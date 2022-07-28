本报记者 贺广华 吴 君 强郁文

英山县四季花海景区游人如织。

章卫军摄

麻城市黄土岗镇桐枧冲村茯苓窝的古村落。

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大别山南麓，长江中游北岸，湖北黄冈，红色革命的热土，这里5个国家级、1个省级贫困县全部摘帽，892个贫困村全部出列。打赢脱贫攻坚战后，全面乡村振兴的新征程开启，黄冈底气十足：国家地理标志保护产品95个，国家A级景区78家，红色革命文物652处……

习近平总书记指出，产业振兴是乡村振兴的重中之重，要坚持精准发力，立足特色资源，关注市场需求，发展优势产业，促进一二三产业融合发展，更多更好惠及农村农民。

沿着胜利的方向续写辉煌，把特色特产作为主要桥梁，黄冈正以特色产业振兴，推动乡村全面振兴。

党建引领，打造乡村振兴示范区

驾车行至黄冈市英山县，下高速，驶入茶乡大道与红山大道交汇处，“中国好空气、英山森呼吸”几个大字便映入眼帘。

森林覆盖率达73%，全年空气优良天数360天以上，“好空气”成为英山乡村振兴的一块招牌。“英山不仅有好空气，还有全国地标产品英山云雾茶、桔梗、天麻等，这里还有大量的温泉。”英山县委书记郑光文说。

作为农业大县，英山农业产值占地区生产总值的50%以上，此前农业资源虽然多，但比较分散，产品附加值小，对乡村振兴的带动效应并不明显。

2020年，英山县决定将温泉镇、方家咀乡的九个行政村，四季花海、南山公司、绿羽茶业等三个规模较大企业，以基层联合党支部的形式成立九龙湾乡村振兴先行区。

“九龙湾乡村振兴先行区是我们‘十四五’期间乡村振兴的‘一号工程’，是‘党建+乡村振兴’探索，以‘五联五共’模式运行，即联合组织建设、共抓乡村治理；联合规划制订、共促强村富民；联合人才培养、共谋乡村振兴；联合产业发展、共创优美环境；联合环境提升、共享发展成果。”郑光文介绍，先行区以生态产业为核心，带动观光农业产业带、美丽庭院示范带、滨水夜游经济带和九龙湾户外运动休闲带联动发展。

九龙湾乡村振兴先行区现已初具规模，每年接待游客量达80万人次，营收超4000万元。英山县先行区的基础上，在每个乡镇还设立了一个乡村振兴示范片，共有12个。“我们下一步将以乡村振兴先行区和示范片为基础，构建‘药食游养体’的康养产业布局，力争通过3年时间实现旅游综合收入超100亿元。”郑光文说。

今年以来，黄冈市在全市各个县市区启动建设了20个乡村振兴示范片区，每个片区由地理位置相邻的约5个行政村组成，由政府引导、市场运作，对基础设施、公共服务、产业发展等方面进行改善升级。

“打破村界壁垒，融村连片规划，是黄冈乡村振兴示范片区建设的一个特点。”黄冈市乡村振兴局副局长段文俊说，乡村振兴示范区以党建引领为基础，目的是打造出具有特色主导产业、优美人居环境、完备旅游设施、过硬基层组织的乡村振兴样板区。目前，黄冈为乡村振兴示范片区配套谋划重点项目39个，计划投资43.93亿元。

引智回乡，撬动各方资源返乡创业

晚上8点，黄冈市罗田县燕窝湾村燕儿谷电商助农直播基地，人声鼎沸，徐志新穿上笔挺的西装，站在手机直播间前，拿着罗田板栗，与几十万“谷哥直播间”粉丝互动着。“3、2、1，上链接！”几秒钟时间，几千件板栗产品就销售一空。

徐志新是燕儿谷生态观光农业有限公司总经理，11年前，在北京打拼多年后，他义无反顾地回到村里，当起第一书记。“我出生在这里，一直有农村情结，回乡后看到村里青壮年纷纷离家打工，村子逐渐沦为‘空心村’，我很难受。”回乡后，徐志新着手种树、修路、治理环境，建起一座生态观光田园综合体“燕儿谷”。“每年30多万人次的游客过来。”徐志新说。

位于大别山深处的燕窝湾村远离城市，许多无污染、品质高的农产品此前总是卖不出好价钱。为了帮村民增收，徐志新决定抓住电商风口，开启助农直播。徐志新性格活泼开朗，他直播带货的销售额从一场3000多元，增加到如今每场稳定在60万元左右。仅6个月，就有43.1万人关注了徐志新的直播间，各类农产品的网上总成交额5600万元。

徐志新帮忙“带货”的产品越来越多。他不仅自己直播，也会请村民、地方领导光临直播间，为黄冈羊肚菌、小紫薯、红安苕等农产品带货。

燕儿谷火了，当初背井离乡的村民，像燕子一样“飞”了回来，返乡村民逐渐成为燕窝湾村发展的主力军。村里的就业机会越来越多，不少村民还开办起民宿、农家乐，走上致富道路。

近年来，黄冈市围绕产业布局，出台一揽子新政，提供人才、平台、财政、融资等10个方面的政策支持，动员和吸引1000多名黄冈籍在外创业能人、专家教授回乡投资兴业。

燕窝湾村的发展也吸引了不少年轻人，徐志新的女儿江雨奇便是其中一位。2021年，江雨奇留学回国后，放弃大城市的工作机会，一头扎进大别山区。“我和同事们正在计划打通跨境电商渠道，把大别山里的优质农产品卖到全世界。”江雨奇介绍，她的团队成员几乎都是“90后”。

