄的V形反转。

1月、2月开局良好，经济数据释放积极信号；3月，国内疫情反弹、乌克兰危机等超预期因素冲击陡然增加，经济运行出现波动；4月，主要经济指标回落，就业、工业生产、用电货运等指标明显走低，困难在某些方面比2020年疫情严重冲击时还大。

“要保持战略定力，坚持稳中求进，统筹好疫情防控和经济社会发展，采取更加有效措施，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响”“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”，站在高效统筹疫情防控和经济社会发展的关键节点，以习近平同志为核心的党中央引领全党全国各族人民勠力同心、迎难而上。

疫情要防住，把人民生命安全和身体健康放在第一位。

坚持人民至上、生命至上，最大程度保护人民生命安全和身体健康。“宁可暂时影响一点经济发展，也不能让人民群众生命安全和身体健康受到伤害，尤其是要保护好老人、孩子。”截至7月20日，我国60岁以上老年人接种新冠疫苗覆盖人数超2.36亿人，其中完成全程接种人数超2.23亿人，覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的89.45%和84.5%。

坚持科学精准、动态清零，各地区各部门从严从细抓好疫情防控，筑牢疫情防控屏障。深圳实施分区分级管理，迅速开展核酸检测；吉林严格落实“四早”措施，推动实现社会面清零；25个省份的5万余名医务人员以及军队医疗队员驰援上海；北京深挖细排风险点位，以最快速度阻断疫情传播链条……截至8月2日24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例229802例，累计死亡病例5226例，我国是世界主要大国中，新冠肺炎发病率最低、死亡人数最少的国家。

经济要稳住，宏观政策靠前发力、持续加力，微观措施加快落地、精准有力。

支持更给力，帮扶更解渴。今年中央对地方转移支付比上年增加约1.5万亿元，增长18%，增幅为近年来最高；截至7月20日，全国合计新增减税降费及退税缓税缓费超3万亿元，其中，20005亿元增值税留抵退税款退到纳税人账户，超过去年全年退税规模的3倍；上半年，金融机构对实体经济发放的人民币贷款比上年同期多增6329亿元，3项新的结构性货币政策工具引导资金流向“专精特新”中小企业等重点领域……政策“组合拳”，多点发力、形成合力。

纾困更全面，落实更高效。对餐饮、零售等5个特困行业企业及17个其他行业的困难企业实行阶段性缓缴社会保险费政策；中小微企业失业保险稳岗返还比例最高提至90%，大型企业提至50%；调集人员物资驰援疫情严重地区、建立“白名单”保障产业链供应链畅通，加大对疫情影响严重地区的信贷资源倾斜；开展涉企“三乱”问题专项整治……政策“及时雨”，速享尽享、免申即享。

随着稳经济一揽子政策措施加快落地生效，上半年，我国国内生产总值同比增长2.5%，其中二季度增长0.4%，经济运行企稳回升、稳中有进。

看主要指标，经济底盘坚实稳固。上半年，我国居民消费价格同比上涨1.7%，远低于欧美国家价格涨幅。6月城镇调查失业率连续第二个月回落，降至5.5%。上半年，全国居民人均可支配收入同比实际增长3%，快于经济增速。

看重点地区，市场信心加速恢复。6月，吉林规模以上工业增加值等多项经济指标明显改善，上海经济总量恢复至去年同期的94.3%。二季度，31个省份中，有26个省份地区生产总值保持增长。1至5月，全国新设市场主体1151.4万户，在较大基数的基础上实现正增长。我们经受住武汉保卫战以来最严峻的疫情防控考验，企业预期持续改善。

看内生动力，创新驱动持续向好。上半年，高技术产业投资同比增长20.2%，增速比全部投资高14.1个百分点；15.5万家高新技术企业、专精特新“小巨人”企业拥有有效发明专利133.4万件，同比增长23.4%；清洁能源消费占能源消费总量的比重同比提高1.3个百分点，新建建筑“绿色化”已超90%，高质量发展动力十足。

“志不求易者成，事不避难者进。”回首半年，面对内外部阶段性、突发性因素冲击，我国经济在较短时间内实现企稳回升。这有力证明，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，只要凝心聚力，奋发有为，我们就一定能够战胜前进中的风险考验。

