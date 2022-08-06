致敬高温下每一个坚守的身影
2000℃高温！看“焊将”们如何作业
2022年08月06日13:43 | 来源：人民网
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进入8月，我国持续迎来一波高温天气
在这样炎热的天气里
有一群人
趁着夜色作业
......
让我们一起认识一下
在2000℃高温下作业的
“焊将”们
45℃：线路旁的体感温度
深夜的上海虹桥站静悄悄
上海工务段9名“焊将”
利落地将作业工具
陆续搬上线路
他们将
利用夜间天窗对更换的新钢轨
进行焊接作业
正式作业前
先要对切割后的钢轨轨头
进行精准“量体”
将端面斜坡控制在1mm以内
900℃：预热枪的温度
“轰”的一声
耀眼的火光划破了夜空
“焊将”点着预热枪
900℃的预热枪对准钢轨轨端
进行烘烤，排除水分
为了确保焊磨作业的精确度
还需要使用角磨机对钢轨
进行打磨清洁
2000℃：坩埚内铁水的温度
经过预热后
“焊将”
将坩埚抬上线路
开始作业
焊剂在2000℃高温的作用下
使两段钢轨无缝相连
伴随着刺鼻的金属味
燃烧的火光映红了“焊将”的脸
大滴大滴的汗水“砸”在线路上
是“焊将”的最“燃”时刻
打磨环节
火光四溅中
“焊将”
手持打磨机
为焊接好的钢轨磨去“棱角”
变成平顺的弧形
打磨完成后
进入检查验收阶段
伴随着作业负责人
“符合验收标准”的声音
当天焊接作业随之结束
凌晨4点
天色已微微泛白
这群在深夜中
作业的“焊将”
穿着被汗水浸湿的工作服
慢慢离开
......
致敬高温下每一个坚守的身影！
（图片、视频来源于中国铁路上海局公务段）
(责编：王连香、高雷)
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