人民网北京7月29日电 （焦磊）进入数字经济时代，5G技术在智慧城市、工业控制、远程医疗、自动驾驶等领域广泛应用，成为支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键新型基础设施。

《“十四五”数字经济发展规划》提出，优化升级数字基础设施，加快建设信息网络基础设施，协同推进千兆光纤网络和5G网络基础设施建设，推动5G商用部署和规模应用。

“中国有着世界上最大的5G用户群体，在5G应用上有巨大市场潜力，通过持续的技术升级，能够发挥5G技术在人们工作和生活中更大的作用。”日前，高通公司中国区董事长孟樸在做客人民网《人民会客厅》时表示。

孟樸认为，5G技术具有高速率、低时延和大连接的特点。通过高速率，观众可以在赛场中通过不同镜头视角高速传达过来的数据欣赏喜欢的画面；通过低时延、大连接，5G网络可以将急救现场的生命体征数据、检查检验数据等实时传输数据中心，再分发到合适的医院，从而帮助医生在病人到达医院前给出急救支持、诊断报告。

“5G技术目前在智慧医疗、体育赛事等对网络性能有高要求的领域有了不少具体场景应用。包括热门话题元宇宙，不管是增强现实、虚拟现实或者混合现实，都需要有更高的网络带宽和更低的时延来帮助实现。”孟樸表示。

当前，万物互联需要不同行业中各种终端产品借助5G技术的海量连接应用，才能更有效地实现物与物之间的智能互联。今年，高通公司推出统一产品路线图，覆盖各行各业，大到汽车，小到蓝牙耳机，致力于加速推进物与物智能连接。

孟樸介绍说，高通公司通过在移动通信产业链上的经验，以海量移动终端产品为基础，与产业界紧密合作共同推动移动通信技术在各行各业快速推进，实现世界万物智能相连。

同时，作为数字化转型的主要核心技术，5G技术应用对于各行业实现数字化转型也必不可少。“近年来，高通公司持续推动创新拓展至各行业，不断与合作伙伴发展5G应用，帮助加速中国数字化转型。”孟樸表示。

目前，5G融合应用已在工业、医疗、教育、交通等多个行业领域发挥赋能效应，覆盖国民经济40个大类。5G在全国200余家智慧矿山、1000余家智慧工厂、180余个智慧电网、89个港口、超过600个三甲医院项目中得到广泛应用。5G行业虚拟专网加快建设，由去年7月的1655个提升至6518个，增长近3倍，服务行业发展的能力明显增强。

多年前，高通提出目标，要助力中国企业“走出去、走进去、走上去”，也就是走出中国市场，走进全球主流市场，走上高端产品市场。孟樸表示，未来，高通将持续赋能中国企业发展。一方面，要携手合作伙伴不断夯实在移动终端产业上的发展，做好高端产品、主流市场、全球市场布局；另一方面，中国企业具有巨大发展潜力，5G应用仍有很大发展空间。以汽车行业为例，新能源汽车行业翻天覆地的变化以及车联网的快速发展，都给高通带来了更多探索应用场景的机会，帮助中国新能源汽车企业走在世界前列。

“高通将助力更多中国厂商‘走出去、走进去、走上去’，并与产业链合作伙伴共同努力，加速推进万物智能互联。”孟樸说。

(责编：赵竹青、吕骞)

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