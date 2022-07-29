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360集团周鸿祎：上科技高山下数字蓝海 民营企业要成为创新主体

人民网记者 罗知之
2022年07月29日12:20 | 来源：人民网
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民营经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分，为国民经济发展作出了突出贡献，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥着重要作用。10年间，我国民营企业数量翻了两番，韧性与活力不断增强。
    “我国民营经济只能壮大、不能弱化。”面对世纪疫情交织下的百年变局，民营企业如何练好内功，把握时代机遇，民营企业家如何锐意进取，创造新的辉煌？近日，人民网《对话企业家》推出“民营企业家谈信心”系列，传递企业声音、提振发展信心、展现使命担当。

“民营企业应该成为创新的主体，要上科技高山、下数字蓝海。”近日，360集团创始人周鸿祎在做客人民网《对话企业家》栏目时如是说。

在他看来，能力越大，责任越大，优秀的民营企业不是实现行业的垄断，而是真正帮助国家解决复兴过程中的技术问题，这叫上科技高山；通过数字化技术，实现传统产业的数字化改造，这叫下数字蓝海。

近年来，我国数字经济发展取得显著成就，为推动经济社会高质量发展提供了重要支撑和关键引擎。

《数字中国发展报告（2021年）》显示，2017年到2021年，我国数字经济规模从27.2万亿增至45.5万亿。总量稳居世界第二，年均复合增长率达13.6%，占国内生产总值比重从32.9%提升至39.8%，数字经济作为国民经济的“稳定器”“加速器”作用更加凸显。

与此同时，也要看到，数字化程度越高，安全挑战就越大。

“软件可以重新定义这个世界。”周鸿祎表示，从老百姓的衣食住行、吃喝玩乐，到政府的管理、社会的治理、城市的运转，再到工业企业基础设施的运行都架构在网络和软件之上。

周鸿祎认为，只要是软件就会不可避免地有漏洞，有漏洞就有可能被人利用，大规模的网络攻击会造成严重的经济损失和社会后果。

他表示，近年来，全球勒索攻击正呈爆发式增长，已经形成成熟的黑色产业，是全球企业数字化的“死对头”。此外，在教育、医疗、制造、交通等领域，“挖矿”木马频繁活动，对企业关键数据造成严重威胁，导致企业遭遇能耗成本大、业务系统运行缓慢、数据泄露、病毒感染等问题。

面对新的安全挑战，传统安全防护已经“心有余而力不足”。周鸿祎指出，面对强大的对手，“看不见”已经成为数字安全时代最大的痛点。”

周鸿祎认为，随着互联网进入“下半场”的发展阶段，数字经济与各行业融合，产业数字化向纵深推进，网络安全行业应当被重新定义。

“应将计算机安全、网络安全升维到数字安全，打造覆盖所有数字化场景的数字安全防范应急体系，覆盖工业互联网、车联网、智慧城市等场景，做好云安全、数据安全、供应链安全等。”他说，数字安全已经成为数字化战略的底座。

据介绍，基于近20年的网络攻防对抗实战经验，360以数字化思维重塑网络安全，建立了一套以“看见”为核心的安全运营服务体系，形成了一套“感知风险、看见威胁、抵御攻击”的安全能力，为城市、大型企业、中小企业提供体系化的完整解决方案，推动数字安全的全面赋能。

“大多数中小微企业还处于数字化的盲区之中。360希望通过免费的SaaS应用为中小微企业实现低门槛的数字化转型。”周鸿祎介绍，目前，360已面向中小微企业推出了免费的数字安全云服务，并已发展到50万用户。

他相信，随着更多中小微企业迈入数字化转型的大门，中国数字经济的发展潜力必将更加巨大，安全产业的市场机遇与行业前景也必将更加广阔。

(责编：罗知之、吕骞)
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