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致敬高温下每一个坚守的身影

2000℃高温！看“焊将”们如何作业

人民网记者 王连香
2022年08月06日13:43 | 来源：人民网
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进入8月，我国持续迎来一波高温天气

在这样炎热的天气里

有一群人

趁着夜色作业

......

让我们一起认识一下

在2000℃高温下作业的

“焊将”们

45℃：线路旁的体感温度

深夜的上海虹桥站静悄悄

上海工务段9名“焊将”

利落地将作业工具

陆续搬上线路

他们将

利用夜间天窗对更换的新钢轨

进行焊接作业

正式作业前

先要对切割后的钢轨轨头

进行精准“量体”

将端面斜坡控制在1mm以内

900℃：预热枪的温度

“轰”的一声

耀眼的火光划破了夜空

“焊将”点着预热枪

900℃的预热枪对准钢轨轨端

进行烘烤，排除水分

为了确保焊磨作业的精确度

还需要使用角磨机对钢轨

进行打磨清洁

2000℃：坩埚内铁水的温度

经过预热后

“焊将”

将坩埚抬上线路

开始作业

焊剂在2000℃高温的作用下

使两段钢轨无缝相连

伴随着刺鼻的金属味

燃烧的火光映红了“焊将”的脸

大滴大滴的汗水“砸”在线路上

是“焊将”的最“燃”时刻

打磨环节

火光四溅中

“焊将”

手持打磨机

为焊接好的钢轨磨去“棱角”

变成平顺的弧形

打磨完成后

进入检查验收阶段

伴随着作业负责人

“符合验收标准”的声音

当天焊接作业随之结束

凌晨4点

天色已微微泛白

这群在深夜中

作业的“焊将”

穿着被汗水浸湿的工作服

慢慢离开

......

致敬高温下每一个坚守的身影！

（图片、视频来源于中国铁路上海局公务段）

(责编：王连香、高雷)
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