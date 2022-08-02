王一鸣

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今年上半年，在全球主要经济体通胀水平高企、滞涨风险明显上升的背景下，我国经济较快恢复，物价保持基本平稳，有效应对超预期因素影响，实现企稳回升，成绩来之不易。随着高效统筹疫情防控和经济社会发展的成效持续显现、宏观政策效应进一步释放，我国经济有望持续稳定恢复，加快向潜在增长水平回归。

今年以来，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多发散发，经济下行压力明显增大。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平经济思想科学指引下，各地区各部门按照党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，有效实施稳经济一揽子政策措施，顶住了经济下行压力。7月28日召开的中央政治局会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。我们要把思想和行动统一到党中央对经济形势的分析判断和对经济工作的决策部署上来，保持战略定力，坚定做好自己的事。

有效应对超预期因素影响，实现经济企稳回升

今年上半年，我国经济经历了较大幅度波动。1—2月主要指标明显回升，实现良好开局。3—4月受新一轮疫情等超预期因素影响，经济下行压力陡然增大，4月份主要指标深度下跌。5月份以来，随着疫情防控取得成效和稳经济一揽子政策措施落地见效，经济逐步企稳回升。从上半年看，我国经济总体保持恢复态势，物价基本平稳，就业形势好转，国际收支保持稳定。上半年国内生产总值同比增长2.5%，其中二季度增长0.4%；居民消费价格指数同比上涨1.7%，低于全年3%左右的预期目标；城镇新增就业654万人，6月份城镇调查失业率回落至5.5%，二季度以来逐月下降；外汇储备稳定在3万亿美元以上。在全球主要经济体通胀水平高企、滞涨风险明显上升的背景下，我国经济较快恢复，物价保持基本平稳，有效应对超预期因素影响，实现企稳回升，成绩来之不易。

高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济企稳回升。面对新一轮疫情冲击，我国坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零，动态调整优化防控措施，避免一刀切和层层加码，疫情防控更加精准科学。同时，加大稳增长政策力度，落实已经确定的政策，及时推出和实施稳经济一揽子政策措施，着力稳增长稳市场主体保就业。有关部门和地方迅速出台配套政策，靠前发力、适度加力，扩大有效需求，打通堵点卡点，提振市场信心，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，推动经济加快恢复。

加大保供稳价力度，保持物价基本稳定。为应对国际大宗商品价格大幅上涨对国内物价的冲击，我国大力抓好农业稳产增产，加强粮食安全保障；加快煤炭优质产能释放，抓紧推动实施一批能源项目，加强能源保供稳价，有效缓解输入性通胀压力，保持市场价格基本稳定，与美欧等西方国家通胀高企形成鲜明对比，充分体现了我国的制度优势。

千方百计稳就业保基本民生。针对疫情冲击带来的就业压力，更加突出就业优先。加强对中小微企业、个体工商户的政策支持，通过稳市场主体稳就业保基本民生。加大失业保险稳岗返还、留工补助、留工培训等政策力度，强化高校毕业生就业创业服务，面向农民工扩大以工代赈，启动就业援助“暖心活动”。坚决兜牢民生底线，大力推进保障性租赁住房建设，依法严厉查处哄抬物价等行为，继续上调基本养老金惠及约2亿人，人民群众基本生活得到保障和改善。

坚持高水平对外开放，稳住外贸外资基本盘。为有效应对外部环境复杂变化和疫情冲击等不利影响，及时出台外贸保稳提质的政策措施，帮扶外贸企业应对困难挑战，助力稳经济稳产业链供应链，外贸进出口保持较快增长。持续改善我国营商环境，落实新版外资准入负面清单，外商直接投资增势强劲。

总体上看，我国经济在较短时间内实现企稳回升，稳住了宏观经济大盘，充分展现了中国经济的强劲韧性和巨大潜力，彰显了中国特色社会主义制度优势。随着高效统筹疫情防控和经济社会发展的成效持续显现、宏观政策效应进一步释放，我国经济有望持续稳定恢复，加快向潜在增长水平回归。

推动经济持续稳定恢复仍需付出艰苦努力

当前，外部环境更趋复杂严峻和不确定，我国经济恢复的基础还不稳固，稳住宏观经济大盘仍需付出艰苦努力。我们既要看到经济恢复面临的困难挑战，更要坚定信心、迎难而上，努力筑牢经济持续稳定恢复的基础。

从外部环境看，当前全球经济增速明显放缓，通胀水平持续攀升。6月份美国CPI同比上涨9.1%，创40年来新高；欧元区调和消费者物价指数（HICP）同比上涨8.6%，创有记录以来新高。美联储等主要经济体央行加大加息力度，加快缩表节奏，偿债压力迅速增大，经济滞胀和衰退风险上升。世界银行最新下调今年全球经济增速至2.9%，比1月份预期低1.2个百分点。全球经济增长放缓对国际市场需求形成的收缩效应，不利于我国扩大出口。主要经济体收紧货币政策也可能通过资本流动和汇率等渠道影响我国经济金融稳定。

