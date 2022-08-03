人民网北京8月3日电 （焦磊）20 多米高的厂房内，龙门吊车勾着巨型部件往来穿梭；五轴数控机床箱体内发出切削金属的吱吱声；操作员不时查看显示器上的各项参数……在沈鼓集团厂房内，“智能化”“数字化”元素正在加速融入。据介绍，通过整合原有的设备维护职能，企业将数字服务与制造深度融合作为产业转型升级的突破口，培育成企业新的利润增长点。

如今，人们的生产生活方式正因各类软件而发生改变：在需求端，手机一键购物，通过二维码查询各类信息，拥有一台移动终端便能开启在线办公模式；在供给端，计算机模型成为科学研究的重要工具，无人工厂提升生产效率，平台应用帮助企业进行客户关系管理。

当前，中国软件业的快速发展，正在进一步便利生产生活，推动数字经济蓬勃发展，成为产业转型升级的关键支撑。

政策红利加快释放 数字经济推动中国软件业稳步增长

据工业和信息化部数据显示，2021年，全国规模以上企业超过4万家，累计完成软件业务收入94994亿元，同比增长17.7%，两年复合增长率为15.5%。而回首中国软件业10年的发展历程，行业业务收入从2012年的约2.5万亿元增长至2021年的约9.5万亿元，增长了近3倍。

“软件业稳步增长得益于数字经济的快速发展。”赛迪研究院信软所信息技术研究室主任许亚倩分析，软件是数字经济发展的基础，也是信息技术与产业融合的纽带。一方面，疫情带来的宅经济、线上经济以及信息化发展进入快车道，拉动软件业需求不断增长；另一方面，制造业数字化转型步伐加快，重点领域关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别提升到55%和74.4%，产业数字化推进也驱动了软件业快速发展。

在销售易创始人兼CEO史彦泽看来，制造业向价值链下游转移，实现服务化转型，已经成为当务之急。随着移动互联网、大数据、云计算、物联网等技术的逐步成熟和广泛应用，极大地推动了制造业的服务化转型，新商业模式、新业态的创新层出不穷。

此外，我国软件业实现快速增长，不仅得益于数字经济的蓬勃发展，更是政策红利的有效支撑。

近年来，随着国家软件发展战略发布实施，软件产业高质量发展上升为国家战略。同时，《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》提出要聚焦基础软件、工业软件等的关键核心技术研发，不断探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。

提升自主创新能力 国产软件优势日益明显

业内人士表示，2012年以前，在全球信息产业蓬勃发展的大潮下，我国主动融入全球软件产业链分工，各行业信息化应用需求旺盛，软件产业保持高速增长，却长期处于中低端，核心软件受制于人。

“随着市场红利逐步向产业链上游转移，国产软件企业提升自主创新能力，加速向产业价值链中上游攀升，是推进软件国产化进程的必由之路。”金山办公副总裁吴庆云表示，随着我国数字经济的不断发展，国产软件优势也日益明显。

吴庆云表示，首先，在本土化方面，本土企业更了解中国市场的需求，以及国内不同行业办公场景和用户的使用习惯，如移动化、社交化、多云（私有云/专属云/公有云）等，能够抓住市场发展机遇提前布局；其次，在服务方面，可以根据用户需求提供灵活、专业的原厂服务，以及更加安全合规的数据服务；最后，国产软件坚持核心代码自主研发，也成为我国信息安全的重要保障。

“从新零售到新消费，再到新制造，众多‘新玩法’其实都是企业数字化转型的表现，是利用新型互联网技术，连接生产、制造、营销、销售、服务等企业运营的所有环节，让每个环节都实现数字化的表现。数字经济的本质是连接，而企业数字化转型的背后则是中国软件业的支撑。以新零售为例，我们用微信连接消费者，用SCRM做私域运营，用营销服一体化、线上线下一体化为消费者提供终身服务，这一系列流程，就是新一代CRM。从技术特点到应用场景，我们都要比国外软件企业先想、先行一步。”史彦泽说。

加快推广应用 让更多国产软件实现从能用到好用

“疫情的发生，正在加速众多中小企业的数字化转型，在需求端，中国软件业正在迎接一个‘春天’。与此同时，大型企业也提前尝到了数字化转型的‘甜头’，正在从生产端向营销端延伸。”史彦泽表示，当前，我国各行各业都更加注重效率，效率来源于数字化转型，而转型则需要依靠软件的力量。

对于沈鼓集团这样提供小批量、多品种产品的复杂装备制造业来说，由于产品的复杂性带来的对服务需求的增加以及价值中心向服务环节的转移，驱动其不断加快服务化发展，将拓展服务业务作为其提升竞争力和盈利能力的重要方向。

基于销售易为其搭建的销服一体化平台，可以看到诸多直观的转变：譬如在现场远端可以直接录入、编辑问题、发起请求，大大缩短问题响应时间和内勤精力；将沈鼓各个管理软件数据进行了融合与整理，使产品数据通过平台得以完善；通过平台与用户建立了有效的沟通，使用户对服务体验增强等。

与硬件不同，如何保持软件的常用常新，是每一家软件开发公司直面的问题。吴庆云表示，疫情催生了远程办公的需求提升，也推进了产品迭代，新产品、新功能的推出不断培养了用户使用的技能和习惯，用户和企业都在这个过程中成长。

国产软件实现从能用到好用，除了不断打磨产品，也离不开企业与用户的信任与支持。“打铁还需自身硬，哪怕在国内市场，本土软件不可避免的要与世界级产品进行竞争，客户也不会因为你是本土企业便会降低要求，反倒会对我们更苛刻。这就需要我们反复改进产品、提高服务水平。”史彦泽说。

发展国产软件，既要有资金投入，更要有人才投入。许亚倩表示，其他行业对软件领域的人才虹吸效应明显，使得软件领域专业人才长期存在缺口，建议实施相关人才政策和项目，通过提高薪资待遇、鼓励校企联合培养等方式，缓解软件人才结构失衡问题。

(责编：孙红丽、高雷)

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