在黄冈，像江雨奇一样的回乡创业能人中，具有大专及以上学历的占86.6%。同时，黄冈各地大力实施“一村多名大学生计划”，为乡村振兴提供人才、智力支撑。

立足优势，集中力量发展特色农业

黄冈市蕲春县的各个艾草产业园里，满眼青绿，飘香四溢。走进湖北鼎艾科技有限公司产品展示厅，艾条、艾柱、艾饼等产品一应俱全。“现在每天发货10余万件，上年年销量已经达到了5000多万元。”董事长骆百林介绍，公司今年又新招了10多位员工。

地处北纬30度的蕲春，气候湿润，是艾草生长的天堂，李时珍在《本草纲目》中写道：“自成化以来，则以蕲州（蕲春旧称）者为胜，用充方物，天下重之，谓之蕲艾。”

蕲艾是蕲春的自豪。但蕲艾生命力强大，无需过多关照也能在野外生长，很长一段时间，蕲春人仅把它当成普通的中草药，守着金叶子，却过着穷日子。

2012年起，蕲春开始探索蕲艾的人工栽培技术，发展良种繁育。为了鼓励老百姓种植蕲艾，蕲春专门设立蕲艾种植奖补资金，实行保护价收购。不仅如此，蕲春县通过建设基础设施、标准化生产基地、公共服务和仓储物流平台，让老百姓看到政府发展蕲艾产业的决心。

骆百林介绍，现在蕲春人种植蕲艾的积极性很高，通过农户+基地的模式，一亩蕲艾可为农户提供三四千块钱收入。纵观蕲春，全县有3000多家企业与蕲艾相关，36个行政村形成了246个百亩以上蕲艾连片基地。去年，蕲艾产值达80.88亿元，带动约20万人就业。

近年来，蕲春县实施蕲艾科技研发创新工程，鼓励支持引导涉艾企业在科技研发方面加大投入，7家龙头企业建立了科技研发中心，并制定和完善了2个地方标准、3个团体标准、73个企业标准，蕲艾种植、加工、研发、仓储、流通全产业链正逐步完善。“现代科技赋能千年艾草，蕲艾产业链正加速升级，企业硬件也在不断升级，研发能力逐步提升。”蕲春县委副书记、县长陈丹说。

除了蕲艾，黄冈的中国特色农产品优势区数量占到湖北全省20%以上：麻城福白菊是中欧互认地标品牌，罗田板栗全国产量第一，红安苕形成的100多个产品产值达19.8亿元……

为巩固脱贫攻坚成果，推进特色农业产业发展，黄冈设立4850万元市级财政奖补资金，全力建设茶叶、中药材、油茶等十大产业，每条产业链由一名市级领导当链长、一个牵头单位负责、一个工作专班推进、一个专家团队指导。“我们要做给农民看，带着农民干，趟出‘生产基地化、产品标准化、产业融合化’的发展新路子，有效提高产业效益。”黄冈市委农办主任、市农业农村局党组书记、局长闫吉说。

农旅融合，传承发扬乡村优秀文化

青砖黛瓦石墙，蝉鸣鸟啼溪流，群山之间，登高而望，坐落于黄冈麻城市黄土岗镇桐枧冲村的茯苓窝像个世外桃源，吸引了不少黄冈周边和武汉的游客。“我们从2017年开始在伏苓窝发展‘美丽经济’，仅去年我们就接待了15万人次的游客。”麻城茯苓窝康养农场董事长贺俊涛说。

伏苓窝传统建筑历史悠久，可追溯到明代，荆楚风格特色浓厚。但是，这里山高水长，距离麻城市区有50多分钟车程，有一段时间里，年轻人基本外出打工，只剩下老年人守着山林过穷日子，许多老房子因无人居住破败倒塌。

麻城有像伏苓窝这样的中国传统村落16个，大多遇到过这个共同的问题：原住民大量迁出，传统村落的活态传承和振兴难以为继。2017年，伏苓窝村开始破局。

黄土岗镇党委、政府首先组织在外的能人回乡座谈，通过在外能人邀请有意向的企业到桐枧冲村实地考察，同时组建招商引资专班对接意向企业。最终，伏苓窝引来了“金凤凰”——武汉开心果园农业发展公司。

“伏苓窝的开发坚持修旧如旧，仅在室内装修上加入现代元素。”贺俊涛介绍，他们从农户手中取得100栋闲置农房30年的经营权，与村集体合作运营。去年，茯苓窝通过共享民宿、果蔬种植和研学旅游等农旅融合项目，共计销售500多万元的农特产品，带动村集体经济收入超10万元。

在传统村落保护与利用上，麻城市还探索出了谢店古村模式和长岭关村模式，前者由政府投资建设，统筹管理古村落的古建筑、基础设施和旅游开发，后者通过村党组织+合作社的“村社合一”模式，整合资源要素，实现村集体与农民群众抱团发展。

今年4月，麻城市被住房和城乡建设部、财政部评为传统村落集中连片保护利用示范县（市、区）。“我们将以集中连片保护为契机，上下一体，统筹多方力量保护和利用好传统村落，打出响亮的文旅品牌。”麻城市委书记汪国兵说。

全面推行乡村振兴，基础在产业，核心在人才，重点在解决好三产融合。黄冈市委书记张家胜表示，黄冈要持续推动乡村产业发展，大力实施“双十双百”工程，全力以赴强龙头、创品牌，加快推进十大重点农业产业链延链、补链、强链，不断提升农业产业化水平，努力把特色产业做成主导产业，把优势产业做成优质产业。

（沈红星参与采写）

(责编：袁勃、牛镛)