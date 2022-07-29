本报记者 王 浩

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习近平总书记强调：“人才振兴是乡村振兴的基础，要创新乡村人才工作体制机制，充分激发乡村现有人才活力，把更多城市人才引向乡村创新创业。”

近年来，各级农业农村部门大力培育高素质农民，队伍规模持续扩大，产业发展水平不断提升，示范带动作用持续增强，为全面推进乡村振兴提供了有力支撑。

懂技术、善经营，高素质农民示范带动作用持续增强

天府粮仓，稻畦纵横，禾秧摇曳。“前脚收完麦子、后脚育秧栽苗，一年两季，一茬接着一茬干。”四川省广汉市金鱼镇种粮大户刘健说。

虽然是90后，可刘健和种地打了多年交道，“我的性格就是敢想敢干，这些年用了不少新技术，种地蹚出了新路子。”

刘健的稻田，苗垄笔直，株距匀称：“秘诀是北斗自动导航驾驶系统。卫星‘指路’，自动规划路线，插秧机跑得直，秧苗插得齐。”

刘健讲起种田经：“天上飞的有植保无人机，地上跑的有乘坐式高速插秧机、收割机。我还添置了粮食装载机、烘干机，与最初相比，每亩投入成本可减少30%，小麦增产50斤。”

回想起最初返乡的时候，刘健自嘲“五谷不分，仅有一股子热情”。他说：“这些年我一直参加农广校培训，向专家请教，跟同行交流，一点点摸索出了门道。”如今，刘健经过遴选考核成为高素质农民。

“长期以来，乡村面临人才数量不足、素质偏低等问题，推动农业农村高质量发展，亟须一支知农爱农实用人才队伍。”中央农业广播电视学校常务副校长胡永万说，“我们实施高素质农民培育计划，广泛吸纳农民，开展教育培训，提升技术技能，为乡村振兴源源不断地输送人才。”

越来越多的高素质农民涌现在广袤田野。目前全国每年培育高素质农民80万人，其中种粮大户17万人。高素质农民队伍中，超六成为规模经营农户，五成以上实现了耕种收综合机械化生产，一半以上加入了合作社或与农业企业建立了产业链接。

头雁引领群雁齐飞。高素质农民充分发挥联农带农作用，把小农户纳入现代农业。

管好近3000亩地，靠啥？“40多台套农机、12位农机手，耕种收全程机械化。不仅每亩平均成本节省200多元，有的地块小麦亩产还能突破1500斤。”山东省招远市锦程家庭农场负责人张桂玲底气十足。

“我托管了1700多农户的土地，大伙儿都享受到了先进农机带来的便利。”张桂玲介绍，“这台220马力拖拉机，可是十里八乡最先进的。去年秋冬种遇上连阴雨，小农机下不了地。多亏了这台大拖拉机劲儿大、轮胎宽，让小麦及时播种。”

作为山东省农广校烟台市分校培育的1.9万多名高素质农民中的一员，张桂玲的种地方式一直在升级，“参加培训、考察交流，思路慢慢打开了。从小打小闹到集中流转，再到土地托管，抱团闯市场才能共赢。”

示范带动作用持续增强。目前，超七成的高素质农民为周边农户提供技术指导和农产品销售支持，平均每人带动17户。“他们发挥技术、经营管理、市场营销上的优势，以土地托管、订单生产、引领示范等方式，带动农民发展产业，促进农业高质高效。”胡永万介绍。

培训课堂连田间接“云”端，扩大覆盖面，提高服务针对性

全面推进乡村振兴，需要大力培养乡土人才。各地着力完善机制，创新方式，精准对接需求，助力广大农民全面发展。

“高粱种子籽粒小，埋深了，不好出苗，3厘米左右最佳。”高粱地里，农技员边操作边讲解，陕西省宝鸡市凤翔区种植大户杨帆记下要点。

今年开春，杨帆打算改种高粱，可心里没底，“翻技术书、上网搜资料，说啥的都有，看得云里雾里，要是有人带着种，那该多好！”

如何精准满足广大农民的培训需求，如何保证学习效果，凤翔区农广校探索建立田间学校。听到消息，杨帆第一时间报了名。“田间学校开在合作社里，种植能手一对一教，选什么种子、咋样施肥、农机怎么操作，几堂课学下来就能入门。”杨帆说。

“田里上课，看得清楚，听得明白。”杨帆信心满满，“水肥追得及时，高粱苗蹿得高。我和企业签了订单合同，保底价收购，就盼着今年能有好收成。”