化危为机、赢得先机——

统筹发展和安全，实现高质量发展和高水平安全的良性互动

备豫不虞，为国常道。

今年以来，国际形势复杂严峻，特别是地缘政治冲突加剧，导致国际大宗商品价格，尤其是粮食、能源价格大幅上涨，中国经济发展面对的复杂性不确定性加剧。

深刻洞察时代大势，准确把握历史趋势，习近平总书记深谋远虑，“坚持统筹发展和安全，坚持发展和安全并重，实现高质量发展和高水平安全的良性互动”。

——抗灾情、抢农时，牢牢把住粮食安全主动权。

粮食安全是“国之大者”。我国是最大的发展中国家，也是人口大国，中国人的饭碗要牢牢端在自己手中。

今年全国两会“下团组”，习近平总书记语重心长：“我反复强调，粮食多一点少一点是战术问题；粮食安全则是战略问题。”

4月10日，海南三亚崖州湾种子实验室，总书记指出，中国人的饭碗要牢牢端在自己手中，就必须把种子牢牢攥在自己手里。

6月8日，四川眉山市东坡区太和镇永丰村，放眼广袤田野，总书记思虑深远：“民以食为天。推进农业现代化，既要靠我们中国的农业专家，也要靠我们中国的农民，我们有信心、有底气实现粮食安全的目标。”

牢记习近平总书记的谆谆教诲，各地区各部门牢牢守住保障国家粮食安全底线，克服疫情多点散发、农资价格高位运行等困难，以超常超强的力度促进粮食生产稳定发展。

稳种粮预期，中央财政安排夏粮小麦促壮稳产补助资金60多亿元，提高小麦、稻谷最低收购价格水平。

抓促弱转壮，各级农业农村部门今年累计派出62.4万人次进村入户，推动1.1亿亩晚播麦普施一遍返青肥、冬小麦“一喷三防”全覆盖。

推机械化抢收，今年夏收期间，全国投入麦收的联合收割机超过65万台，连续13天日机收面积超过1000万亩。

环环紧扣抓得牢，天道酬勤助丰收。今年全国夏粮总产量2948亿斤，创历史新高，且全国优质专用小麦比例达到38.5%，比上年提高1.2个百分点。

当前，各地区各部门把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置。落实“藏粮于地”，加快推进高标准农田建设，上半年建成和开工在建高标准农田7377万亩。落实“藏粮于技”，持续改善农机装备条件，小麦机收损失率控制在2%以内；扎实开展种业振兴行动，首次审定一批绿色、专用和耐盐碱小麦品种，把大国粮仓的根基夯得更实。

——增产量、促转型，保障能源安全清洁供应。

能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题。特别是供电供热，事关经济发展全局和社会稳定大局，是关系民生的大事。

从主持中共中央政治局第三十六次集体学习时指出，“要立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破、通盘谋划，传统能源逐步退出必须建立在新能源安全可靠的替代基础上”；到赴山西看望慰问基层干部群众时强调，“富煤贫油少气是我国国情，要夯实国内能源生产基础，保障煤炭供应安全”；再到连线“深海一号”作业平台时强调，“努力用我们自己的装备开发油气资源，提高能源自给率，保障国家能源安全”……习近平总书记对能源安全念兹在兹。

深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，各地区各部门立足以煤为主的基本国情，坚定不移推进能源革命，多措并举保障市场供应，能源生产稳定增长。

立足当前，持续提升能源保障能力，能源稳价效果显现。今年以来，煤炭供应安全兜底，油气加大勘探开发，电力供应保障有力。上半年，规模以上企业煤炭产量21.94亿吨，同比增长11%；规模以上工业原油产量超1亿吨，天然气产量1096亿立方米。截至6月底，全国发电装机容量达到24.4亿千瓦，燃气发电顶峰出力明显增加。目前，我国居民用电、用气价格始终保持基本稳定，与美欧等经济体电力、燃气价格大幅上涨形成鲜明对比。

着眼长远，推动优化能源供给结构，助力实现“双碳”目标。今年以来，我国加快实施可再生能源替代行动，第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地已全部开工；优化电网调度，促进风电、太阳能发电多发满发、能用尽用，上半年清洁能源发电量同比增长12.8%。当前，煤、油、气、电、核、新能源和可再生能源多轮驱动的能源生产体系基本形成，绿色发展的大动脉蓬勃有力。

——保通畅、强研发，打造自主可控的产业链供应链。

产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础。产业链、供应链在关键时刻不能掉链子，这是大国经济必须具备的重要特征。

