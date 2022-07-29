人民网北京7月29日电 （记者王仁宏）今年5月，住建部会同有关部门，出台3项住房公积金阶段性支持政策，减轻企业支出压力，帮助缴存人渡过难关。住房和城乡建设部新闻发言人王胜军在当日举行的发布会上表示，目前，全国341个设区城市（地、州、盟）均已制定具体实施办法。

据悉，截至7月20日，全国共支持2.3万家企业、139.6万名职工缓缴住房公积金71.1亿元；对12.8万笔受疫情影响，无法正常偿还的个人住房贷款不作逾期处理，涉及贷款余额369.8亿元；支持180.6万名职工提高租房提取额度，提取住房公积金88.5亿元。此外，还为缴存单位和职工提供更多“网上办、掌上办、指尖办”服务，平均线上业务办理率提高4.3个百分点。

住房公积金属于缴存人所有，事关缴存职工切身利益。如何在助企纾困的同时，最大限度地保障缴存人权益？对此，住房公积金监管司副司长王旭东表示，住建部制定和实施阶段性支持政策，注重统筹兼顾，对缴存人的权益保障主要体现在以下两个方面。

第一，保障职工权益不受影响。企业申请缓缴，应与职工充分协商、达成一致。企业缓缴期间，职工正常提取和贷款不受影响。同时，企业缓缴时应明确补缴方案，政策到期后，及时补缴。

第二，兼顾缴存人的现实困难。充分考虑部分缴存人支付房租压力大、疫情期间偿还贷款有困难等现实需求，要求各地加大租房提取支持力度，更好地满足缴存人支付房租的实际需要；对受疫情影响不能正常偿还贷款的，不作逾期处理，不记征信、不罚息。

“这样的安排，有利于企业和职工同舟共济、共克时艰，最大限度地保障职工权益，帮助缴存人渡过难关。”王旭东说。

从实施情况看，各地细化措施、创新机制、认真落实，政策效果逐步显现。

其中，沈阳市采取一企一专员，温州市派出12个入企便民服务队，“一企一策”帮助企业和职工建立协商机制，制定补缴方案。上海市将租房提取标准，由每月2500元提高到3000元，已惠及13.6万人，预计今年可减轻缴存人租房负担26亿元。广州、深圳市优化租房提取政策，向缴存人提供精准支持，惠及人数分别达到14.7万人、30.7万人，提取金额同比增长约20%。北京市对1.4万笔住房公积金贷款不作逾期处理，涉及贷款余额87.0亿元。此外，部分城市在方便企业和职工办理，提高办事效率方面，也采取了相关措施，取得较好效果。

王旭东表示，下一步，住建部将总结推广好经验、好做法，指导地方在助企纾困的同时，最大限度地保障缴存人权益。

(责编：王仁宏、吕骞)

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