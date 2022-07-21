原标题：2022百度世界大会：人均一个数字人时代已经到来

7月21日，由百度与央视新闻联合举办的2022百度世界大会在线上召开。大会以“AI深耕，万物生长”为主题，由总台央视主持人撒贝宁与百度AI数字人希加加担任主持，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏及百度各业务领军人物出席。

大会上，百度最新AI技术成果集中亮相，百度发布第六代量产无人车Apollo RT6，成本25万元，量产成本大幅降低至业界的1/10。

李彦宏在会上表示，“我们正处在技术创新的大周期中，新能源、太空探索、生物医药、智能制造等新技术纷纷涌现。中国的科技发展一定会走到世界前沿。而这条路，需要很多“石块”铺就。百度愿意成为其中的一块“铺路石”，在基础研究、基础技术和底层创新上贡献力量。”

百度第六代量产无人车Apollo RT6，在2022百度世界大会上亮相。Apollo RT6是百度面向未来出行自主研发、正向设计的量产车，支持有方向盘、无方向盘两种模式，实现了100%车规级和整车全冗余系统。

基于自动驾驶技术的突破，Apollo RT6成本降低为业界的1/10，仅为25万元。根据规划，Apollo RT6会于2023年率先在萝卜快跑上投入使用，可以在全国各地部署上万辆。基于无人车成本的降低，百度测算未来打无人车要比现在打车便宜一半。

萝卜快跑是百度去年发布的自动驾驶出行服务平台，目前已进入10个城市。大会上披露，“萝卜快跑”的订单量已经累计超过了100万。

未来的城市智能交通，不仅要有“聪明的车”，还要有“智慧的路”。根据大会上披露的最新数据，百度智能交通方案已经在全国50多个城市得到实践和验证，其中AI信控技术百度已经做到了全球最领先的位置。李彦宏判断，“以车路协同为基础的智能交通，可以让通行效率提升15%-30%，推动GDP每年2.4%-4.8%的绝对增长。”

现场，中国十大传世名画之一、分别藏于浙江省博物馆及台北故宫博物院的《富春山居图》的残卷被补全修复。完成这一“奇迹”的是百度的AI技术，完成绘画后，AI还为此题诗一首：“一峰一状百树迎，天水合璧两岸情。”不仅如此，每个人，都可以根据自己的想法，去补全《富春山居图》缺失的这部分。

此外，百度AI数字人希加加也现场一展画技，完成了撒贝宁提出的“后现代感的色彩斑斓的朦胧的猫”的考题。

百度世界上所展示的AI绘画等AIGC（AI Generated Content，人工智能自主生成内容）能力，都是基于百度文心大模型实现。百度文心大模型基于飞桨平台开发，以知识增强为特色，截至目前已经发布20多个大模型，其中包括与合作伙伴联合发布的能源、金融等行业大模型，以及面向生物计算领域的文心生物计算大模型等。

现场，百度披露在预训练大模型领域的又一重大进展，联合中国航天发布了航天领域的大模型，从航天领域的数据和知识中融合学习，可以对航天数据进行智能采集、分析和理解，助力深空智能感知、规划和控制等技术突破。

去年，百度就已成为“中国探月与航天工程人工智能全球战略合作伙伴”，此次大会，中国探月工程副总指挥、国家航天局探月与航天工程中心主任刘继忠也通过现场连线的方式出席，与百度首席技术官王海峰博士共同探讨AI技术如何助力中国航天梦想。后续，百度还将继续探索与中国航天的合作路径。

“感谢百度对中国探月、行星探测工程的支持，期待‘航天-百度·文心大模型’的成功应用，可以促使科研人员有更多精力投入到创新、创造的工作中。”刘继忠主任表示，“未来，我们双方将充分发挥各自优势，在深空探测智能技术研发、应用平台开发及项目实施、太空科创科普传播和人才培养等方面开展全面深入合作。”

会上，百度智能云披露了在能源、制造、公共服务和农业等多个领域的进展。例如，AI赋能火电厂降低煤耗，能使全国一年碳减排的潜力达到600万吨；百度智能云在中国制造重镇苏州常熟，通过智能质检、知识搜索等应用，推动当地企业向精细化生产转型，并逐步向全产业链延伸；连续在泉州、广州两个城市落地智慧水务系统后，百度智能云摸索出“百度治水模式”；在山东寿光，百度智能云结合当地农业特色，实现蔬菜种植产量提升10%。

同时，百度智能云还升级了全新的解决方案。工业方面，百度智能云带来了全新升级的开物工业互联网平台，新版本“开物2.0”累积超过200个工业解决方案，沉淀了3.8万个工业模型，覆盖质量管控、安全生产、节能减排、生产制造等九大领域。以AI振兴乡村为目标，百度智能云还推出了“九州区县大脑”。

除了分享“云智一体”赋能实体经济的案例，大会上百度也展示了其服务用户AI生活的最新人工智能产品。

百度AI数字人度晓晓又一次在百度世界大会中亮相，并现场展示AI陪聊与智能服务功能。度晓晓是百度APP AI探索官，也是国内首个可交互虚拟偶像，有独特的情感交互系统，度晓晓上线百度APP，代表着“人均一个数字人”的时代已经到来。用户直接在百度APP搜索“你好”，即可召唤度晓晓。

此外，已走进超4000万个家庭的小度，将“未来的家”搬上央视舞台，并亮相了三款围绕着家庭健康相关领域的人工智能产品——小度添添智能健身镜M30、小度语音智能闹钟及小度大屏护眼学习机P20，分别针对运动健康、睡眠健康以及青少年护眼健康。（记者 林迪）

(责编：董童、李源)