4月29日，习近平总书记主持中共中央政治局会议。会议强调要坚持全国一盘棋，确保交通物流畅通，确保重点产业链供应链、抗疫保供企业、关键基础设施正常运转。

贯彻落实以习近平同志为核心的党中央决策部署，各地区各部门聚焦畅通交通物流，保障市场主体运行；着力锻长板补短板，提升产业链供应链稳定性和产业综合竞争力。

打通大动脉、畅通微循环，强化物流保通保畅。督促指导各地严格落实查验不劝返、检测不等待、核酸不重检、政策不加码的要求；设置“非接触式”物流中转场地；推动交通物流专项再贷款、车贷延期还本付息等政策落地见效……6月24日，全国高速公路货车流量达到748万辆，与2019年同期相比增长18.3％，产业链供应链保通保畅，支撑有力。

紧盯补短板，着力扬优势，抢抓转型升级先机。大力培育先进制造业集群，加快新型显示、智能光伏、新材料等新兴产业发展；实施智能制造工程，大力培育专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业；鼓励产业链龙头企业组建创新联合体，着力攻克“卡脖子”技术和产品……上半年规模以上高技术制造业增加值同比增长9.6%，快于全部规模以上工业增加值6.2个百分点，产业链供应链提质升级，根基强壮。

“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。”回首半年，中国经济在战胜一次次考验中成长。这有力证明，只要贯彻落实好总书记系列重要讲话精神和党中央的决策部署，准确识变、科学应变、主动求变，就一定能够抓住历史机遇、赢得发展先机。

改革不停顿、开放不止步——

统筹国内国际两个大局，贯彻新发展理念，构建新发展格局

我国作为一个人口众多和超大市场规模的社会主义国家，在迈向现代化的历史进程中，必然要承受其他国家都不曾遇到的各种压力和严峻挑战。

习近平总书记深刻指出：“加快构建新发展格局，就是要在各种可以预见和难以预见的狂风暴雨、惊涛骇浪中，增强我们的生存力、竞争力、发展力、持续力，确保中华民族伟大复兴进程不被迟滞甚至中断。”

今年以来，“三重压力”叠加超预期变化，挑战前所未有。越是发展承压，越要完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚定推动高质量发展的信心与决心，在危机中育先机、于变局中开新局。

——加快构建新发展格局，关键在于经济循环的畅通无阻。

习近平总书记指出：“只有立足自身，把国内大循环畅通起来，才能任由国际风云变幻，始终充满朝气生存和发展下去。”

从完善顶层设计出发。《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布，全面推动我国市场由大变强；完成反垄断法修改，自8月1日起施行；《“十四五”现代流通体系建设规划》对外公布，推动全面形成现代流通发展新优势……今年以来，强规划，促改革，畅通经济循环的“施工图”更明确。

以钉钉子精神推进。川藏铁路建设稳步推进，沿江沿海等交通战略骨干通道重点路段、广州深圳等一批枢纽机场改扩建工程加快实施；“东数西算”工程正式全面启动，数据中心规模达54万标准机架；上半年我国新建5G基站42.9万个，5G基站在移动基站总数中的占比达17.9%，较上年末提高3.6个百分点……今年以来，疏梗阻，补短板，畅通经济循环的“任务单”更清晰。

——加快构建新发展格局，实现高水平的自立自强是最本质特征。

科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。习近平总书记强调：“推动我国制造业转型升级，建设制造强国，必须加强技术研发，提高国产化替代率，把科技的命脉掌握在自己手中，国家才能真正强大起来。”

看，新型举国体制彰显优势。北京冬奥会26个比赛场馆全部使用“绿电”，奥运历史上首次实现全部场馆100%绿色电能供应；“华龙一号”示范工程全面建成投运，我国核电技术水平和综合实力跻身世界第一方阵……今年以来，自主创新成果更加丰硕饱满。

听，自主创新引擎轰鸣神州。人才培养、使用、评价、激励、引进体制机制更趋完善，科技计划和科研经费管理改革为科研人员松绑减负，中国特色的国家实验室体系加快构建，一批具有国际竞争力的科技型企业成长壮大……今年以来，国家创新体系更加高效顺畅。

——加快构建新发展格局，必须牢牢扭住扩大内需这个战略基点。

习近平总书记指出：“改革开放以来，我们遭遇过很多外部风险冲击，最终都能化险为夷，靠的就是办好自己的事、把发展立足点放在国内。”