从国内发展看，经济持续稳定恢复面临新的挑战。一是需求不足的矛盾仍然突出。消费需求恢复仍需加力，投资回升动力需要进一步增强。二是企业生产经营困难仍然较多。受能源原材料、用工成本上升和订单不足影响，企业盈利水平下降；接触性服务业恢复较慢，小微企业经营仍面临困难。三是经济恢复的动力亟待增强。与2020年疫情冲击后的情况相比，本轮经济恢复的动力结构发生变化，平台经济增势减弱，出口扩张空间收窄，亟须培育新的增长点。四是重点群体就业压力增大。16—24岁人口城镇调查失业率有所上升，对消费需求恢复形成新的制约。五是价格结构性上涨压力增大。国际大宗商品价格上涨对我国的输入性影响逐步显现，通胀压力有所上升。此外，一些领域的风险逐步暴露，有效防范和管控风险的任务十分艰巨。

尽管我国经济恢复面临多方面困难和挑战，但综合判断，我国发展仍具有诸多战略性有利条件，我国经济韧性强、潜力大、活力足、长期向好的基本面不会改变。2020年以来，在应对疫情等重大冲击中，我国既积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前，又坚持不搞“大水漫灌”，保持政策规模和力度合理适度，增大了政策回旋空间。我们完全有条件有能力克服当前面临的困难和挑战，推动经济运行尽快回归正常轨道。

坚定信心、迎难而上，争取全年经济发展达到较好水平

7月28日召开的中央政治局会议强调，做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，巩固经济回升向好趋势，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。各地区各部门要切实负起责任，以饱满精神状态开展工作。

推进稳经济一揽子政策措施落地见效。稳经济一揽子政策措施出台的时间还不长，有的政策还没有完全落地，有的还有较大实施空间。保持宏观政策调节合理适度，推动一揽子政策措施落地见效，还将释放更大政策红利、显现更大政策效果。我们要加强宏观政策调节，既重视短期政策效应，又关注中长期效果；推动经济稳定恢复，既加强逆周期调节，又预留跨周期调节的政策空间；推动经济运行回归正常轨道，既确保宏观政策有力有效，又不能透支未来。要保持战略定力，避免被短期指标变化牵着鼻子走。协同推进宏观政策调节和深化改革，增强经济发展的内生动力。

深入实施扩大内需战略。当前，增加有效投资仍是加快经济恢复的关键。要继续加大交通、水利、市政管网等基础设施投资和民生补短板项目投资，有力有序推进“十四五”规划102项重大工程建设，鼓励和吸引更多社会资本参与国家重大工程项目建设。积极拓展新的有效投资空间，适度超前布局5G、数据中心等新型基础设施建设，加强全国重点实验室、大科学装置等科研基础设施建设。强化项目资金要素保障，用好新出台的政策性、开发性金融工具，形成有效投资实物工作量。增强消费对经济循环的牵引带动作用，落实落细促消费政策，引导商贸流通企业、电商平台等向农村延伸，促进消费加快恢复。

深化改革，激发市场主体活力。越是面临困难挑战，越要坚定不移推进改革，用改革的办法解决发展中的问题。要继续实施国企改革三年行动方案。持续推进“放管服”改革，优化营商环境。深化要素市场化配置改革，推进科技成果产权激励制度改革，加快构建数据基础制度体系，促进数据高效流通使用。在推动已出台的重点领域和关键环节改革举措落地的同时，积极推出一些提振市场信心的改革举措，出台支持平台经济规范健康持续发展的具体措施，鼓励平台企业参与国家重大科技创新项目，进一步激发市场主体活力。

加大稳就业稳物价力度。稳就业稳物价，是促进经济持续稳定恢复的重要保障。要加大稳就业政策实施力度，坚持通过稳市场主体稳就业保民生，帮扶市场主体纾解困难，扩大失业保险稳岗返还、社保缴费阶段性减免、扩岗补助等政策效应。鼓励发展灵活就业和新就业形态，增强就业弹性。持续加强粮食安全保障，大力提升能源供应保障能力，保持物价平稳运行在合理区间。

加快培育经济增长新动能。我国数字化转型正在从消费领域向生产领域扩展，先进的传感技术、数字化设计制造、机器人与智能控制系统等的应用日趋广泛，推动制造模式发生革命性变革，生产组织向网络化扁平化平台化转型，基于工业互联网的产业生态加快构建。要加快推进制造业数字化智能化转型，加大对制造企业数字化转型的政策支持。我国新能源和新能源汽车发展迅猛，要顺势而为，支持其发展，加快培育绿色增长新动能。

（作者为中国国际经济交流中心副理事长）

《 人民日报 》（ 2022年08月02日 11 版）

(责编：杨曦、陈键)

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