本报记者 王 政

数据来源：工信部

今年上半年，我国规模以上工业增加值同比增长3.4%，规模以上制造业增加值同比增长2.8%，制造业增加值占GDP的比重达28.8%，比2021年提高1.4个百分点。

工业和信息化部新闻发言人、总工程师田玉龙7月19日在国新办新闻发布会上表示，今年以来，各地区、各部门确保重点产业链供应链稳定畅通，加力帮扶中小企业，发力培育新产业新动能，工业经济迅速扭转了4月份一度下滑势头，呈现恢复增长态势，彰显了经济稳定“压舱石”作用，为稳住宏观经济大盘提供了有力支撑。

保链稳链效果明显，重点地区、行业、产业链恢复增长

7月18日，位于广州南沙的广汽丰田第四生产线正加足马力生产，工厂生产节拍已经从85秒提速到58秒，主力轿车凯美瑞的产能从每天953台提升至每天1200台。

“面对疫情反复和芯片短缺的挑战，广汽丰田通过提前备货、灵活调整生产计划、实时匹配销售需求等措施，全力以赴保供稳产，上半年累计销量超50万台，同比增长19.9%，实现工业总产值747.7亿元，同比增长39.5%。”广汽丰田有关负责人介绍，在现有产线最大化提升产能的同时，新增20万辆产能的新能源专属工厂也将投产。上半年，企业还新增招聘员工2465人，切实助力稳增长、稳就业。

伴随着产业链供应链快速恢复，6月份，汽车产量由4月降幅46.1%转为增长28.2%。在全部规模以上工业生产增速较上月加快的3.2个百分点中，汽车制造业就贡献了1.3个百分点，起到显著支撑作用。

“上半年重点地区、重点行业、重点产业链恢复增长，保链稳链效果明显。”田玉龙说，分区域看，重点地区工业生产明显改善。上半年31个省份中有25个工业增加值实现正增长。其中，东部地区增长2.2%，6月份增速达3.8%；中部和西部地区工业生产保持平稳，上半年工业增加值均增长7.3%。

分行业看，上半年41个工业大类行业中33个增加值同比实现增长，6月份有27个行业增加值增速较5月进一步回升。其中，电子制造业增加值同比增长10.2%，消费品制造业增加值同比增长3.5%。装备制造业增加值在4月下降8.1%后，5、6月迅速回升至1.1%和3.9%，上半年同比增长4.3%。

重点产业链供应链加快恢复。疫情防控期间，2.25万家部省“白名单”企业全面复工复产。长三角、珠三角地区规模以上工业企业全面复工。重点监测的15家汽车生产企业日产量5月下旬恢复至正常水平；集成电路领域保持90%以上的高产能利用率。

工信部运行监测协调局副局长陶青说，下一步，将加强对重点地区、重点行业、重点企业运行情况监测，推动关键节点企业稳产达产。进一步完善重点产业链供应链协调平台，健全大宗产品供需“红黄蓝”预警机制，加强汽车芯片供给，确保汽车、集成电路等重点产业链供应链稳定畅通。

转型升级持续推进，产业发展韧性不断增强

走进位于宜兴环科园的江苏俊知技术有限公司，5G智能制造车间正满负荷生产。“今年订单增长速度非常快，像5G射频馈线、5G通信用电力电缆、漏缆、光分路器、光缆组件等产品，单子已经排到年底了。”公司总经理钱熙文说。

作为国家级专精特新“小巨人”企业，俊知技术在5G通信用毫米波射频器件领域实现了关键技术突破，研发生产的10余款新品有效替代同类型产品进口，打破国外垄断。“仅5G物联网、毫米波新产品等，今年上半年的产值同比增速就达到了95.32%。”钱熙文说。

俊知技术的高速成长，得益于我国“双千兆”网络协同发展的深入推进。截至今年6月底，我国千兆光网具备覆盖超过4亿户家庭的能力，5G基站累计开通185.4万个，5G移动电话用户达到4.55亿户。

传统产业数字化改造提升进程进一步提速。上半年，“5G+工业互联网”建设项目超过3100个，其中二季度新增项目700个。“5G+工业互联网”行业专网数量超过2000个，较大型工业互联网平台超过150家。孵化解决方案供应商超6000家，服务范围覆盖90%以上制造业领域，规模以上工业企业关键工序数控化率和数字化研发设计工具普及率分别达到55.7%、75.1%。

“上半年高技术制造业增加值同比增长9.6%，高于制造业增加值增速6.8个百分点。”田玉龙说，新兴产业已成为推动转型升级、增强产业韧性的重要新动能。其中，二季度，单晶硅、多晶硅、光伏电池等产品产量分别增长61.3%、50.6%、30.4%，较一季度分别加快37.3、13.0、6.1个百分点。

帮扶中小企业纾困，规上中小工业企业增加值同比增长3.7%

冶炼过程中的高温熔体物料，无须取样制样，便可在5分钟内完成非接触在线成分检测，助力用户企业实现精准冶炼控制和工序衔接优化，年新增经济效益数百万元。铜陵有色金属集团金冠铜业分公司奥炉厂区率先应用的“熔体成分在线检测仪”，是合肥金星智控科技股份有限公司近年来突破的一个技术难题。

“省、市、区三级政府推出的众多惠企政策，让我们中小企业收益良多，不仅生产恢复到正常水平，上半年销售收入同比更是增长57%。”金星智控副总经理周慧说，在合肥市高质量发展政策的牵引下，企业已与众多科研院所和产业链企业共同打造了高端检测仪器领域协同创新联合体，引入博士、博士后10名，有望形成专利技术30项，完成新产品研制6项。

“上半年，中小企业经营状况有所改善，规模以上中小工业企业增加值同比增长3.7%，增速高于整体工业，呈现企稳向好发展态势。”田玉龙说。

加力帮扶中小企业纾困解难。一系列政策措施涉及组合式税收优惠、提高稳岗返还标准、促进中小微企业融资，减免物业房租等多个方面。上半年，中小企业享受新增减税降费及退税缓税缓费近1.8万亿元。

加大对中小企业服务力度。开展中小企业服务月活动，统筹推进“一起益企”中小企业服务、防范和化解拖欠中小企业账款、大中小企业融通创新“携手行动”、中小企业数字化赋能等4个专项行动。今年以来，全国各类服务机构组织开展政策宣贯活动，服务中小企业2000多万次。

加快优质中小企业梯度培育，组织开展2022年制造业单项冠军企业和3000家左右专精特新“小巨人”企业培育遴选。组织中小企业网上百日招聘高校毕业生活动，16万家中小企业提供就业岗位212万个。

“下一步，工信部将会同有关部门狠抓政策落实，坚持纾困与培优相结合，鼓励引导中小企业加强创新、转型升级、提质增效、做优做强。加强中小企业权益保护，帮助中小企业克服当前困难、实现平稳健康发展。”田玉龙说。

制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2022年07月20日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)