遥望茫茫大漠，和田至若羌铁路通车运营，新疆洛浦、策勒、于田、民丰、且末等地结束不通火车的历史，和田地区群众的出疆路程缩短1000多公里。

俯瞰滚滚长江，白鹤滩—江苏特高压直流输电工程竣工投产，线路全长2080公里，四川水电“闪送”江苏仅用7毫秒，每年输送的清洁电能相当于南京半年的用电量。

利眼前，惠长远，重大工程有序推进。上半年，基础设施投资同比增长7.1%，增速比1至5月加快0.4个百分点，连续两个月回升。上半年，发挥投资的关键性作用，基础设施建设“担重任”。

助回升，挖潜力，促进消费多措并举。浙江省金华市推出总价值1亿元的金华文旅（暑期）消费券，福建省安溪县落实新能源汽车配套优惠政策，一个月减免购置税138万多元……一系列促消费“组合拳”持续发力，6月社会消费品零售总额增速由降转升，同比增长3.1%。上半年，夯实消费的基础性作用，升级型消费“挑大梁”。

——新发展格局决不是封闭的国内循环，而是开放的国内国际双循环。

改革开放是决定当代中国前途命运的关键一招。今年1月17日，在2022年世界经济论坛视频会议的演讲中，习近平主席掷地有声：“不论国际形势发生什么变化，中国都将高举改革开放的旗帜。”

南海之滨，于海南海口举行的第二届中国国际消费品博览会，展区总面积达10万平方米，较首届增长25%；

西北边境，新疆霍尔果斯口岸，中欧班列跑出合作共赢加速度，上半年新疆跨境电商进出口额同比增长约2.5倍，超去年全年规模；

辽宁沈阳铁西区，华晨宝马里达工厂生产线上，机器人巨臂挥舞，150亿元总投资创下宝马在华单项投资之最；

早早锁定第五届进博会的新西兰纽仕兰乳业，将借助平台首发新品，公司全球研发总经理罗伊亮出数据，企业在华鲜奶销售从每周3000瓶跃升到最高每周8万瓶，是参加首届进博会前的26倍。“我们的牛奶销售业绩，就是中国高水平开放的生动证明。今年投放到中国市场的高端牧场奶源将增加50%。”

上半年，我国货物进出口总值同比增长9.4%，实际使用外资金额同比增长17.4%，中国开放的大门越开越大，开放磁力持续释放。

“满眼生机转化钧，天工人巧日争新。”回首半年，面对复杂严峻的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我们有效应对各种风险挑战，保持了经济社会发展大局总体稳定。这有力证明，当前经济运行面临一些突出矛盾和问题，但只要保持战略定力，坚定做好自己的事，我们完全能够化险为夷、化危为机，依靠顽强斗争打开事业发展新天地。

坚定信心、迎难而上——

增强历史自信，保持战略定力，坚定做好自己的事

重要之年，时间过半，中流击楫，中国号巨轮能否劈波斩浪、行稳致远？

7月25日，中共中央在中南海召开党外人士座谈会。习近平总书记主持座谈会并发表重要讲话强调，综合判断，我国发展仍具有诸多战略性有利条件，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面不会改变。

7月28日，习近平总书记主持中共中央政治局会议。会议认为，做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，巩固经济回升向好趋势，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。

百年变局和世纪疫情交织，挑战前所未有，压力历史罕见，但时与势在我们一边，我国发展仍具有“五个战略性有利条件”。

——有中国共产党的坚强领导，我们不惧风雨、矢志不渝。

办好中国的事，关键在党。坚持加强党对经济工作的集中统一领导，是做好经济工作的根本保证。

回首半年，回望十年，过险滩，闯难关，我们能够履险如夷，从容应战，创造彪炳史册的人间奇迹，最根本的原因在于有习近平总书记作为党中央的核心、全党的核心掌舵领航，在于有习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引。

十年如鉴，洞见未来：党中央权威是危难时刻全党全国各族人民迎难而上的根本依靠，是中国经济化危为机、破浪远行的根本依靠。正如“21世纪社会主义”理论创始人、墨西哥学者海因茨·迪特里希所言，“中国共产党一直保持先锋者的性质，执政党的素质正是中国成功的一个关键因素”。

——有中国特色社会主义制度的显著优势，我们共克时艰、百折不挠。

回望十年来的风雨兼程：战疫情、斗洪峰，反贫困、建小康，稳经济、促发展，化危机、应变局……党的十八大以来，充分发挥中国特色社会主义制度能够集中力量办大事、办难事、办急事的独特优势，我们打赢一场又一场硬仗。

