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银保监会：支持地方做好“保交楼”工作 促进房地产市场平稳健康发展

2022年07月29日09:17 | 来源：人民网
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人民网北京7月29日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，近日，银保监会召开了全系统2022年年中工作座谈会暨纪检监察工作（电视电话）座谈会。会议指出，要支持地方做好“保交楼”工作，促进房地产市场平稳健康发展。

会议强调，要稳步推进银行业保险业改革化险工作。支持地方政府发行专项债补充中小银行资本。深入推进农信社改革。推动中小银行不良贷款处置支持政策措施落地实施。支持地方做好“保交楼”工作。配合防范化解地方政府隐性债务风险。坚决打击非法金融活动。

会议要求，要把稳定宏观经济大盘放在更加突出的位置，更好发挥金融逆周期调节作用，全力落实稳住经济一揽子政策措施。加强稳企纾困，主动做好餐饮、住宿、文旅、运输等行业企业接续融资安排。强化小微金融服务。开展涉企乱收费专项整治。引导加大对基础设施建设项目的金融支持力度。聚焦支持新市民安居乐业，推动创新金融产品服务。扩大出口信用保险覆盖范围。稳步落实金融业开放举措。

会议指出，要加快补齐监管工作短板。持续强化公司治理监管，加强股东资质穿透审核和股东行为监管约束。督促地方金融机构深耕本地，强化社区和县域金融服务。加快监管大数据平台建设，提升监管数字化智能化水平。着力优化监管协同机制。

(责编：罗知之、吕骞)

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