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病虫害防控攻坚显成效

农业农村部：今年已累计挽回小麦产量损失740多亿斤

2022年07月29日09:08 | 来源：人民网
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人民网北京7月29日电 （记者王仁宏）据农业农村部消息，近日，农业农村部在陕西西安召开小麦病虫害防控总结暨草地贪夜蛾防控工作会，总结交流小麦重大病虫害防控成效和经验，研判草地贪夜蛾发生形势，动员安排草地贪夜蛾防控工作，研究提出秋粮重大病虫害防控对策措施。

会议指出，各级农业农村部门和植保机构共同努力，创新工作方法，克服疫情影响，线上线下相结合，优化技术方案，推进统防统治和绿色防控，打赢了小麦病虫害防控攻坚战。

数据显示，今年中央和地方财政累计投入小麦病虫害防控和“一喷三防”资金达46.3亿元，创历史新高。条锈病没有大面积发生、同比减少九成，赤霉病同比减少四成、主产区平均病粒率在0.2%以内，小麦质量是近年最好的一年。

另据河北、山东、河南、江苏、安徽等12个省份防与不防、农民自防与统防统治试验和专家测算，植保防控贡献率达27.26%，通过病虫害防控和“一喷三防”等措施，累计挽回小麦产量损失740多亿斤，比上年增加近20亿斤，对保障夏粮丰收发挥了重要作用。

会议强调，当前草地贪夜蛾在云南、湖南、安徽、四川、贵州、河南、陕西等7个省份发生程度重于上年，6月底以来北扩速度加快，目前发生北界已达河北丰南、天津宁河，比去年偏北3个纬度以上、提早30天以上，形势较为严峻。玉米南方锈病、大斑病、茎基腐病等次要病虫危害也呈上升趋势，对玉米生产安全构成较大威胁，监测防控任务仍较为艰巨，工作措施丝毫不能松懈。各地要立足当前，着眼长远，认真“谋事、谋资、谋人、谋智”，拓宽工作思路、争取资金支持、强化体系建设、创新工作方式，不断开创植保防灾减灾工作新局面。

会议要求，各地要牢固树立“防”重于“治”的理念，坚持治早治小，扎实做好草地贪夜蛾等秋粮作物病虫害防控工作。要继续坚持党政领导推动、部门领导包片、行政事业协同的防控机制，确保防控措施落实到位。加强病虫害监测预警，及时掌握病虫害发生动态，分析潜在产量损失，做好风险预警。尽快制定秋粮“虫口夺粮”保丰收方案，拿出切实可行的技术措施和防控方法。同时，加强技术集成示范展示，跟踪做好技术指导服务，着力推进科学防控。

(责编：王仁宏、吕骞)

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