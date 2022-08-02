韩 鑫

只有网络建设和信息应用两个“轮子”都转得更稳更快，才能助力我国信息通信业不断迈上新台阶

继历史性实现全国行政村“村村通宽带”后，近日我国信息基础设施建设再传喜讯：截至今年6月底，全国累计建成开通5G基站185.4万个，5G网络进一步向县乡深化覆盖，“县县通5G”落地成真。

这些年来，数字中国建设从夯基垒台到积厚成势，在砥砺奋进中取得显著成就，数据资源价值加快释放，数字技术创新能力快速提升，数字经济发展规模全球领先，数字政府治理服务效能显著增强，数字社会服务更加普惠便捷。一个个升级换代的基站架起信息高速路，一条条四通八达的光纤将城乡连成一体，让亿万人民共享数字中国建设的累累硕果。

村村通宽带、县县通5G，是弥合城乡数字鸿沟、更好助力乡村振兴的题中应有之义。舒展今日中国农村的崭新画卷，网络建设所演绎的活力篇章跃然纸上——借助电商直播，陕西柞水县金米村的“小木耳”畅销全国各地；搭建线上推广平台，浙江淳安县下姜村的特色旅游风生水起；透过智慧云课堂，贵州毕节的山里娃跨越千里跟城市孩子同上一堂音乐课……持续延展的信息网络，为农村发展插上“互联网+”的翅膀，让优质公共资源加速触达广袤乡野，提升着农村信息服务水平，成为乡村振兴的坚实支撑。

从数字经济的视野来看，农村网络基础设施实现跨越式发展，也为推动数字经济快速发展壮大拓展了新空间。随着数字技术与实体经济深度融合，数字经济规模增速持续加快，占国内生产总值的比重不断提高。我国农村地域广阔、人口众多，应用场景丰富，近年来，智慧农业、农村电商、远程医疗等新业态新模式在县域乡村地区广泛兴起，为数字经济发展注入强劲动力。持续深化农村及偏远地区网络覆盖，充分发掘新一代信息通信技术在农村地区应用的潜力，将有助于加快县域乡村经济社会的数字化转型，进一步增强数字经济对经济增长的拉动作用。

县域乡村数字化新面貌的背后是强大的网络支撑。“十三五”初期，我国还有约5万个行政村未通宽带，15万个行政村宽带接入能力不足4Mbps（兆比特每秒），“通信难、用网贵”一度成为横亘在贫困地区发展之路上的难题。近几年来，我们集中力量办大事，探索建立“中央资金引导、地方协调支持、企业主体推进”的电信普遍服务补偿机制，破解了偏远地区建设成本高等问题。从铜线到光纤，从4G普及到5G商用，从东北雪原到青藏高原，从黄土高坡到太行山区，我国已经建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施，实现了农村和城市“同网同速”，为农村信息服务从“用得上”升级到“用得好”提供了有力保障。

应该看到，补齐农村基础设施短板和公共服务短板，既是建设社会主义现代化强国的必然要求，也是解决发展不平衡不充分问题的重要举措。确保更多地方“用得上网”，支持困难群体“用得起网”，助力广大用户“用得好网”，仍然需要持之以恒、久久为功。我们既要在建设上接续“补强”，进一步提升偏远地区的网络覆盖面和设施管护水平，也要加快以建促用，在县域乡村探索推广更多5G网络应用，并尽可能地降低使用成本。只有网络建设和信息应用两个“轮子”都转得更稳更快，才能助力我国信息通信业不断迈上新台阶，让亿万人民在共享数字经济发展成果中有更多获得感、幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2022年08月02日 05 版）

(责编：杨曦、陈键)

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