人民网北京7月27日电 （记者余璐）记者从国家林业和草原局获悉，日前，《退耕还林综合效益监测国家报告（2020）》（以下简称《报告》）发布，这是首个全国退耕还林还草生态、经济和社会三大效益进行综合评估的报告。《报告》显示，2019年，全国退耕还林还草综合效益总价值量为24050.46亿元，其中生态效益14168.64亿元、经济效益2554.86亿元、社会效益7326.96亿元。

国家林业和草原局相关负责人表示，退耕还林还草生态效益总价值量包括涵养水源、净化大气环境、固碳释氧、生物多样性保护、保育土壤、森林防护和林木养分固持7类生态功能的价值。其中，“水库”“氧吧”“碳库”价值突显，居前三位，涵养水源价值量为4630.22亿元，净化大气环境价值量为3101.75亿元，固碳释氧价值量为2230.16亿元。报告显示，2016年，我国首次开展全国退耕还林生态效益监测评估，当年的生态效益总价值量为13824.49亿元，居前三位的也是涵养水源、净化大气环境和固碳释氧。

退耕还林还草经济效益总价值量中，第一产业价值量最大，为1483.05亿元；第二产业价值量为654.53亿元，第三产业价值量为417.28亿元。

《报告》认为，退耕还林还草以资源培育为主的产业成效突出与退耕还林还草工程的本质特征密不可分，但由于退耕还林还草工程主要集中于陡坡耕地、严重沙化耕地等生态环境脆弱的区域，立地条件较差，经济效益尚未得到充分发挥。同时，这组数据也从侧面反映了退耕还林工程经济效益具有极大的增长空间，尤其是林业经济和林产品加工的发展，会促进林业生产服务、技术服务及生态旅游和森林康养服务的发展。

退耕还林还草社会效益总价值量包括发展社会事业、优化社会结构、促进社会组织发展和完善社会服务功能4类社会价值，价值量分别为4474.21亿元、2479.55亿元、310.92亿元、62.29亿元。

据介绍，退耕还林还草工程自1999年试点实施以来，截至2019年年底，累计实施退耕还林还草5.15亿亩，中央财政累计投入5174亿元，工程涉及全国25个省（区、市）和新疆生产建设兵团，完成造林面积占同期全国重点生态工程造林总面积的40.5%，工程区森林覆盖率平均提高4个多百分点，其成林面积占全球增绿面积的比重超过4%，4100万农户1.58亿农民直接受益。

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