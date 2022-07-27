人民网北京7月27日电 （记者杜燕飞）中国电力企业联合会（以下简称中电联）日前发布的《2022年上半年全国电力供需形势分析预测报告》(以下简称《报告》)显示，今年上半年全国电力系统安全稳定运行，电力供需总体平衡，预计下半年全社会用电量将同比增长7%左右，增速比上半年明显回升，全年全社会用电量增速处于年初预测的5%-6%预测区间的下部。

中电联举行上半年全国电力供需形势分析预测报告发布会。人民网记者 杜燕飞摄

电力消费需求方面，《报告》显示，今年上半年全社会用电量达4.1万亿千瓦时，同比增长2.9%。一季度、二季度全社会用电量同比分别增长5.0%、0.8%，其中，第一产业用电量513亿千瓦时，同比增长10.3%；第二产业用电量2.74万亿千瓦时，同比增长1.3%；第三产业用电量6938亿千瓦时，同比增长3.1%。城乡居民生活用电量6112亿千瓦时，同比增长9.6%。中部地区用电量同比增长6.9%，增速领先。

“6月，随着疫情明显缓解，稳经济政策效果逐步落地显现，叠加多地高温天气因素，当月全社会用电量同比增长4.7%，比5月增速提高6个百分点。”中电联秘书长郝英杰在新闻发布会上表示，这一定程度上反映出当前复工复产、复商复市取得积极成效。

数据显示，第二产业6月份用电量同比增长0.8%，增速比5月份回升1.4个百分点。其中，建筑业降幅比5月份收窄7.7个百分点；制造业用电量同比增长0.9%，增速比5月份回升1.3个百分点。

电力生产供应方面，《报告》显示，截至6月底，全国全口径发电装机容量24.4亿千瓦，同比增长8.1%；规模以上电厂发电量3.96万亿千瓦时，同比增长0.7%；电力投资同比增长12.0%，非化石能源发电投资占电源投资比重84.7%；非化石能源发电装机占总装机容量比重上升至48.2%；水电和太阳能发电量增速均超过20%；水电和太阳能发电设备利用小时同比分别提高195小时和30小时；跨区输送电量同比增长6.6%，跨省输送电量同比增长4.9%；市场交易电量同比增长45.8%。

对于业内关注的迎峰度夏期间电煤库存问题，中电联规划发展部副主任叶春告诉人民网记者，今年以来，各项政策措施效果逐渐发力，煤炭生产保持较高的水平，市场供需关系明显缓和，市场价格中枢和波动幅度明显低于去年四季度。

数据显示，从煤炭供应来看， 1至6月份，生产原煤21.9亿吨，同比增长11.0%；受国际市场形势影响，1至6月份进口煤同比下降17.5%，同比少进口近2500万吨。从电煤需求来看，1至6月份，全国发电供热用煤12.1亿吨，同比减少2%，3月份以来，受气温相对偏凉、水电、风电等清洁能源发电快速增长等多因素影响，电煤消耗量同比减少。

“当前，疫情得到有效控制，企业加快复工复产，重点行业用电增长，叠加气温升高等因素影响，进入季节性用电用煤高峰期，近日来河北、河南、江苏、山东等多省电网电力负荷创下历史新高，尤其进入7月，最高调度负荷和调度发电量均创历史新高。”叶春表示，根据中电联统计，截至6月底，纳入电力行业燃料统计的发电集团燃煤电厂煤炭库存9601万吨，同比提高42.6%，电煤库存可用天数22.4天，电厂煤炭库存基本达到迎峰度夏前峰值。

对于下半年电力供需情况，《报告》预计，下半年全社会用电量将同比增长7%左右；新增装机规模将创历史新高，全年新增发电装机容量大约为2.3亿千瓦；全口径发电装机容量达26亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机合计约为13亿千瓦，同比增长16%，占总发电装机容量比重上升至50%，将首次达到总发电装机规模的一半。

“下半年迎峰度夏、度冬期间，全国电力供需总体紧平衡、局部有缺口、供应有保障。”《报告》认为，预计全国最高用电负荷将超过12.5亿千瓦，在持续大范围高温的情况下，可能达到13亿千瓦左右，同比增加约1亿千瓦。华东、华中、南方等区域部分省份在用电高峰时段电力供需偏紧。在电煤供应有保障的情况下，不会重现去年9月份、10月份全国大面积电力供应紧张的情况。

《报告》指出，目前进入电力保供的关键期，需要密切跟踪天气、燃料、消费和市场等形势进行综合预判，做好迎峰度夏电力保供工作。

“电网企业要积极配合各地方政府部门提前制定有序用电工作预案，并根据实际情况不断完善。坚持‘需求响应优先、有序用电保底、节约用电助力’的原则，加大用户侧参与调节力度，最大限度保障电力电量平衡，坚决守住民生用电底线。”中电联统计与数据中心主任王益烜说。

(责编：杨曦、吕骞)