“我们和产业带头人合作，把学校建在产业链上，让农民愿意学、学得会。”凤翔区农广校校长郭晓红介绍，围绕特色主导产业，全区累计培育高素质农民7.2万人次，培训农村实用人才16.7万人次，助农增收2.4亿元。

胡永万介绍，农广校从教师队伍、实训基地、教学资源等环节发力，提升培训质量，并支持各类社会力量和资源多渠道、多领域参与，创新培育机制，打造更精准的培训体系。

为扩面增效，培训不仅连田间，还接上了“云”端。各地充分利用互联网平台，共享优质教学资源，打造在线学习平台。

“好老师都在手机里，随时随地能‘充电’。”凤翔区秦绿农业科技发展有限公司负责人强青军说，“忙完一天农活后，我总会抽出时间看直播、上网课。”

打开“凤翔农民手机学校”APP，政策汇总、实用技术、市场营销等课程应有尽有。“最近我一直跟着老师学短视频剪辑、线上销售，咱不仅要把樱桃种好，还要卖得俏。”强青军说。

“多用竖屏，多拍细节，晚上7点左右发布效果最好。”说起学习成果，强青军打开话匣子，“观看量最高的一条短视频有4.9万人次。”

流量带来销量。“来自大城市的客户越来越多了，线上销量逐渐超过了一半，一年卖樱桃就能有30多万元的收入。”强青军算起账。

“开办手机学校，实现线上线下融合教学，学员离校不离训、毕业不停学，实现了终身学习。”郭晓红说。截至去年底，学员接收各类实用技术信息超过782万条，受益群众近10万人。

“接下来，我们要扩大培育覆盖面，提高人才培养的有效性和针对性，把农民培育纳入乡村振兴发展规划，让农民‘能学愿学’‘愿学尽学’。”胡永万说。

做好培育服务，创新长效机制，在产业中发现人、培养人

从家电销售员到葡萄产业能手，河北省晋州市怡嘉乐家庭农场负责人李苍英实现了跨界创业。

多年前，看到老乡们种的葡萄不好卖，李苍英深受触动，“卖葡萄跟卖家电一个道理，市场认的是过硬的品质、叫得响的牌子。”

提升品质，打绿色牌，李苍英说干就干：用蚯蚓粪改良土壤，发展富硒有机葡萄，走高端市场。可就在李苍英干得红红火火的时候，葡萄遇上了病虫害。“技术是咱的短板，我赶紧找农广校专家，边学边干。”李苍英说，“成立家庭农场、注册品牌、参加展销会，农广校没少牵线搭桥，我们的品牌知名度越来越高，去年收入过了百万元。”

帮扶给力，还得增强内力。“上马葡萄干加工线，残次果也能卖上好价钱。建设田间公路和停车场，建设采摘园区，游客可购可赏可玩，三产融起来，产值预计能再翻番。”李苍英说。

“返乡人才大多从事新产业新业态，我们开展基地、线上、线下一站式培育服务，引进龙头企业，对接市场信息，搭建三产融合发展平台，营造良好的创业环境，让高素质农民回得来、留得下。”石家庄市农广校校长许晓东说。

延伸产业链条，夯实产业基础。石家庄市农广校引入传统大豆制品现代化工艺技术集成，成立产业化联合体，带动优质大豆种植两万余亩；为平山等地引进种植连翘和珍珠油杏项目。仅2021年，农广校嫁接项目10个，培育高素质农民2600人。

引才用才长效机制不断创新，让农业成为有奔头的产业，让农民成为体面的职业，让广袤田野成为吸引人才的磁铁。

“我在田里泡了十来年，从门外汉变成了高级农艺师。”广汉市垦丰果蔬种植专业合作社负责人黄达安说，“有了职称，可以享受城镇职工基本养老保险的定额补贴，还可以在银行获得贴息贷款，干事创业的劲头更足了。”

“经过农业农村部门考核、面试，合格后就能颁证。”黄达安说，“不管是种植管护还是销售运营，我都积累了丰富经验，辐射带动周边蔬菜种植户近万户。”

完善人才评价，各地不断探索，江苏省昆山市开展高素质农民职称评审，注重实际技能和业绩，放宽评审条件。湖北省宜都市用好职称评定指挥棒，将参评者工作实绩、技术水平、带动效应、取得的经济社会效益等作为主要评价依据。

“在产业中发现人、在产业中培养人、在产业中用好人，打造一支用得上、留得下的高素质农民队伍，长期稳定扎根乡村，服务支撑农业农村现代化建设。”胡永万说。

《 人民日报 》（ 2022年07月29日 18 版）

(责编：袁勃、牛镛)