回首半年来的大战大考：我们成功举办了简约、安全、精彩的冬奥盛会，展现了自信、包容、开放的大国形象；我们统筹疫情防控和经济社会发展，进行大上海保卫战，疫情防控经受住了武汉保卫战以来最严峻的考验。把制度优势转化为治理效能，我们夺取一个又一个胜利。

十年如鉴，洞见未来：我国社会主义制度具有非凡的组织动员能力、统筹协调能力、贯彻执行能力，为我们攻坚克难提供了最坚实的保障。

——有持续快速发展积累的坚实基础，我们迎难而上、底气十足。

信心源于实力。220多种工业品产量世界第一，我们拥有世界上最完备的工业体系；从“嫦娥”落月、“蛟龙”深潜到“复兴号”领跑，我们建造了世界上最快的铁路、最长的桥梁、最繁忙的港口，全球创新指数排名上升到第十二位。加快迈向更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展之路，中国式现代化建设取得新的历史性成就。

今天的中国，经济总量超过114万亿元，比2012年翻了一番多；对世界经济增长的贡献总体上保持在30%左右，是世界经济增长的最大引擎。中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。经历了无数次狂风骤雨，大海依旧在那儿！

十年如鉴，洞见未来：发展是解决一切问题的总钥匙。贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，中国在破解难题中增强活力，在缩小差距中厚植优势，动力强劲、潜力十足。

——有长期稳定的社会环境，我们守望相助、锲而不舍。

这是政通人和、安居乐业的中国。大山深处的云南贡山独龙族，告别天梯，公路通乡，整族脱贫，“直过民族”一步跨越千年；湘西十八洞村的苗寨，户户通了自来水，家家有了新产业……奔着问题攻坚，不让一人掉队，“马上就办、真抓实干”，中国人的日子越过越敞亮。

这是怡然静好、欣欣向荣的中国。移动“秒付”，让中国人率先“一部手机走天下”；家庭医生，让村民有了“健康管家”；我们建成全球规模最大的教育体系、住房保障体系、社会保障体系、医疗卫生体系，2021年居民人均预期寿命提高到78.2岁……“抓铁有痕、踏石留印”，为实现人民对美好生活的向往而奋斗，中国人的生活越来越有质量。

十年如鉴，洞见未来：不断解决好人民最关心最直接最现实的利益问题，人民获得感、幸福感、安全感显著增强，我们不但已经书写，还将续写社会长期稳定的奇迹。

——有自信自强的精神力量，我们勇毅前行、坚韧不拔。

“飞天梦永不失重，科学梦张力无限。”这是航天员王亚平的深情告白。半年来，神舟十三号平安“回家”，神舟十四号再探苍穹，中华民族在浩瀚寰宇擘画新的坐标点。

“只要还有一口气，我就要站在讲台上，倾尽全力、奉献所有，九死亦无悔。”这是教师张桂梅的无悔誓言。不顾疾病缠身，她扎根边陲山区，创办中国第一所免费女子高中，让数以千计的贫穷女娃以知识改变命运。

“家是玉麦，国是中国。”这是西藏隆子县玉麦乡牧民卓嘎、央宗姐妹澄澈的爱。几十年来，卓嘎、央宗姐妹抵边放牧巡逻，将国旗挂遍走过的每一条路，践行了“再苦再累也要守好祖国每一寸土地”的庄严承诺。

涓涓细流汇成沧海，片片砖砾构筑长城，以伟大建党精神为丰厚滋养，中国人民积极性、主动性、创造性进一步激发，志气、骨气、底气空前增强，党心军心民心振奋昂扬。

十年如鉴，洞见未来：继续发扬历史主动精神，增强历史自信，保持战略定力，坚定做好自己的事，没有任何风浪能够阻挡中国号巨轮驶向更加光明美好的彼岸。

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我们取得的一切成就，都是党和人民一道奋斗出来的。

依靠顽强斗争打开事业发展新天地，最根本的是要把我们自己的事情做好。

2022年7月，习近平总书记在省部级主要领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神，迎接党的二十大”专题研讨班上发表重要讲话强调，“坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上、把中国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中”。

实践为证，围绕明确奋斗目标形成的团结才是最牢固的团结，依靠紧密团结进行的奋斗才是最有力的奋斗。

时间为证，我们靠团结奋斗创造了辉煌历史，还要靠团结奋斗开辟美好未来。

让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强忧患意识，坚持底线思维，坚定斗争意志，增强斗争本领，以正确的战略策略应变局、育新机、开新局，巩固经济回升向好趋势，力争实现最好结果，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！

《 人民日报 》（ 2022年08月04日 01 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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